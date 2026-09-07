Uno scoop, ottenuto senza troppi scrupoli, rende famoso il protagonista del romanzo. Gli cambia la vita ma lo porta anche a confrontarsi con i limiti e l’etica della sua professione. Un viaggio inatteso e l’incontro con una giovane donna (che si chiama come colei che nella Commedia strappò Dante all’Inferno per condurlo in Paradiso) amplificano i suoi dubbi e completano una storia sul giornalismo visto dal di dentro. Un libro scritto con il garbo e il talento di un cronista di lungo corso, alza il velo sulla professione giornalistica.”Buono per incartare il pesce” (Castelvecchi) è il romanzo con cui Willy Labor racconta il proprio mestiere calandolo in una narrazione avvincente e perfettamente calibrata. Una trama costellata di flash che ritraggono il giornalismo dall’interno. Schizzi d’autore sul mondo dell’infomazione: “Il direttore fece il punto sulla giornata passata lamentandosi, come al solito, delle notizie ‘bucate’, quelle cioè presenti sui giornali concorrenti. Era sparito un ortopedico in una zona periferica della città e la moglie per cercarlo si era rivolta a un giornale invece che alla polizia. Il povero capo cronista, ovviamente, non aveva colpa per il buco ma un colpevole andava trovato e l’uomo dovette subire una pubblica sfuriata mattutina che ormai aveva poco effetto sulla redazione, abituata a questi accadimenti”. Tecnica da pittore impressionista che dal punto trae l’universale. Un po’ come nel 1976, al cinema, riuscì a fare il regista Sidney Lumet nel capolavoro “Quinto potere” ispirato alla storia di conduttore televisivo americano. “La verità è che un giornalista da solo non può cambiare le cose e comunque la mattina dopo il giornale è buono solo per incartarci il pesce” è la frase-chiave del volume di Willy Labor, stimato giornalista professionista che dopo aver collaborato con vari giornali, ha lavorato a lungo all’Agi, una delle principali agenzie di stampa italiane come capo servizio economia e cronista parlamentare. Poi storico responsabile della comunicazione e dell’ufficio stampa di Unioncamere, l’Unione delle Camere di commercio italiane. “Buono per incartare” il pesce è il suo primo romanzo e dentro c’è molto del suo stile umano e professionale.

Libro verità

Willy Labor ritrae sapientemente con agili pennellate la realtà con cui dopo anni di professione si confronta Gianni Crevatin, giornalista triestino, scapolo e vicino ai quarant’anni. Un racconto appunto “dal di dentro” di un mestiere sempre più in bilico tra onesta ricerca della verità e necessità di trovare la notizia che fa vendere copie. Un mondo nel quale “si cavalca finché dura”, come dice lucidamente il protagonista, anche a scapito di nuocere alla reputazione di qualcuno che non si merita tanta celebrità negativa. Il mantra del romanzo è lo “scoop“. Una parola e un obiettivo, che come sa bene l’autore del romanzo, giornalista e a lungo responsabile del servizio economico dell’agenzia Agi, è in grado di mettere in moto l’adrenalina nelle vene di chi fa questo mestiere anche dopo anni. “Gianni entrò nella stanza un po’ emozionato, non che si aspettasse nulla di particolare, intendiamoci, ma entrare nello studio dell’editore per un redattore semplice è come per un calciatore quando sbuca dal tunnel dello stadio ed entra nel terreno di gioco. Tutti lo guardano e si aspettano qualcosa da lui. E non deve sbagliare”, scrive Labor. Di scoop il protagonista del libro Gianni Crevatin ne mette a segno uno con grande soddisfazione del giornale e del suo editore. Ma per ottenerlo mette da parte gli scrupoli, con conseguenze che lo portano a confrontarsi con i limiti e l’etica della professione.

Etica in bilico

L’impatto dell’informazione sulla vita delle persone fa da leit motiv alla narrazione. Nella presa di coscienza del protagonista del romanzo che non basta più dirsi “se è una notizia, la scrivo. Non sta a me decidere se è etica o meno. Solo verificare che sia vera. Altrimenti la scrive comunque qualcun altro“. Gianni Crevatin se lo ripete ma dentro di lui quella granitica certezza si è ormai sgretolata. Qualcosa si è rotto e il racconto prosegue sul filo di una crisi che diventa anche personale. Di fronte a una giovane donna, Beatrice, che gli chiede il motivo per cui ha scelto di fare il giornalista si confessa: “Sì ok, quando ho cominciato in realtà volevo cambiare il mondo con i miei articoli” e perché no “denunciare i potenti, indicare soluzioni eccezionali, incidere sulla realtà”. Poi la consapevolezza di essere solo “un ingranaggio” e la frase coniata da Luigi Barzini jr. su che fine fa il giornale il giorno dopo (ci si incarta il pesce, appunto), poi diventata un classico per indicare quanto le notizie siano effimere che ritorna alla mente di Gianni consapevole che il suo lavoro “dura solo ventiquattro ore scarse”. Ma non tutto è giornalismo, redazioni e uomini e donne che fanno questo lavoro nel romanzo di Labor ambientato in gran parte a Trieste. Sulla scorta di un viaggio inatteso, una missione per il “Nuovo” da portare a termine in Vietnam, avviene un incontro, quello con la bella e giovane Beatrice, che condurrà il giornalista in territori inesplorati. E molto lontani da quando a poche ore dallo scoop viene convocato nella stanza dell’editore. Gianni è ormai irreversibilmente una persona diversa.