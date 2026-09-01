L’audacia di padre Bianchi: declinare il monachesimo nella contemporaneità

Alex Corlazzoli di padre Enzo Bianchi, monaco laico fondatore prima della Fraternità di Bose e poi di quella di Casa della Madia, scomparso a 83 anni, ricorda l’audacia e quella che chiama la sua “follia”. In un rapporto di conoscenza e frequentazione durato circa trent’anni, Corlazzoli, scrittore, giornalista e maestro, autore di “Diario da un monastero”, ha potuto osservare da vicino e nel profondo il monaco astigiano. Padre Bianchi ha saputo avvicinare il monachesimo all’uomo del suo tempo accogliendo, senza distinzioni, l’istruito come l’indigente, il giovane come l’anziano, il credente come l’ateo, il cristiano e l’appartenente a un’altra religione. Un impegno durato una vita, fin dai primi vent’anni, speso nel cercare costruire ponti e nello spiegare la Parola di Dio – lui che era biblista, saggista e firma di articoli apparsi su testate italiane ed estere – in modo da farla vivere, oltre che capire, a chi lo stava ad ascoltare.

Chi è stato padre Enzo Bianchi

Enzo Bianchi è nato il 3 marzo 1943 a Castel Boglione, in provincia di Asti. Nel 1965 ha fondato la comunità nel territorio biellese e tre anni dopo è stato raggiunto da alcuni cattolici e protestanti, uomini e donne, iniziando a condurre una vita in comune, nel celibato, nella preghiera e nel lavoro. Nel 2000 la Comunità di Bose è stata riconosciuta come associazione privata di fedeli. Padre Bianchi l’ha guidata come priore fino al 2017, dedicandosi alla predicazione nella comunità e tra gli appartenenti a diverse confessioni, inoltre ha pubblicato molti libri e articoli sui giornali. Nel 2014 è stato nominato consultore del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, alla luce del suo impegno per il dialogo ecumenico. Dopo aver lasciato Bose si è spostato vicino Ivrea, fondando la Fraternità della Madia. Padre Bianchi è scomparso all’ospedale Molinette di Torino, affetto da alcune patologie. I funerali saranno celebrati giovedì nella chiesa parrocchiale del suo paese natale, a cui era rimasto molto legato.

L’intervista

Ci vuole raccontare un suo ricordo di padre Bianchi?

“L’ultimo ricordo che ho di lui è nel segno del dialogo. L’ho incontrato il 14 giugno alla Comunità di Cellole di San Gimignano a un evento interreligioso sul tema della compassione come ponte fra cristianesimo e buddismo con il monaco buddista Massimo Stordi, presidente dell’associazione monastica Sangh. In quell’occasione è stato particolarmente gioviale. La sera siamo arrivati al monastero stanchi, ma di fronte a un vassoio di ciliegie riprese a parlare e sarebbe potuto andare avanti ancora a lungo”.

Se dovesse rintracciare una caratteristica umana peculiare di padre Bianchi, quale sarebbe?

“E’ stato un uomo audace, fin dall’inizio. Quando nel 1963 andò a Bose, dove allora c’era solo un gruppo di casa abbandonate, con un fratello protestante, la gente non vedeva bene questi giovani che si ritrovavano in un luogo sperduto nelle montagne piemontesi. Ma padre Bianchi ha sempre avuto una grande passione per l’umanità ed è stato capace di fare due cose: ha reso il monachesimo alla portata dell’uomo, declinandolo nell’oggi, ed è stato capace di portare la Parola a tutti”.

La sua storia è contrassegnata dall’apertura verso l’altro…

“Padre Bianchi voleva che attorno alla sua tavola, insieme a lui sedessero, le persone, il giovane come l’anziano. E ha avvicinato anche quelli che si credono atei o tali di dichiarano. Nella nuova fraternità in cui ha dopo ha abitato dopo la scissione avvenuta a Bose, alla Casa della Madia, ha saputo richiamare tanta gente”.

Diceva che è stato capace di portare a tutti la Parola. Come ci riusciva?

“Era in grado di farla vivere a chi lo ascoltava, di uscire dai modi più tradizionali per arrivare a comunicare anche con chi, come me, andava a trovarlo nella Comunità di Bose ad appena 18 anni, quando lui ne aveva cinquanta. Eravamo entrambi accomunati dal desiderio di comprendere e di capire la Parola”.

Cosa porterà con sé di questi lunghi anni di conoscenza e di frequentazione con lui?

“La sua follia. Era un sano folle e amava esserlo. Era capace di far sedere alla stessa tavola, senza distinzioni, l’accademico e la persona indigente, e fargli bere il vino migliore e gustare il piatto migliore che poteva offrirgli, perché li cucinava lui stesso. Fino agli ultimi giorni ha passato il suo tempo tra l’orto e la Bibbia, tra la cucina e la preghiera. Bastava trascorrere insieme a lui qualche giornata per rendersi conto che era fuori dall’ordinario”.

Una cosa “fuori dall’ordinario” che l’ha colpita?

“L’ultima volta che sono stato alla Casa della Madia l’ho visto dedicarsi a un giovane con alcune difficoltà. Si è preso cura di lui e ha passato molto tempo in sua compagnia, parlandogli. Aveva veramente la capacità di dialogare con tutti”.