L’accoglienza come via per “restare umani”. Leone XIV testimonia incessantemente l’esigenza di superare l’indifferenza e di riconoscere la dignità di ogni persona. Sulla dignità umana il Papa “migrante e figlio di migranti” (come si è presentato al corpo diplomatico dopo l’elezione) spiega di “inchinarsi davanti alla dignità dei migranti“. E avverte: “Non sono numeri o fascicoli, ma persone con famiglie, case lasciate alle spalle e sogni che nessuno ha il diritto di disprezzare”. Quindi ” i migranti non trovino l’indifferenza, ma braccia aperte e cuori accoglienti. L’amore di Dio non conosce confini né distinzioni. L’accoglienza apre la porta, l’integrazione è il passo successivo ed essenziale”, sottolinea il Pontefice. Al centro-migranti di Parigi Robert Francis Prevost ha indicato le linee guida dell’accoglienza. “Incontrarsi e vivere insieme nella dignità e nella pace è possibile attraverso l’accoglienza, l’ascolto, la formazione, l’accompagnamento e l’integrazione sociale- insegna Leone XIV. -Le donne hanno un ruolo fondamentale nella costruzione di una civiltà dell’amore, alternativa alla cultura che disgrega le comunità e rende malate di solitudine le società”.

Focus accoglienza

“La storia dell’umanità non è scritta da chi sembra vincere, imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi ‘fa spazio’, avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita – evidenzia il Papa-. Non si tratta di semplici sentimenti, ma di decisioni e investimenti controcorrente di cui comprendiamo sempre meglio rilievo pubblico e la promessa di futuro”. Perciò occorre “impegnarsi a vedere chi non è visto, a riscattare chi oggi l’economia e la cultura rendono schiavo, a onorare la dignità infinita di ogni fratello e sorella nei quali Gesù stesso bussa alla nostra porta”. Infatti “i poveri non sono una categoria sociologica, ma la stessa carne di Cristo che ci chiama a uscire da noi stessi e a osare la carità”. Nell’incontro “nessuno è così povero da non avere qualcosa da dare; nessuno è così ricco da non avere qualcosa da ricevere”. Perciò “c’è bisogno di tutti e fin dalle origini del cristianesimo il Vangelo è stato accolto da persone di diversa provenienza ed estrazione sociale, fra cui molti poveri e schiavi come alcuni dei migranti oggi”. Secondo Leone “prendersi cura gli uni degli altri (attraverso l’accoglienza fraterna, i percorsi formativi, il dialogo con le comunità) eleva lo spirito e umanizza il mondo soprattutto in un’epoca di travagliato cambiamento”.

Sistema strutturato

In Italia l’accoglienza dei migranti si organizza attraverso un sistema strutturato in diverse fasi, che vanno dal primo soccorso alla gestione sul territorio. Il sistema italiano prevede diverse tipologie di strutture. Hotspot per la prima assistenza. Aree di sbarco e identificazione dove avviene il primo contatto, il rilevamento delle impronte digitali e la primissima assistenza sanitaria e legale. I centri di prima accoglienza (Cpa- ex Cara) sono strutture per la definizione della domanda di protezione internazionale. Ci sono poi i Centri di accoglienza straordinaria (Cas) che sono strutture attivate a livello prefettizio in via temporanea quando i posti ordinari sono esauriti. Il Sai, invece, è il sistema di accoglienza e integrazione. Rappresenta il secondo livello ed è gestito dagli enti locali. E’ dedicato a percorsi più mirati di integrazione, autonomia e insegnamento della lingua. I Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) sono strutture con funzioni di trattenimento dedicate ai soggetti destinati all’espulsione. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha più volte evidenziato come l’accoglienza e l’integrazione dei migranti richiedano una gestione strutturata e a lungo termine. E basata sulla solidarietà stabilita dalla Costituzione. Dunque è necessario “abbandonare la logica dell’emergenza” che il Capo dello Stato considera “del tutto improduttiva”. E invece occorre “impegnarsi in interventi di strategia di governo del fenomeno”. Serve una “visione a lungo termine“.

Strategia

Le migrazioni, quindi, non sono un evento temporaneo, ma una realtà strutturale che va governata in modo ordinato. Vanno assicurati “canali legali di ingresso” ed è indispensabile “governare ordinatamente il fenomeno migratorio che non è certamente transitorio”. Sergio Matterlla ha più volte chiesto un “confronto istituzionale serio e responsabile”, evitando battute o toni inadeguati su un tema così delicato. Al centro l’integrazione e il ruolo della scuola per la coesione sociale. Esiste un “impegno permanente per l’accoglienza e l’integrazione, fondato sui princìpi di solidarietà della Costituzione”. Determinante è l’istruzione. La scuola, secondo Sergio Mattarella, è “la leva più efficace di integrazione per chi viene da altri Paesi e per i giovani nati in Italia figli di emigrati”. Un richiamo al “valore dell’inclusione” e al “senso di appartenenza”. Il Capo dello Stato esprime stima “per chi arriva da lontano e sceglie di rispettare le regole”. Affermando che “sono patrioti i migranti che amano l’Italia, ne fanno propri i valori costituzionali e le leggi”.