La democrazia è in crisi: un libro spiega perché

Nel secondo Novecento, per parte del mondo la democrazia ha significato stabilità, benessere economico e diritti, e per tanti altri ha rappresentato l’orizzonte ideale a cui tendere. Ma quello che sembrava un sogno in procinto di realizzarsi ovunque, negli ultimi anni è entrato in crisi. Da un lato, le principali organizzazioni internazionali non hanno un effettivo potere rispetto ai singoli Stati, dall’altro il primato raggiunto dall’economia e dalla finanza sulla politica, nel mezzo la gestione sempre più accentrata della cosa pubblica a scapito del bene comune e l’aumento delle diseguaglianze. “Il crepuscolo della democrazia” di C. Alessandro Mauceri ripercorre e analizza la storia di questo “sogno irrealizzato”.

L’intervista

Cosa l’ha spinta a scrivere questo libro?

“È stato vedere che sempre più governi gestiscono la ‘cosa comune’ in modo tutt’altro che democratico. Da lì il passo è stato breve: decine di rapporti internazionali confermano che la situazione è peggiore di quanto si pensi normalmente”.

Cosa l’ha colpita di più durante questo lavoro?

“Tre dati sono particolarmente impressionati. Il primo riguarda l’evoluzione del fenomeno: da molti anni la democrazia, inteso come metodo per gestire gli Stati, è sempre meno un governo del popolo e per il popolo, come disse Lincoln nel 1863. Il secondo è che gran parte della popolazione mondiale vive in paesi autocratici – il dato è molto più rilevante rispetto a quello relativo ai singoli Stati. Il terzo è che persino organizzazioni come l’Onu, nate per difendere la democrazia, in realtà, non sono sempre gestite in modo democratico”.

Per una parte del mondo democrazia significa benessere e diritti, per altri ancora l’orizzonte ideale. Cosa l’ha messa in crisi?

“Dopo la Seconda guerra mondiale, a lungo si è creduto che il benessere diffuso nei Paesi occidentali era legato alla forma di governo adottata. Col tempo, ci si è resi conto che si trattava di un’illusione: come ha dichiarato il premier canadese, durante un evento mondiale di qualche mese fa, si è trattato di una finzione collettiva. Alcuni Stati, più forti economicamente e militarmente, hanno adottato, al loro interno e nei rapporti con gli altri, politiche non democratiche; altri si sono illusi che tutto questo fosse normale. Fino a quando a capo dei Paesi più forti e potenti non sono saliti al potere governi autocratici camuffati da democrazie”.

Quali sono le cause dell’indebolimento delle organizzazioni e delle istituzioni internazionali e del multilateralismo?

“Le principali sono due. La prima è la mancanza di potere reale nelle mani delle organizzazioni internazionali più famose. Quanto sta avvenendo lo dimostra: le misure adottate dall’Onu e dagli organismi che ne fanno parte speso non vanno oltre il mero richiamo formale. In pratica, queste organizzazioni non hanno alcun potere di imporre il rispetto degli accordi sottoscritti dagli Stati”.

E la seconda?

“Il potere che hanno accumulato le grandi imprese, i grandi istituti finanziari e le multinazionali: non solo molti hanno ormai un fatturato che è ben maggiore di quello di molti Stati, ma grazie alla stipula di accordi di libero scambio sono in grado di spostare la propria sede legale senza rischiare di subire interferenze da parte di nessuno Stato. Inutile dire che questo ha ricadute enormi sugli Stati: lo spostamento di un’azienda da un paese all’altro non solo aumenta (o riduce) considerevolmente le entrate fiscali, ma ha effetti sociali rilevanti (riduce l’occupazione, colpisce l’indotto e molto altro ancora)”.

Astensionismo e disinteresse verso il bene comune sono causa o effetto dell’indebolimento della democrazia?

“Sono la naturale conseguenza di questo stato di cose. I cittadini hanno capito che, spesso, i governi non pensano ai cittadini, che le promesse fatte durante le campagne elettorali non verranno mantenute. La maggior parte degli elettori ha smesso di credere non in questo o quel politico (democratico o autocratico che sia), ma nel sistema, nel mondo di gestire la ‘cosa comune’. La maggior parte delle persone non crede più che il proprio voto possa cambiare le cose”.

Dove non c’è la democrazia, che forme di governo – anche zone grigie – ci sono?

“Dove non c’è la democrazia, la tendenza è verso l’autocrazia. È bene, però, sottolineare due aspetti: il primo è il concetto di ‘democrazia’. Anche in molti paesi classificati come autocratici si tengono elezioni popolari, in Russia o in Cina, ad esempio, ma il potere è concentrato nelle mani di pochi o di una sola persona. A questo si aggiunge che democrazia e autocrazia non sono le due facce di una medaglia. Non è corretto pensare che si debba scegliere tra una o l’altra. I modi di governare uno Stato sono combinazione di tantissimi fattori. Anche il passaggio da una forma di governo all’altra spesso non avviene repentinamente: quasi sempre il cambiamento richiede anni. In questi casi, si parla di ‘zone grigie’”.

Se questa è la diagnosi, quale può essere la “terapia”? Come realizzare il sogno?

“Alla fine del libro abbiamo inserito una appendice dedicata ad un libro di Charles C. Mann intitolato ‘The Wizard and the Prophet’. In questo libro Mann analizza due modi di affrontare il mondo: uno basato sulla fiducia incondizionata nella tecnologia e nell’innovazione, l’altro sulla necessità di intervenire tempestivamente per non causare ancora danni irreversibili all’ambiente. Queste due visioni riflettono perfettamente la polarizzazione attuale anche su temi sociali e politici (a fare il paragone fu lo stesso Mann). In realtà, però, non esiste una dicotomia netta tra destra e sinistra, tra giusto e sbagliato, tra democrazia e autocrazia”.

Ci spiega meglio cosa vuole dire?

“Una democrazia può essere meno democratica di una monarchia (ad esempio, alcuni paesi del Nord Europa) e una democrazia può essere gestita da un governo estremamente accentrato (si pensi a ciò che avviene in Russia o in altri Stati). Il punto è comprendere cosa è meglio per l’umanità. Senza commettere l’errore di pensare che l’interesse di pochi – i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri: fino a quando questo sarà possibile? – può prevalere sull’interesse dei molti”.