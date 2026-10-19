Intelligenza Artificiale e creato: mons. Andrietta richiama all’etica della cura

La sinodalità non è una prassi riservata unicamente alle dinamiche interne delle comunità ecclesiali, ma un vero e proprio motore di trasformazione sociale in grado di ricucire le fratture del mondo contemporaneo. A Interris.it, mons. Reginald Andrietta, coordinatore della Rete del Lavoro Organizzato del Celam, ripercorre l’impegno della Chiesa sudamericana nel promuovere una cultura dell’incontro fondata sul dialogo sociale e sui principi dell’ecologia integrale. Tra i temi centrali spiccano le grandi sfide poste dall’innovazione tecnologica e dall’Intelligenza Artificiale. Richiamando gli insegnamenti di Papa Leone XIV, il Vescovo Andrietta sottolinea l’urgenza di collocare sempre la persona al centro dello sviluppo scientifico: la tecnologia deve rimanere uno strumento al servizio dell’uomo e della tutela del creato, senza mai sostituire le facoltà umane o devastare le risorse naturali del pianeta.

L’intervista

Eccellenza, si parla molto di sinodalità come dimensione fondamentale della Chiesa contemporanea. Come si traduce concretamente questo concetto nel vostro impegno pastorale e sociale?

“La sinodalità che stiamo vivendo è prima di tutto un processo dinamico, un cammino condiviso per costruire un’unità sempre più profonda tra le singole Chiese locali e la Chiesa universale. La nostra grande sfida è edificare una vera e propria cultura dell’incontro e della solidarietà. Questo camminare insieme, tuttavia, non deve esaurirsi all’interno dell’ambito ecclesiale, ma deve riflettersi e produrre frutti concreti nella società intera. Come Commissione Episcopale per l’Azione Sociotrasformatrice della Conferenza Episcopale del Brasile, lavoriamo alacremente affinché la comunità civile possa sperimentare questa medesima unità. In quest’ottica, il dialogo sociale diventa un pilastro insostituibile della sinodalità”.

In un contesto globale segnato da forte polarizzazione, quale contributo può offrire la Dottrina Sociale della Chiesa per superare le divisioni?

“Il nostro impegno come Conferenza Episcopale è proprio quello di potenziare il dialogo per ricucire le marcate divergenze che caratterizzano la cultura attuale. La nostra missione è passare dalla frammentazione alla ricerca di convergenze. Attraverso il paradigma dell’ecologia integrale e i principi della Dottrina Sociale della Chiesa, vogliamo rafforzare un confronto aperto che promuova il bene comune. Possiamo dire che dalla sinodalità ecclesiale sta nascendo e strutturandosi una forma di sinodalità e di convergenza propriamente sociale”.

Un altro tema di stretta attualità riguarda l’impatto dell’Intelligenza Artificiale e delle nuove tecnologie. Qual è la posizione della Chiesa al riguardo?

“È fondamentale ricordare che l’Intelligenza Artificiale è un prodotto della creatività dell’essere umano e, come ogni tecnologia, la sua bontà dipende dall’uso che l’uomo decide di farne. Esiste un fattore etico ineludibile. Papa Leone XIV richiama spesso l’attenzione sulle implicazioni etiche dell’innovazione, ponendo sempre al centro la persona. L’essere umano deve poter crescere, svilupparsi e umanizzarsi, mai regredire o vedere depotenziate le proprie capacità. Le nuove tecnologie non nascono per rimpiazzare l’uomo, ma per servirlo e valorizzarne il potenziale in ogni ambito della vita”.

Oltre agli aspetti etici e antropologici, l’avanzata tecnologica porta con sé anche un impatto materiale e ambientale non trascurabile. Come dobbiamo porci di fronte a questa sfida?

“L’Intelligenza Artificiale si materializza in strumenti fisici — pensiamo anche solo a un comune smartphone — che richiedono l’estrazione e l’impiego di ingenti quantità di risorse minerali e materie prime. Per questo motivo è urgente sviluppare un’etica dell’attenzione e della cura verso l’ambiente. Lo sviluppo tecnologico, compreso quello dell’IA, deve essere orientato a un fine preciso: mettersi rigorosamente al servizio della custodia dei valori umani e della salvaguardia della natura”.