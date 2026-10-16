Le dimensioni della povertà: generatività e valore sociale contro il bisogno

“La povertà non è soltanto mancanza di denaro, ma anche di opportunità, relazioni e strumenti per costruire il proprio futuro”. A dirlo è professore ordinario di Economia politica all’Università di Roma Tor Vergata Leonardo Becchetti. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà, l’esperto suggerisce che per sconfiggere l’indigenza e il bisogno serva il passaggio da un sistema capace di creare ricchezza – “senza equità”, come scriveva Papa Francesco – a un’“economia capace di generare valore sociale e ambientale”.

L’intervista

Professore, in Italia la povertà colpisce 5,4 milioni di persone. Chi sono i poveri oggi?

“Le tipologie sono diverse. Stranieri giovani appena arrivati, con i documenti in ordine o con lo status di rifugiato, che trovano relativamente rapidamente lavoro vista la crisi demografica e la carenza di manodopera, soprattutto poco specializzata. Molto più difficile la situazione degli stranieri irregolari che, non potendo accedere a un lavoro regolare, finiscono spesso in un circolo vizioso di sfruttamento. Infine, italiani di diverse età, spesso non giovani, finiti sotto la soglia di povertà per uno shock professionale, familiare o di salute.

La povertà non riguarda più soltanto la disponibilità economica, ma è diventata un fenomeno multidimensionale?

“Quella economica si accompagna quasi sempre a una povertà di relazioni. Chi è ricco di rapporti umani, quando è in difficoltà, riesce spesso a risollevarsi proprio grazie all’aiuto altrui. Le altre dimensioni sono quella sanitaria, con le difficoltà di accesso tempestivo alle cure, quella educativa e quella energetica, che oggi significa anche impossibilità di rinfrescare adeguatamente le abitazioni durante le ondate di calore estive. La povertà non è soltanto mancanza di denaro, ma anche di opportunità, relazioni e strumenti per costruire il proprio futuro”.

Serve un nuovo tipo di welfare?

“Un dato dovrebbe farci riflettere: soltanto il 60% circa di chi avrebbe diritto alle misure di sostegno riesce effettivamente ad accedervi. Il problema dunque non è soltanto quante risorse stanziamo, ma quanto siamo capaci di raggiungere chi ne ha bisogno. Per questo propongo la figura degli ‘angeli sociali’, persone formate che accompagnino le famiglie vulnerabili nell’accesso ai servizi, ai sussidi, alle cure e alle opportunità di formazione e lavoro. Non basta mettere a disposizione una misura se chi ne ha diritto non la conosce, non sa come richiederla o non riesce a superare gli ostacoli burocratici. Abbiamo bisogno di un welfare che non aspetti soltanto le persone allo sportello, ma sappia andare a cercarle, ricostruendo fiducia e relazioni. Il welfare del futuro deve essere non soltanto redistributivo, ma anche generativo”.

Come leggiamo nella Dilexi te di Papa Francesco, “è aumentata la ricchezza, ma senza equità”. Per sconfiggere la povertà, che nuovo modello economico potrebbe servire?

“Il sistema economico in cui viviamo è straordinario nel creare valore economico e generare benessere per i consumatori e per la domanda pagante, quanto insufficiente nel redistribuire la ricchezza prodotta. Anche se la povertà estrema a livello globale si è ridotta nel lungo periodo, il numero di persone che vivono sotto tale soglia resta inaccettabilmente elevato rispetto alle risorse di cui disponiamo. Il problema però è anche politico e la responsabilità è anche nostra. Le proposte di maggiore progressività fiscale sui redditi e sui patrimoni faticano a trovare consenso”.

C’è qualcosa che possiamo fare come cittadini?

“Abbiamo altri strumenti: le nostre scelte di consumo, risparmio e investimento possono premiare le imprese che creano lavoro dignitoso, rispettano l’ambiente e distribuiscono meglio il valore. Dobbiamo passare da un’economia che si limita a creare ricchezza a un’economia capace di generare valore sociale e ambientale. Invece di cercare la colpa in un impersonale sistema, dovremmo capire che il mercato e l’economia siamo anche noi e assumerci le nostre responsabilità”.