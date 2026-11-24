Per eliminare la violenza contro le donne occorre che il cambiamento culturale coinvolga gli uomini. Di fronte a numeri che ancora parlano di dinamiche di sopraffazione e abuso – UN Women registra nel 2024 840 milioni di donne vittime e l’Istat riporta che un’italiana su tre ha subìto una forma violenza almeno una volta nella vita –, l’invito a unire le forze nel contrasto al fenomeno viene dalla presidente del primo centro antiviolenza nato in Italia, la Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate (Cadmi) di Milano, l’avvocata Manuela Ulivi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’intervista

Secondo l’Istat in un’indagine del 2025, più di sei milioni di donne italiane tra i 16 e i 75 anni – oltre il 30% – hanno subìto una violenza nel corso della vita. Cosa ci dice su questo sull’entità del fenomeno ancora oggi?

“Questo è un dato che conosciamo dall’inizio della nostra attività. E’ un’esperienza comune aver subìto delle attenzioni sgradite o essersi trovate in situazioni di effettiva aggressione, dal contatto inaspettato alle dinamiche di sopraffazione all’interno di una relazione. E’ un elemento che fa parte della nostra quotidianità e anche a partire da questo esercitiamo la nostra attività di ascolto competente nei confronti delle donne”.

Quali sono le diverse forme della violenza?

“La violenza nasce sempre in maniera sottile e subdola, non parte da uno schiaffo ma dall’aspetto psicologico e non è facilmente riconoscibile, all’inizio. Il partner spinge la donna a isolarsi, dicendole che frequenta persone sbagliate o che non è capace di fare alcune cose. Di pari passo può verificare la violenza economica, una forma di dipendenza basata sul fatto che le viene impedito di lavorare, per esempio. Ci può essere anche violenza sessuale all’interno di una coppia, quando una parte asseconda una richiesta dell’altra senza effettivamente volerlo. E’ una spirale che può sfociare nella violenza fisica, più coercitiva e brutale”.

Negli ultimi anni è emersa è la violenza digitale, quella che corre tra i social e le chat…

“Si manifesta come forme di controllo e di tentativo di invadere dell’altra persona o come ricatto con la diffusione di immagini private. Nel primo caso si pretende di monitorare gli spostamenti dell’altra persona, di verificare dove si trova e con chi, oppure si mandano messaggi in continuazione. Più grave ancora, c’è chi arriva a entrare con sistemi spia nel cellulare o nel computer della donna. Per quanto riguarda la condivisione di contenuti più personali, abbiamo fatto una campagna per sensibilizzare i ragazzi e gli uomini che un gesto fatto con superficialità o per cattiveria può aver conseguenze importanti sulla vita di chi lo subisce – prevalentemente donne”.

E quali sono i segnali da captare, se si è vittima o se si è a conoscenza di qualcuna che le subisce?

“Purtroppo le vittime faticano ad accorgersene perché questa spirale di violenza si svolge lentamente, mentre una persona esterna può osservare che determinate dinamiche sono sbagliate. Bisogna cercare di farle ragionare, senza giudicare, sulla loro situazione, chiedendole se sono felici e libere e se sono contente di quello che stanno facendo. Il passo successivo è contattare un centro antiviolenza, dove una figura adeguatamente formata dispone degli strumenti per mettere bene a fuoco la situazione”.

Il Cadmi è attivo da 40 anni. Quante donne avete aiutato?

“Ogni anno riceviamo un migliaio di contatti e seguiamo 600 donne. Disponiamo di case rifugio per gestire le situazioni di pericolo grave e immediato, forniamo assistenza legale e attraverso lo sportello lavoro avviamo percorsi per reimmettere la donna nel contesto socio-lavorativo e restituirle autonomia. In alcuni casi forniamo un aiuto economico per saldare i primi mesi di affitto in una nuova abitazione. Il nostro progetto da sempre vuole aiutare a guardare al futuro con serenità e positività nonostante si parte da una situazione da cui sempre impossibile uscire. Al fianco di questa attività, ci occupiamo formazione con le scuole, con le forze dell’ordine e con gli avvocati, cercando di lavorare sul piano della prevenzione”.

Di quale cambiamento culturale ha bisogno la nostra società per porre fine a questa piaga?

“Noi abbiamo fatto molto e continueremo a farlo, gli uomini devono mettersi effettivamente al fianco delle donne per portare avanti questa battaglia di civiltà. L’intero universo maschile deve capire di essere toccato in prima persona da questo tema e trasformare la relazione con le donne in un rapporto positivo. Moltissimi genitori si sono impegnati per le loro figlie. Il cambiamento si può fare insieme”.