Lezioni di italiano e orientamento al territorio: formare per includere

L’inclusione cammina sulle gambe della conoscenza e della comprensione della lingua e della capacità di relazionarsi e di convivere con gli altri. La comunicazione e il dialogo consentono ai vari componenti della società di uscire dall’isolamento e mettersi in rete. I corsi di apprendimento dell’italiano e di educazione civica rivolti ai lavoratori di nazionalità straniera dell’indotto dell’azienda Fincantieri, promossi da Fondazione Fincantieri, che sostiene le iniziative culturali ed educative, e Società Dante Alighieri, attiva da oltre un secolo nella diffusione della lingua e della cultura italiana, puntano a favorire la loro piena partecipazione ai molteplici aspetti della vita nella comunità di accoglienza, dall’uso dei mezzi di trasporto alla modulistica dell’amministrazione locale.

Partire dai bisogni delle persone

Il progetto dei corsi di italiano, partito dall’autunno 2024 nello stabilimento di Monfalcone e successivamente avviato in quelli di Sestri Ponente, Marghera, Ancona e del polo integrato di Riva Trigoso e Muggiano, è declinato sui bisogni linguistico-comunicativi e sulle esigenze dell’utenza. Le lezioni si tenevano al termine del turno di lavoro, per evitare ai partecipanti attese o spostamenti aggiuntivi, in una sala all’interno della fabbrica, allestita da aula. Un test d’ingresso sia scritto che parlato, oltre a misurare la conoscenza dell’italiano, serviva “per creare empatia e far emergere le loro necessità”, spiega il responsabile dei progetti nazionali e internazionali della Dante Alighieri Lorenzo Rocca.

L’importanza dell’ascolto per la sicurezza

I principali temi emersi dal confronto con gli studenti sono stati la sicurezza sul posto di lavoro e possibilità di comunicare in modo chiaro e immediato con colleghi e superiori. “Abbiamo dato priorità all’interazione orale e alla lettura rispetto alla scrittura, senza trascurarla ma limitandoci alle attività più frequenti, come compilare un modulo” – illustra Rocca – “lavorando soprattutto sulla comprensione dell’ascolto di istruzioni e di avvertimenti e sulla lettura della segnaletica, riducendo il livello di complessità per renderla più leggibile ai partecipanti”.

Educazione civica per orientarsi sul territorio

La conoscenza e la padronanza dell’italiano sono importanti ma non sufficienti a far calare il lavoratore straniero nel contesto dove abita e lavora, fatto non solo di casa e posto di lavoro ma anche di uffici amministrativi, servizi e spazi pubblici, con le loro regole e le diverse modalità di rapportarsi con gli altri. Così il progetto si è arricchito di un ulteriore corso di educazione civica, erogato finora a Monfalcone. Accanto alle nozioni sulla Costituzione e i suoi principi e sui diritti e doveri dei cittadini, i contenuti generali proposti ai lavoratori sono stati illustrati coniugandoli con “gli aspetti della loro quotidianità, per aiutarli a orientarsi e a vivere meglio”, dice il responsabile progetti della Dante Alighieri. “Le dispense che abbiamo realizzato sono state incentrate sul territorio di Monfalcone, il Comune, l’Asl, il parco pubblico, con la loro modulistica e le norme di comportamento”, continua, “così come sul tema dei trasporti, dato che si spostano più in bici che in macchina, ci siamo soffermati sulla condotta dei ciclisti”.

Raggiungere l’inclusione linguistica e sociale

Dopo il progetto-pilota di Monfalcone, il prossimo corso di formazione sull’educazione civica partirà a settembre all’impianto di Marghera, accrescendo il numero di lavoratori raggiunti – al momento circa 950 – con gli strumenti utili per la piena inclusione linguistica e sociale. “La lingua non è garanzia di inclusione, ma la persona migrante che conosce e sa usare l’italiano è potenzialmente agevolata in vari ambiti”, considera Rocca, “e per rispettare le modalità del vivere civile, uniamo all’apprendimento linguistico una maggiore consapevolezza delle regole e dei diritti, l’importanza del dialogo e la capacità di riuscire anche a gestire la conflittualità che risiede nell’incontro con l’altro”.