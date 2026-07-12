La solitudine dei genitori dei piccoli malati oncologici: Peter Pan Odv al loro fianco

L’arrivo della malattia può stravolgere la vita di una famiglia. Quando si tratta di una patologia oncologica pediatrica, l’impatto psicologico ed emotivo e quello economico e logistico si intrecciano in uno nodo dove ogni filo è teso. I genitori si tramutano in caregiver, c’è chi lascia il lavoro per stare accanto al piccolo paziente e spesso ci si deve spostare in un’altra Regione, se nella propria non c’è un centro specializzato nella diagnosi e nella cura del cancro pediatrico. Così ci si lascia alle spalle la rete di relazioni e si affrontano ulteriori spese in un momento di fragilità. Oggi sette genitori di bambini malati di cancro su dieci sperimentano un senso di isolamento, secondo le testimonianze raccolte dall’associazione Peter Pan Odv per il “Primo Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici in età pediatrica e adolescenziale – 2025”.

Disorientamento e incertezza

“Con la diagnosi di tumore in un bambino o un ragazzo si entra in un perimetro di disorientamento e incertezza generale”, spiega il direttore generale di Peter Pan Odv Ferdinando Ricci. La prima domanda che una famiglia si pone è dove poter curare il figlio, la prima risposta che si riceve è “altrove”. La mobilità sanitaria nell’ambito dell’oncologia pediatrica si sta riducendo, ma i centri specializzati sono diffusi a macchia di leopardo. Le conseguenze sono di tipo economico, ma non solo. “Abbiamo calcolato che, in un anno, una famiglia può arrivare a spendere fino a 34mila euro per i costi di trasferimento, vitto e alloggio, trasporti, supporto psicologico e attività di riabilitazione”, illustra Ricci.

Il carico emotivo

Cambiare città e seguire il proprio figlio nel percorso di cure si ripercuote all’interno del nucleo famigliare così come al suo esterno. Il rapporto di coppia si riconfigura perché spesso è la madre che svolge prevalentemente il ruolo di caregiver, riducendo il proprio orario di lavoro o in alcuni casi lasciandolo. L’altro coniuge resta lontano e continua a lavorare per mantenere la famiglia, in alcuni casi prendendosi cura da solo degli altri componenti. “Ci si ritrova in un vortice in cui l’obiettivo principale è della cura della malattia del figlio, ma in questo nuove contesto gli aspetti della vita dei genitori finiscono in secondo piano, creando una sensazione di distanza e di isolamento”, osserva Ricci. “L’effetto è quello di non farcela, per il carico emotivo di tutti i nuovi bisogni e cambiamenti”.

Non lasciare da soli

Non lasciare sole le famiglie che vivono il disorientamento e la paura della loro nuova condizione è quello che fanno dei volontari di Peter Pan Odv, dal 1994 impegnata nella presa a carico globale dei nuclei famigliari dei pazienti oncologici pediatrici. L’anno scorso l’associazione, che ha sede a Roma, è stata gratuitamente al fianco di 151 famiglie, garantendogli ospitalità, supporto nella mobilità urbana, attività educative, ricreative e di socializzazione e l’accompagnamento nell’accesso ai servizi – risultati resi possibili dal sostegno di Fondazione Lottomatica, che tra le altre cose ha permesso l’acquisto di una nuova struttura di accoglienza. “Il nostro modello consiste nel non lasciare sole le persone”, prosegue Ricci.

I servizi

Peter Pan offre ospitalità in quattro strutture di vita comunitaria, dove le famiglie si sentono meno sole trovandosi insieme a chi affronta il loro stesso percorso e potendosi sostenere a vicenda, e i volontari danno conforto creando un ambiente dall’atmosfera familiare e quotidiana. Le navette solidali permettono di raggiungere la struttura sanitaria, l’aeroporto o la stazione, riducendo lo stress logistico. In collaborazione con altri enti del Terzo settore si mettono a disposizione il sostegno psicologico, la riabilitazione psicomotoria dei pazienti e il supporto burocratico. A questi servizi si affiancano attività ludico-ricreative come laboratori artistici, pet-therapy, workshop di cucina, teatro e animazione. “Un modo per normalizzare un periodo in cui tutta la routine di una famiglia è saltata e sia grandi che piccoli hanno bisogno per distrarsi dal periodo che vivono”, conclude Ricci.