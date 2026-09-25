Leone XIV a Lourdes: la preghiera alla Grotta e l’abbraccio con i malati

Nel cuore dei Pirenei, dove il silenzio della preghiera incontra l’abbraccio di una folla universale, il Santuario di Notre-Dame di Lourdes si prepara a vivere un evento storico. Questa sera Papa Leone XIV farà il suo ingresso nella cittadina mariana per la seconda e attesissima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Un appuntamento fortemente voluto dal Santo Padre, segnato da una profonda devozione alla Vergine Maria. La visita del Santo Padre inizierà con il gesto più caro ad ogni fedele che giunge in questo luogo: la sosta in preghiera e il raccoglimento alla Grotta di Massabielle. Un luogo dal forte valore simbolico e spirituale dove lo stesso Leone XIV era già giunto da giovane pellegrino all’età di 19 e 29 anni, e dove ora torna da Pastore della Chiesa universale.

La forza del pellegrinaggio e il conforto per i malati

In un mondo segnato da frammentazioni e incertezze, l’esperienza del pellegrinaggio a Lourdes continua a rappresentare un vero e proprio “laboratorio di umanità”. Come ricordato dal Rettore del Santuario, Padre Michel Daubanes, a Lourdes la fragilità non viene nascosta, ma posta al centro. Saranno ben settemila i malati ad accogliere il Pontefice, insieme a migliaia di volontari e “ospedalieri”. Per chi vive la prova della sofferenza fisica o interiore, intraprendere il viaggio verso i Pirenei significa trovare calore umano, solidarietà e, soprattutto, la pace del cuore. L’incontro con gli ultimi, i sofferti e le persone colpite da precarietà economica e sociale incarna lo spirito stesso del Vangelo, che vede i più piccoli occupare sempre il primo posto. Tra i momenti di intensa preghiera e testimonianza figura anche l’incontro privato con le vittime di violenze sessuali nella Chiesa, a conferma di come Lourdes sia il luogo in cui ogni ferita cerca la via della guarigione e della dignità.

La bellezza del Santuario

Il rettore del Santuario Padre Michel Daubanes, ha spesso sottolineato come tra i viali del Santuario, i ragazzi riscoprano la bellezza di una comunità globale che convive in piena armonia. Nel segno di Bernadette, che aveva appena quattordici anni al momento delle apparizioni, la Vergine continua a guidare gli adolescenti nei momenti di incertezza, aiutandoli a crescere nella fede, nella speranza e nell’amore. Qui, anche chi sente di non valere nulla riscopre la propria dignità intangibile e la certezza fondamentale di essere amato, al di là di ogni barriera linguistica o culturale. È per questo che Lourdes si conferma un autentico “angolo di Paradiso dove il Cielo ha visitato la Terra“: un invito aperto a chiunque non c’è mai stato per sperimentare, come accade fin dal 1858, una grazia speciale capace di trasformare la vita attraverso il dono della carità e la gioia del servizio.

Un’esperienza per i giovani e la comunità globale

Il valore del pellegrinaggio va ben oltre la dimensione individuale, assumendo una forte rilevanza sociale ed ecclesiale. Sempre più spesso intere famiglie scelgono di accompagnare i propri cari bisognosi di cure, scoprendo nel Santuario l’appartenenza a una “famiglia più grande“. I giovani, in particolare, rimangono fortemente colpiti dal senso di fraternità universale che si respira tra i piazzali e le basiliche del Santuario. Vedere ragazzi di ogni nazionalità camminare e pregare insieme agli anziani e ai malati restituisce una testimonianza viva di armonia e speranza per il futuro.

Sacerdoti e cappellani

Dietro la straordinaria macchina dell’accoglienza spirituale di Lourdes opera la comunità dei cappellani, guidata dallo stesso Rettore. Custodi non solo degli edifici di pietra voluti dalla Vergine, ma della Chiesa intesa come Popolo di Dio, una ventina di sacerdoti provenienti da diversi Paesi lavora quotidianamente al Santuario per accogliere i pellegrini in ogni lingua. Il loro servizio pastorale si esprime nell’accompagnare i fedeli alla scoperta del messaggio di Bernadette, nel guidare la recita del Santo Rosario e nell’amministrazione dei Sacramenti. Un presidio spirituale costante si svolge ogni giorno presso la Cappella della Riconciliazione, dove i cappellani offrono il sacramento della Confessione a chiunque cerchi il perdono e la vicinanza del Signore. Una “corona di preghiera” – rafforzata anche dalla presenza discreta e costante delle religiose di vita contemplativa che circondano il Santuario – pronta ora a stringersi attorno al Santo Padre per trasformare questo viaggio in un grande evento di grazia.