Libano, la missione del Claun Il Pimpa per i bambini sfollati dalla guerra

Far apparire il sorriso sui volti dei bambini in fuga dalla guerra e superare con le loro risate il ronzio dei droni. Il Claun Il Pimpa, il clown umanitario di Marco Rodari, è andato in Libano per aiutare i più piccoli a non pensare, almeno per il tempo di uno spettacolo di pagliacci, agli attacchi militari che li hanno costretti a lasciare le loro case e a quello che hanno perso.

Lo scenario mediorientale

Dal 2 marzo la crisi mediorientale scatenata dal conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran ha coinvolto anche il Paese dei cedri. Bombardamenti, raid missilistici e attacchi con droni tra le forze israeliane e i miliziani di Hezbollah, il movimento sciita libanese sostenuto da Teheran, si sono alternati da entrambi i lati della Linea Blu, la demarcazione territoriale provvisoria stabilita dalle Nazioni Unite. I villaggi del Libano meridionale sono stati gli obiettivi più colpiti e gli abitanti sono stati costretti a sfollare. Il cessate il fuoco poi raggiunto da Tel Aviv e Beirut resta una tregua fragile a causa delle violazioni che si susseguono, mentre la diplomazia lavora al tavolo dei negoziati.

Il clown che dà aiuto psicologico

Il clown volontario nelle zone di guerra si occupa di fornire aiuto psicologico, un tassello importante della risposta umanitaria alle emergenze e alle crisi. “C’è una parte del mondo che distrugge case, scuole e ospedali e fa fuggire le popolazioni, mentre un’altra si mette a disposizione, porta farmaci e cibo, fornisce la corrente, dà sostegno emotivo”, racconta Rodari. L’impegno quasi ventennale nei teatri di guerra, la metà del quale trascorso con la sua associazione “Per far sorridere il cielo”, gli è valso l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana. “E’ importante essere lì con loro e sentire la tensione, il rumore dei bombardamenti, il ronzio dei droni. Non dobbiamo dimenticare questi luoghi”.

I bambini libanesi: spaventati, spenti e disorientati

Rodari non li dimentica e ci torna, riuscendoci grazie al contributo di organizzazioni e chiese locali. Nel fragile e instabile contesto libanese, il Pimpa ha attraversato il centro-sud del Paese, dalla capitale fino a Sidone affacciata su Mediterraneo, passando per il campo profughi di Shatila e la città di Marjayoun, per aiutare con la meraviglia i bambini a dimenticare quello che hanno dovuto lasciare per colpa della guerra. I piccoli che ha incontrato erano spaventati, disorientati e spenti. “Sono dovuti scappare per ripararsi altrove, come metà della popolazione libanese, vivendo in condizioni di fortuna, e la struttura intorno a loro, formata dalla famiglia e dalla scuola, è crollata in poco tempo. Cerchiamo di restituirgliela almeno in parte”. Non sarà facile: in 100mila rischiano di non poter tornare a scuola se prima non saranno ripristinati o ricostruiti gli edifici danneggiati degli istituti, avverte l’Unicef.

Le risate coprono il ronzio dei droni

Il ronzio profondo e continuo dei droni che sentono i libanesi si distingue, seppure in sottofondo, nei video che Pimpa posta sui canali social dalle zone di guerra. Un rumore che invia un chiaro messaggio di pericolo. Ma almeno per quell’intervallo di tempo che i bambini trascorrono con il Claun e i suoi compagni, conquistati dai loro costumi, dai loro gesti e dai numeri con palloncini e bolle di sapone, è come se non ci fosse. “La loro attenzione è rivolta allo spettacolo, così si dimenticano del drone e le loro risate ne coprono il suono”.

L’insegnamento dei bambini

Dalla Striscia di Gaza all’Ucraina, Rodari ha visitate molte aree in cui si combatte o che ancora portano i segni dei conflitti, facendovi ritorno in diverse occasioni con le sue missioni umanitarie. Viene da chiedergli cosa lo aiuti a mantenere viva la speranza quando si trova davanti agli occhi, un’altra volta ancora, città distrutte e vite spezzate. “I bambini ti insegnano cos’è la pace perché, in ogni situazione, credono che sia possibile non odiare. La pace è un concetto che esiste e resiste in ogni luogo, nessuna guerra lo ha cancellato, anche nelle situazioni più estreme. Loro sono un esempio di speranza per noi adulti”.