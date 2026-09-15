Innovazione e precisione: così la cardiologia mininvasiva sta rivoluzionando la cura del cuore

La cardiologia moderna sta vivendo una vera e propria rivoluzione che ridefinisce i confini della medicina mininvasiva. Dove un tempo erano necessari complessi interventi a cuore aperto, con lunghi tempi di degenza e decorsi post-operatori delicati, oggi è possibile intervenire attraverso piccolissime incisioni, guidando cateteri di precisione direttamente al cuore passando dal polso o dall’inguine. Questo approccio non solo riduce drasticamente i rischi e il dolore per il paziente, ma si conferma il gold standard nella gestione di emergenze tempo-dipendenti come l’infarto miocardico acuto. A Interris.it, la dottoressa Sabina Ficili, Direttore della Cardiologia dell’Ospedale Grassi di Ostia, illustra la visione di un “ecosistema terapeutico” integrato. Non si tratta solo di curare l’idraulica del cuore — sbloccando arterie con gli stent o riparando le valvole con tecniche avanzate come TAVI e MitraClip — ma anche di gestirne l’impianto elettrico. Attraverso le ultime innovazioni dell’elettrofisiologia, che spaziano dalla mappatura 3D per neutralizzare le aritmie fino all’impianto di pacemaker microscopici senza fili e defibrillatori di nuova generazione, la tecnologia e la precisione medica si uniscono per offrire cure ad altissima efficacia senza la necessità di ricorrere al bisturi tradizionale.

L’intervista

Dottoressa Ficili, oggi si parla sempre più di cardiologia interventistica come del “cuore pulsante” della medicina mininvasiva. Ci spiega in cosa consiste esattamente questo approccio e quali sono i vantaggi principali per il paziente?

“La cardiologia interventistica rappresenta una vera e propria rivoluzione. Grazie all’uso di cateteri guidati dalle immagini, oggi riusciamo ad accedere al cuore e ai vasi sanguigni attraverso piccolissime incisioni, eseguite spesso dal polso o dall’inguine. Il grande vantaggio è che questo approccio evita i grandi interventi a cuore aperto. Di conseguenza, riusciamo a ridurre drasticamente i tempi di ricovero, il dolore e i rischi complessivi per i pazienti”.

Quali sono le procedure più innovative che state utilizzando sul fronte coronarico e strutturale?

“Oggi andiamo dagli stent coronarici di ultima generazione fino alle procedure mininvasive per la riparazione o la sostituzione delle valvole cardiache, come la TAVI o la MitraClip. Inoltre, non dobbiamo dimenticare la gestione delle emergenze: nel caso di un infarto miocardico acuto, l’angioplastica tempestiva rappresenta il nostro gold standard per ripristinare il flusso sanguigno e limitare il più possibile i danni al muscolo cardiaco”.

La cardiologia interventistica è legata soprattutto a stent e valvole. Lei però parla di un “ecosistema” molto più ampio che comprende anche l’elettrofisiologia e l’elettrostimolazione. Come si integrano queste anime?

“È esattamente così: si tratta di un ecosistema terapeutico complesso. Mi piace usare una metafora per spiegarlo: se la branca coronarica si occupa dell’”idraulica” del cuore – eliminando le occlusioni nei vasi e risolvendo le disfunzioni valvolari – l’elettrofisiologia ne gestisce invece ‘l’impianto elettrico’.

Entriamo allora nel dettaglio di questo “impianto elettrico”. Quali traguardi sono stati raggiunti nella cura delle aritmie e nell’elettrostimolazione?

“Grazie a cateteri e mappature tridimensionali ad alta precisione, oggi gli elettrofisiologi possono individuare e neutralizzare i circuiti responsabili delle aritmie cardiache, come la fibrillazione atriale, attraverso l’ablazione a radiofrequenza, la crioterapia o l’elettroporazione. Parallelamente, l’elettrostimolazione ha fatto passi da gigante. Siamo passati dai primi pacemaker ingombranti a dispositivi microscopici e senza fili (leadless), fino ai defibrillatori impiantabili (ICD) che sono capaci di prevenire la morte improvvisa resettando istantaneamente il ritmo cardiaco. Insomma, l’unione di queste tre anime – coronarica, strutturale ed elettrica – ci permette oggi di trattare patologie estremamente complesse senza ricorrere alla chirurgia a cuore aperto, abbattendo rischi e tempi di degenza. Celebrare questa disciplina significa riconoscere l’eccellenza di una medicina guidata dall’innovazione tecnologica, in cui la precisione e la mininvasività del gesto salvano concretamente la vita del paziente”.