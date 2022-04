Trovare lavoro in piena crisi economica (prima per il Covid, ora per la guerra in Ucraina) non è facile. In alcuni settori, però, l’occupazione cresce. A certificarlo è l’agenzia per il lavoro Etjca che propone nel mese di aprile oltre 1900 posizioni lavorative su tutto il territorio nazionale. Etjca è attiva nella ricerca e selezione di personale specializzato. Da inserire in diversi ambiti specifici.

Dove c’è lavoro

I settori attualmente più attivi sono rappresentati dall’industria metalmeccanica con 480 ricerche. E da quella dei trasporti e della logistica con 85 posizioni aperte. Anche l’industria alimentare e il comparto della grande distribuzione e dei supermercati costituiscono dei campi particolarmente attivi. Con 60 e 65 ricerche in corso. Nelle regioni del Nord Italia sono attive oltre 900 ricerche. Tra queste, in Lombardia, posizioni nei settori dell’industria chimica. Della grande distribuzione. E nell’industria alimentare. In Piemonte si ricercano operatori fiscali. Programmatori per plc (controllori logici programmabili). E robot per macchine speciali. In Veneto sono attive molteplici ricerche per magazzinieri. Anche senza esperienza pregressa. E diverse posizioni per impiegati amministrativi. In Liguria si ricercano commerciali. E numerose risorse per il settore della ristorazione.

Comparti in cerca di lavoratori

Molte le opportunità di impiego nel Centro Italia. In Abruzzo si registra una forte richiesta di personale nel settore dell’hȏtellerie. In Umbria sono attive diverse ricerche nell’industria metalmeccanica. E per il settore della produzione. Più di 220 le posizioni aperte in Emilia-Romagna. Distribuite tra la vendita al dettaglio. Industria elettronica, dell’automazione e metalmeccanica. Inoltre in Toscana sono diverse le offerte nel settore della ristorazione. Chef, baristi, camerieri, sommelier, lavapiatti e pizzaioli. Nel Lazio si ricercano addetti alla contabilità. Alle vendite. All’installazione, manutenzione e riparazione. Anche nel Sud Italia e nelle Isole non mancano le proposte lavorative. In Sardegna e Sicilia si assumono addetti ai trasporti, alla logistica e al magazzino. Inoltre sono attive diverse ricerche per operatori call center. In Puglia si assume personale nel settore turistico-alberghiero. Addetti alla reception. Portieri con orario notturno.

Il ruolo dell’innovazione

Grazie alla tecnologia e a innovativi strumenti di headhunting, Etjca è in grado di individuare i migliori talenti per ciascun progetto. In maniera flessibile e personalizzata. I potenziali candidati possono consultare il database di offerte di lavoro. Oppure inviare la candidatura spontanea attraverso il sito. Tutte le offerte di lavoro sono visualizzabili all’indirizzo www.etjca.it. Gli annunci possono essere filtrati per regione, città, settore. E anche ruolo, tipo di contratto e disponibilità oraria. Rendendo la ricerca efficace e immediata. E’ necessario registrarsi al sito di Etjca con pochi e semplici passaggi. Così da poter sottoporre la propria candidatura a un’offerta di lavoro specifica. Etjca è un’agenzia per il lavoro. Interamente italiana e indipendente. Offre servizi all’avanguardia per le aziende e le persone. Dotata della certificazione SA8000. E del “QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE” UNI EN ISO 9001. Fondata nel 1999, ha ampliato la sua presenza sul territorio nazionale grazie a una costante crescita. Arrivando oggi a più di 70 filiali in tutta Italia.

Certificazione

Somministrazione del lavoro. Staff leasing. Apprendistato professionalizzante. Ricerca e selezione del personale. Politiche attive del lavoro. Attivazione di tirocini extracurricolari. Formazione. Collocamento mirato. Outsourcing. Gestione del welfare aziendale e delle risorse umane nell’ambito del settore pubblico. Sono questi i principali servizi quotidianamente messi a disposizione di aziende, clienti e persone in cerca di lavoro. Etjca è l’unica agenzia per il lavoro italiana ad aver stretto uno speciale accordo di collaborazione. Quello con la Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro. Tale rapporto in esclusiva consente a questa categoria di professionisti di mettere a disposizione dei propri clienti un’offerta di servizi completa. Integrandola con la somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato.

Al momento giusto

“Da 23 anni- spiegano ad Etjca- lavoriamo al fianco dei propri clienti con affidabilità e competenza. Nella ricerca di personale e nella gestione delle risorse umane. Il nostro obiettivo è consentirti di trovare le persone giuste al momento giusto“. E cioè Lavoratori specializzati e professionisti affidabili che rispondano alle esigenze dei vari settori. “Ci basiamo sulla nostra esperienza – proseguono- .E sulla conoscenza approfondita delle dinamiche del mercato del lavoro italiano. Realizziamo progetti ad hoc che si adattano alle esigenze specifiche delle aziende che si affidano a noi. Così da supportarle nella gestione di tutti gli aspetti relativi all’organizzazione e gestione delle risorse umane”. Una pluriennale esperienza nel settore della gestione delle risorse umane che produce un risultato basilare. La conoscenza trasversale dei principali settori dell’economia italiana.

