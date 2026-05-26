“La memoria del cuore elimina i cattivi ricordi e magnifica quelli buoni, e grazie a questo artificio, siamo in grado di superare il passato”, insegna il Premio Nobel per la letteratura Gabriel García Márquez. Tiberio Fusco ha pubblicato per la collana Narrativa di Linea Edizioni il libro “Lettere a Giorgio Dell’Arti“. “Tra le più belle lettere ai giornali ci sono quelle che ai giornali non sono mai arrivate. Tuttavia i giornali continuano a ricevere lettere e, nel caso della mia newsletter anteprima, gli scrittori di queste lettere hanno formato una sorta di club. ognuno di questi amici s’è ritagliato da sé un pezzo di realtà, con cui magari questionare, e la restituisce ai lettori di anteprima in assoluta sincerità. Nel caso di Tiberio Fusco, si tratta di cronache dell’oggigiorno, o dei sentimenti suscitati da un libro, o da una musica, o da un film. O di nostalgie del passato al limite del rimpianto”, sottolinea Giorgio Dell’Arti.

Occasioni di riflessione

“Le lettere di Tiberio Fusco sono ora raccolte in un libro- scrive nella presentazione dell’opera Giulio Notarianni-. La raccolta si presenta come un ricco mosaico in cui trovano pari dignità temi come l’amicizia e la convivialità, la poesia e la letteratura, il cinema e la televisione, la vecchiaia e la morte, ma anche piccole curiosità e racconti di vita vissuta di scrittori, attori, artisti famosi e persone semplici”. Ogni lettera induce il lettore a fare a sua volta una riflessione. Il linguaggio, sempre chiaro e scorrevole, come si addice a una comunicazione epistolare, non disdegna il ricorso all’ironia, specie quando il tema trattato è il cibo o l’invadenza della tecnologia nelle nostre vite. Aggiunge Notarianni: “Le riflessioni consegnate alle lettere sono spesso introdotte e accompagnate da citazioni di autori illustri che lo scrittore ha diligentemente conservato lungo decenni di buone letture e traggono spunto da vicende quotidiane personali o tratte dall’attualità”. Altre volte l’occasione di riflessione ha origine in esperienze varie che, come autore televisivo e attento cinefilo, ha ritenuto degne di annotare per conservarne memoria.

Centralità della memoria

Prosegue Giulio Notarianni: “È vero, come lo stesso autore ricorda con modestia, che il ricorso alle citazioni dotte altrui aiuta a comunicare meglio, però è altrettanto vero che bisogna avere cultura, curiosità e sensibilità in misura straordinaria per avvertirne la profondità, trarne insegnamento

quotidiano per poi offrirle, con generosità d’animo, insieme alle proprie riflessioni più intime e profonde, al lettore”. Tiberio Fusco nasce nel 1960, irpino di formazione, si laurea in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano, città dove risiede dal 1980. Subito dopo gli studi inizia a scrivere per “Il Giorno” nella pagina degli Spettacoli dove conosce il critico cinematografico Morando Morandini. Nel 1999 collabora alla prima edizione de Il Morandini, dizionario dei film. Grazie allo storico del cinema Tatti Sanguineti nel 1993 entra a far parte della redazione di “Servizi Segreti”, programma di Piero Chiambretti su Raitre. Da allora fino a oggi ha firmato come autore i programmi di Chiambretti dei quali ricorda soprattutto “Il Laureato” (Raitre), Markette (La7), 2 “Festival di Sanremo” e 2 “Dopofestival” (Raiuno), “La Repubblica delle donne” (Retequattro).