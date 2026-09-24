Leone XIV inizia oggi il suo viaggio apostolico in Francia. Insieme alla delegazione pontificia, come di consueto, viaggeranno con il Papa i rappresentanti della stampa italiana e internazionale. Jorge Mario Bergoglio incontrerà i rappresentanti delle principali confessioni religiose in Francia. Con protestanti, ebrei, musulmani e i leader delle altre fedi Leone XIV firmerà una dichiarazione congiunta il 28 settembre a Metz. All’incontro interreligioso prenderanno parte sei membri della Conferenza dei rappresentanti dei culti in Francia (CRCF). E cioè il cardinale Jean-Marc Aveline per i cattolici. Christian Krieger per i protestanti. Il Gran Rabbino Haim Korsia per la comunità ebraica. Chems-Eddine Hafiz per i musulmani. Monsignor Dimitrios per gli ortodossi. Antony Boussemart per i buddisti. Nell’occasione i rappresentanti della CRCF leggeranno una dichiarazione congiunta “incentrata sul dialogo interreligioso e sulla pace”, spiega Christian Krieger. Tutti firmeranno la dichiarazione. Il meeting avrà luogo nel quarto giorno della visita del Pontefice, atteso a Parigi, Lourdes e Metz. “Ha senso viverlo lì perché l’Europa è segnata dalle diverse confessioni cristiane, ma anche da altre religioni, come l’Islam e non solo”, afferma monsignor Antoine Hérouard, primo vicepresidente della Commissione degli episcopati dell’Unione Europea (COMECE).

Missione-Francia

L’obiettivo della tappa a Metz è “affermare che l’Europa e la costruzione europea hanno uno stretto legame con la pace”, ha precisato il vescovo Hérouard ha parlando all’Ajir. l’associazione dei giornalisti che si occupano di informazione religiosa. Il meeting con i rappresentanti delle diverse confessioni si colloca anche “nel quadro del quarantesimo anniversario dell’incontro interreligioso di Assisi per la pace, svoltosi nell’ottobre 1986 e voluto da Giovanni Paolo II”, aggiunge il presule. Quell’incontro di Assisi rappresentò un momento storico per la Chiesa cattolica e per l’avvicinamento tra le diverse religioni. “Fu la prima volta che i leader delle grandi religioni e tradizioni spirituali del mondo si riunirono per pregare per la pace, ciascuno secondo la propria tradizione”, ricorda la Conferenza episcopale francese. L’evento, a cui prenderanno parte “numerose personalità impegnate nel dialogo interreligioso”, sarà accompagnato da un’orchestra diretta dal maestro Laurent Couson. Con i cori e i musicisti dell’Orchestra Nazionale dell’Opera di Metz. Verranno eseguiti brani composti per l’occasione, che intrecciano latino, ebraico e arabo. Inoltre, durante la sua visita apostolica a Lourdes, il 26 e 27 settembre, Leone XIV incontrerà un gruppo di sette persone vittime di violenza sessuale nella Chiesa, tra cui un’ex studentessa del Collegio Notre-Dame de Bétharram. A loro “intende dedicare, in privato, un momento di confronto diretto e personale. La Conferenza Episcopale di Francia in collaborazione con la Conferenza dei Religiosi di Francia, ha accolto il desiderio espresso dal Papa di dare priorità a un incontro personale, con un numero ristretto di partecipanti. A darne comunicazione è il vescovo di Bayonne, monsignor Marc Aillet.

Sfida dell’accoglienza

Annunciata la presenza di centinaia di migliaia di persone in un viaggio molto concentrato. A Parigi “la sfida sarà accogliere circa un milione di persone in sei eventi distinti nell’arco di un giorno e mezzo”, puntualizza la diocesi di Parigi. A Lourdes, “accoglieremo 50.000 persone sabato sera” per una preghiera nella grotta del santuario, “150.000 persone domenica mattina” per una grande messa e “25.000 persone domenica sera” per una processione con le fiaccole, riferisce Damien Masset, coordinatore del santuario. A Metz, dove la visita si concluderà lunedì 28, sono previste “40.000 persone” provenienti “da tutta la regione del Grand Est, dalla Germania, dal Lussemburgo e dal Belgio”. La visita del Papa metterà esplicitamente in luce la dimensione essenziale della fede, evidenzia l’agenzia missionaria vaticana Fides. Il 27 settembre, Leone XIV incontrerà gli operatori ospedalieri e i malati ospitati all’Accueil Notre-Dame, un luogo appositamente progettato per i pellegrini non autosufficienti o con disabilità. “Mi aspetto molto dai gesti del Papa”, dice don Jean Xavier. Il vice-rettore del santuario mariano spera soprattutto che il Pontefice ribadisca “l’importanza e il posto delle persone vulnerabili, delle persone malate, nel cuore della Chiesa e nel cuore del mondo”. In una società segnata dal culto dell’efficienza, dalla solitudine e dalla paura della vulnerabilità, Lourdes ricorda che i malati non sono persone da emarginare, ma testimoni che insegnano qualcosa di decisivo sulla condizione umana. Questa priorità si esprime nel servizio degli ospedalieri, dove il confine tra chi aiuta e chi riceve aiuto è spesso labile. “Coloro che vengono a servire i malati scoprono spesso di essere essi stessi malati, a modo loro“, osserva il vicerettore. La gratuità del servizio, la vicinanza ai corpi fragili, la preghiera condivisa e l’attenzione concreta rivolta a ciascuno diventano così una forma di missione.