Immacolata Concezione, la luce della fede che ci allontana da guerre e immoralità

L’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria è un dogma, ovvero una verità di fede, per cui la Madonna non è stata lambita dal peccato originale e ne è stata sin dal primo istante del suo concepimento. Interris.it, nella giornata in cui la Chiesa ne celebra la solennità, ha intervistato don Renzo Lavatori, membro emerito della Pontificia Accademia di Teologia.

L’intervista

Don Lavatori, qual è il significato più profondo dell’Immacolata Concezione?

“Il senso dell’Immacolata Concezione costituisce un segno o un principio o inizio della nuova storia della salvezza. Ella è come l’aurora che prepara la venuta del sole di giustizia Cristo nostro Salvatore. Ciò significa che Ella è stata preservata dal peccato originale in anticipo in forza dell’opera redentrice di Gesù. In effetti Ella era stata eletta dal Padre Celeste per divenire la Madre del Verbo Incarnato. A tale scopo è stata privata di ogni ombra di cattiveria o malvagità o peccato, in quanto la sua carne doveva essere lo strumento umano attraverso il quale il Padre avrebbe operato l’incarnazione, cioè l’unione della natura umana con quella divina. La natura umana non poteva essere intrisa di peccato, neanche in minima parte, perché Dio è tutto santo, perciò suo Figlio, vero Dio, non poteva unire a sé una natura umana con il peccato quale rifiuto di Dio e dunque non può convivere con Dio stesso. Fin dal grembo di sua madre S. Anna, Maria è già ‘tutta piena di grazia’, ed è senza peccato originale. Maria è stata preservata dal peccato originale in modo che, con la sua umanità purissima e verginale, potesse far nascere in lei per opera dello Spirito Santo, Gesù di Nazareth, vero Dio e vero uomo. Si tratta di una perla splendente di questa Donna, non per la sua personale grandezza ma per poter svolgere la sua missione materna verso il Figlio di Dio fatto uomo. Dobbiamo quindi ringraziare l’infinita sapienza e potenza di Dio, il quale ha voluto rendere Immacolata questa creatura umana in quanto madre di Gesù per opera dello Spirito Santo”.

Cosa ha significato la proclamazione del Dogma dell’Immacolata Concezione da parte di Papa Pio IX?

“Ha un significato importantissimo. Papa Pio IX, dopo aver consultato eminenti teologi ed esperti, nel 1854 fece la definizione dogmatica della Immacolata Concezione di Maria, con un solenne rito nella Basilica di San Pietro, pronunciando la formula definitoria solenne per tutta la Chiesa Cattolica. Occorre evidenziare che l’assenza della macchia del peccato nella vita di Maria è fonte di consolazione e di speranza per l’intera umanità e quindi un dono per tutti noi. Dio, attraverso l’Immacolata Concezione, ha fatto si che il Verbo si è fatto Carne ed è venuto in mezzo a noi, diventando il nostro meraviglioso salvatore e liberandoci così dalla schiavitù del peccato, facendoci figli di Dio. Ciò, inoltre, ha reso Maria priva del peccato originale innanzi tempo, dobbiamo quindi a Dio il nostro ringraziamento e la gioia di essere salvati”.

In quest’epoca fortemente connotata dall’emergere di nuovi conflitti che messaggio ci dona il Dogma dell’Immacolata?

“Il dogma dell’Immacolata Concezione costituisce una grande novità per la realtà creata e per tutta l’umanità. Da essa, in questo momento storico difficile, possiamo trarre esempio per allontanarci dalla cattiveria e dalle potenze maligne e, di conseguenza, da guerre, ingiustizie, disonestà e immoralità. Il Dogma ci fa riflettere sul valore di una vita di santità per ogni cristiano, il quale è chiamato dalla divina bontà a imitare la Vergine Maria, nel senso di rifuggire il peccato e accrescere la propria perfezione spirituale. Si tratta del cammino costante dell’esistenza verso la perfezione ultima che otterremo con la venuta gloriosa di Cristo alla fine dei tempi. Così facendo, ovvero riscoprendo la luce dell’Immacolata Concezione, potremo costruire un’umanità più giusta e più vera, allontanando definitivamente il peccato e tornando all’aurora sorta per dare alla Terra un volto nuovo. Ciò ci permetterà di allontanare le tenebre in cui ci troviamo e recuperare i valori di fede donatici dall’Immacolata per dare all’umanità un futuro migliore”.