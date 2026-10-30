Il Patriarca Sedrak: “Accompagnare le coppie tra bellezza e vita reale”

Un ponte di fede e cultura tra le sponde del Mediterraneo per raccontare la vocazione familiare in un contesto complesso e plurale. Sua Beatitudine Ibrahim Isaac Sedrak, Patriarca di Alessandria dei Copti Cattolici, racconta a Interris.it la ricchezza della tradizione cristiana egiziana e illustra il modello di accompagnamento adottato dalla sua Chiesa, reso ancora più importante dal recente incontro internazionale “A dieci anni da Amoris laetitia“: dalla formazione graduale dei giovani alla preparazione al matrimonio con il Centro San Giuseppe al Cairo, fino al sostegno concreto alle coppie nei primi anni di vita coniugale. Inoltre ha offerto un’analisi attenta sulle sfide della quotidianità e sul ruolo della Chiesa, chiamata a risvegliare la consapevolezza delle famiglie senza imposizioni.

L’intervista

Sua Beatitudine, Lei proviene dall’Egitto, una realtà che si intreccia con l’Africa, l’Oriente, la lingua araba e il bacino del Mediterraneo. Qual è il valore di portare la sua testimonianza e la sua voce in un incontro internazionale dedicato al tema del matrimonio e della famiglia?

“Sì, vengo dall’Egitto, un ambiente africano e orientale in cui si parla l’arabo e che vive in continua relazione con i Paesi del Mediterraneo. Si tratta di una cultura complessa, grande, ma al tempo stesso aperta a tutte le culture e a tutte le lingue. Per me, come Patriarca e come padre di Chiesa, è di fondamentale importanza essere presente in questi incontri che rappresentano il mondo intero. Partecipiamo portando le nostre idee, i nostri costumi, le nostre parole e la nostra vita concreta all’interno di un tema estremamente interessante e, allo stesso tempo, complesso come quello della famiglia e del matrimonio”.

Durante i lavori è emersa con forza la necessità di non limitarsi ad accogliere la vocazione matrimoniale, ma di sostenere e accompagnare le famiglie lungo tutto il loro cammino. Come si concretizza questo accompagnamento nella Chiesa copta cattolica in Egitto?

“Nella nostra Chiesa copta cattolica portiamo avanti una formazione strutturata per tappe. C’è anzitutto una preparazione “a lungo termine”, che inizia già con i bambini durante il catechismo: a loro parliamo della famiglia e della vocazione al matrimonio adattando il linguaggio alle loro capacità. Proseguiamo poi con gli adolescenti e con i giovani universitari, approfondendo sempre di più questi temi. C’è poi una preparazione diretta e ravvicinata, ovvero quella rivolta ai fidanzati nell’imminenza delle nozze. Inoltre, abbiamo centri dedicati, in particolare il Centro San Giuseppe al Cairo — con diverse diramazioni anche nelle altre diocesi — che svolge un ruolo importantissimo: aiuta i giovani a riflettere, a pensare e a riscoprire la bellezza del matrimonio e della famiglia, senza mai negare le difficoltà della vita reale”.

E per quanto riguarda gli anni successivi al matrimonio? In che modo le comunità parrocchiali continuano a stare accanto ai giovani sposi?

“Nelle parrocchie organizziamo incontri specifici di accompagnamento dedicati alle coppie nei primi cinque anni di matrimonio, e poi percorsi pensati per la fase successiva. Questi sono i nostri modelli di riferimento, anche se senz’altro non mancano le difficoltà pratiche: non tutti i giovani e le famiglie riescono a seguire costantemente questi incontri. Le cause sono molteplici, dai ritmi di lavoro sempre più gravosi all’arrivo dei figli, che assorbe gran parte del tempo e delle energie”.

Di fronte a queste fatiche e agli ostacoli della vita quotidiana, qual è l’attitudine che la Chiesa deve assumere verso i fedeli?

“Come Chiesa non possiamo e non vogliamo obbligare le persone, né pretendere di convincerle ad accettare tutto in modo automatico. Il nostro compito fondamentale è rendere i coniugi e i genitori consapevoli della grande responsabilità che hanno nei confronti della loro famiglia e offrendo loro gli strumenti per viverla con gioia”.