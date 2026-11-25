C’è quello che alle sette del mattino manda la foto della cupola di San Pietro illuminata. Un altro quella dell’ecografia del figlio. Ancora, chi per gratitudine cerca di spargere la voce con il passaparola. Sono persone che hanno avuto una nuova opportunità dopo essere state detenute e grazie all’impegno dell’associazione Seconda Chance, una volta riacquisita la libertà personale non hanno trovato il vuoto ad aspettarli, ma un presente ad accoglierli per costruire un futuro fatto di autonomia e dignità.

Il lavoro dopo il carcere

Il lavoro può aiutare chi ha sbagliato una volta a non ripetere l’errore. Il Consiglio nazionale per l’economia e il lavoro (Cnel), da anni attivo nel promuovere il progetto Recidiva zero, stima che con la formazione professionale e l’inserimento lavorativo dentro e fuori le carceri la probabilità che si torni a commettere un reato sia abbattuta al 2%. Secondo Chance si occupa di far incontrare “domanda” e “offerta” bussando alle porte di esercizi commerciali, imprenditori e aziende e nei suoi sei anni di vita ha raggiunto finora le 1.050 offerte di lavoro procurate.

Incontri di umanità

Dalla redazione e dalle aule di tribunale alla spola tra gli istituti di pena e gli uffici dei potenziali datori di lavoro, Flavia Filippi si divide – o meglio, si sdoppia – tra il lavoro da giornalista di cronaca giudiziaria per il telegiornale de La7 e l’impegno per dare una seconda possibilità ai detenuti. Lei ha dato vita a Seconda Chance nel 2020, che nel 2022 è diventata un’associazione no profit del Terzo settore e ora conta una cinquantina di volontari in buona parte d’Italia, e tra le persone ristrette ha incontrato tanta e diversa umanità. “Ho conosciuto gente di ogni tipo e di ogni età, soprattutto soggetti per bene che si avvicinano alla fine della loro pena e sono completamenti soli e spaventati dall’idea di non avere ‘fuori’ ad accoglierli una famiglia o una casa, e sono disperatamente in cerca di un’opportunità”.

Il progetto

In Italia la legge Smuraglia offre sgravi fiscali e contributivi a chi assume, anche part time o a tempo determinato, persone detenute ammessa al lavoro esterno. L’associazione vuole fare un passo ulteriore, proponendo di offrire l’opportunità di un impiego anche a chi è in detenzione domiciliare o è stato scarcerato e deve occuparsi dei famigliari. Filippi e gli altri volontari – tra cui figura la già Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Roma Capitale Gabriella Stramaccioni –, con dedizione e pazienza, girano la Penisola per proporre il progetto al piccolo negoziante come alla multinazionale, e non solo. “Dai centri sportivi alle ditte di logistica, dai catene di fast food ai supermercati, fino alla Fabbrica di San Pietro in Vaticano, abbiamo convinto tante realtà di ogni settore e dimensione”, racconta, “anche se trovare datori di lavoro sensibili al tema non è semplice”.

Gli ostacoli

Il pregiudizio non è l’unico ostacolo che Seconda Chance incontra sulla strada del reinserimento lavorativo. “Bisogna trovare una persona che sia disposta magari a tenere chiusa la propria attività per un giorno per poter venire con noi in carcere a conoscere i detenuti o chi è ai domiciliari”. Il secondo è il fattore tempo. “Inoltre, non è che queste persone dopo l’incontro possono direttamente uscire per andare a lavorare, serve l’autorizzazione del magistrato di sorveglianza. I datori di lavoro devono avere fiducia in noi”. Un’aspettativa che, secondo la presidente, può ritenersi ben riposta. “Ci impegniamo che il lavoratore che mandiamo sia pulito, ordinato, gentile e sappia svolgere la mansione che gli viene richiesta” – continua – “il nostro motto è ‘fatti, non parole’, cerchiamo con la nostra azione di essere incisivi”.

La fiducia

Nelle oltre mille occasioni di ripartenza professionale ed esistenziale raggiunte in questi anni, non mancano le storie a lieto fine. C’è il dipendente di un’azienda leader nella produzione di sedili per aerei a Latina che ogni sera aggiorna Filippi sulla sua attività e “per quanto è felice si è offerto di collaborare per far conoscere il progetto nel territorio”. C’è la catena di negozi di abbigliamento e articoli per la casa che ha assunto cinque persone a tempo indeterminato. Ci sono le sette-otto persone che lavorano alla Fabbrica di San Pietro, tra chi è al bancone del bar e chi fa l’elettricista. “Uno di loro mi invia ogni mattina la foto del ‘cupolone’ illuminato”. Sono i traguardi lavorativi e soprattutto umani che danno maggior soddisfazione. “Tanti detenuti o ex detenuti hanno vissuto anni difficili, fatti di sottomissione e marginalizzazione, e quando escono trovano qualcuno che ha fiducia in loro”.