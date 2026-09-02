L’arte in simbiosi con la natura: opere e installazioni dai residui del bosco

Nella Valle del Treja, vicino Calcata, nel viterbese, si può entrare in un bosco dove lo sguardo non è catturato solto dai colori del tappeto di foglie e dai giochi di luce dei raggi del sole tra le chiome degli alberi. Lungo il sentiero si passa accanto a creazioni artistiche realizzate con i materiali forniti dallo stesso ambiente che le ospita, come tronchi, rami, foglie e pietre. Opera Bosco è dove l’arte contemporanea e la natura si uniscono e vivono seguendo il medesimo scorrere del tempo, un museo a cielo aperto e un laboratorio dove la realizzazione e la manutenzione delle opere entrano in un ciclo continuo, mostrando che un altro rapporto tra la civiltà e l’ecosistema è possibile.

La simbiosi tra arte e natura

Un albero che cade, oltre a far rumore, diventa materia prima per un’opera d’arte. “Qui gli artisti creano utilizzando i materiali naturali che si trovano nell’ambiente, recuperati durante la pulizia del sottobosco, facendo vivere in simbiosi il loro prodotto e il contesto che lo ospita. Poiché queste opere sono biodegradabili, il lavoro di produzione artistica e di recupero si ripete costantemente”, spiega Jonas Morosin Clementoni, designer, guida e videomaker a Opera Bosco. Una delle sue installazioni in questo museo en plein air, “Onda”, è stata realizzata con residui forestali, unendo arbusti di prugnolo a forma d’arco, ormai secchi, e di orniello, creando una spirale che si sviluppa per trenta metri, al di sopra di terrazzamenti ricavati dal tufo, fino al fondovalle. “La mia idea era di collegare questi due spazi con una forma continua”.

La metafora di una nuova società

Un’obsolescenza naturale che si contrappone a quella programmata su scala industriale e un uso rinnovato e sostenibile delle risorse in loco mostrano una nuova relazione tra l’essere umano e l’ecosistema. “Questo progetto è una metafora poetica di come potrebbe essere ripensata la società nel con l’ambiente, con la storia e con la cultura millenarie di questi luoghi, a partire dall’Età del bronzo fino alla metà del secolo scorso, quando il paesaggio era segnato dagli orti e dai pascoli”.

Com’è nato il progetto

Le radici degli alberi affondano nel lontano passato, mentre quelle di Opera Bosco ci sono più vicine nel tempo. Nel 1996 un gruppo di cinque artisti, composto da Anne Demijttenaere, Costantino Morosin, scultore veneto attivo a Calcata già dagli anni Ottanta con opere ricavate dal tufo, l’etnologo e musicologo Walter Maioli, Giuseppe Canali e Nathalie van Ravenstein, con il contributo di Luigi Serafini, ispirato dal movimento internazionale Arte nella Natura, apre, al pubblico questo spazio creativo ed espositivo in tre ettari di selva – oggi saliti a cinque – all’interno del Parco della Valle del Treja. L’anno seguente viene inserito nell’Organizzazione museale regionale del Lazio. “L’idea è derivata da una loro naturale adesione al territorio di Calcata. Questo li ha portati a sviluppare un metodo di lavoro legato alle caratteristiche della zona”.

Un’architettura primitiva

Il respiro della storia si avverte con “Architettura rituale”, opera di Pino Genovese che verrà inaugurata il 12 settembre. Una cava di tufo del periodo medioevale, simbolo del lavoro umano di cui porta ancora la traccia dei solchi, vede stagliarsi sopra di sé una struttura di rami e tronchi secchi di carpino nero disposti a formare un tempio primitivo, attraversato da due corridoi che si incrociano al centro, formando quattro passaggi.

L’estetica della natura

Insieme alla ricerca artistica, Opera Bosco è un luogo dedicato alla didattica e alla formazione aperto agli alunni delle scuole elementari come agli studenti universitari e delle accademie di belle arti. Un percorso di educazione artistica e naturalistica iniziato dalla collaborazione con il Comune di Roma nella seconda metà degli anni Novanta che permetteva alle ragazze e ai ragazzi di visitare il museo e partecipare ai laboratori dove realizzavano manufatti con terra cruda, rami, paglia e ghiande. “Un elemento centrale è restituire valore ai materiali che spesso vengono dati per scontati o sono meno considerati rispetto a quelli industriali. Ma l’estetica della natura è più vitale e stimolante”. La speranza e lo scopo sono quelli di cambiare il nostro sguardo sul mondo e il rapporto con esso, di fronte ai problemi ambientali che ci troviamo ad affrontare.