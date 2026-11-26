La Forza multinazionale di soppressione delle gang (Gsf) ad Haiti ha avviato un’estesa offensiva in diversi distretti dell’isola con l’obiettivo di smantellare le principali roccaforti delle bande armate e recuperare il controllo del territorio. La Gsf parla di “operazioni simultanee a Cité Soleil, Tabarre e a nord di GrosMorne, nel dipartimento dell’Artibonite” e riferisce di almeno un altro morto tra le fila delle gang nel corso di scontri a fuoco. La polizia ha ammesso ad oggi l’uccisione di almeno 35 membri di gang ma, secondo l’attivista per i diritti umani Pierre Espérance, tra il 19 e il 22 novembre 2026, sarebbero stati uccisi oltre un centinaio di presunti appartenenti alle bande. Tre soldati di El Salvador della missione multinazionale sono deceduti la settimana scorsa per un’esplosione accidentale avvenuta in un campo militare ad Haiti mentre altri 4 militari rimangono presumibilmente sequestrati dalle gang. Intanto la Repubblica Dominicana si è consolidata come punto di riferimento per l’evacuazione e l’assistenza sanitaria delle forze internazionali impegnate ad Haiti, grazie alla vicinanza geografica e alla disponibilità di strutture ospedaliere attrezzate per le emergenze. Secondo una ricostruzione del quotidiano Diario Libre, dal luglio 2024 almeno 49 membri di contingenti stranieri (in gran parte poliziotti keniani e militari salvadoregni) sono stati trasferiti oltre confine per essere ricoverati o per agevolare il rimpatrio delle salme, anche se il bilancio reale potrebbe essere superiore poiché non tutti i voli sono stati resi pubblici.

Chiesa-Haiti

La Santa Sede valuta l’ipotesi di una tappa ad Haiti nel viaggio papale in nord America che potrebbe essere organizzato il prossimo anno. In questo contesto di grave instabilità, segnato dalla violenza e dagli sfollamenti, non si ferma tuttavia l’impegno della comunità cattolica locale. A Pourcine Pic Makaya, tra le impervie montagne haitiane, il gruppo parrocchiale KIWO, legato alla parrocchia di Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, continua a promuovere iniziative di partecipazione e formazione. La missione, racconta l’agenzia vaticana Fides, è guidata dal missionario camilliano padre Massimo Miraglio che descrive i progressi del progetto di “orto scolastico” e i festeggiamenti per la solennità di Cristo Re. Afferma padre Miraglio: “Ogni venerdì pomeriggio, con le classi di quinta e sesta portiamo avanti il nostro progetto di orto scolastico. La mattina le lezioni di teoria e al pomeriggio la pratica sul terreno”. Prosegue il missionario: “Siamo alle fasi preliminari, con la costruzione di una grande tettoia in bambù che ospiterà il semenzaio e il vivaio. Accompagnati da due insegnanti, i ragazzi e le ragazze portano avanti i lavori. Presto passeremo a due appuntamenti settimanali. L’interesse, la buona volontà e la gioia di passare due ore insieme ci sono. Terminiamo richiamando quanto fatto in classe al mattino e poi via, tutti a casa. Per alcuni, quasi un’ora di strada a piedi”. La festa organizzata dal gruppo KIWO in occasione della solennità di Cristo Re ha coinvolto bambini, giovani e adulti in una giornata di condivisione e allegria.

Ponte umanitario

“A dare il via a questa memorabile giornata è stata la Messa animata dal gruppo. Poi l’immancabile défilé nella via principale del villaggio, bellissimi nelle loro uniformi, con canti e danze, un pasto molto semplice ma apprezzato”, evidenzia padre Miraglio. Nel settembre 2025 l’allora ministro degli Esteri Roberto Álvarez aveva riferito di 42 trasporti aerei a favore di 38 agenti del Kenya e due effettivi di El Salvador, cifra salita a 47 fino al novembre dello stesso anno, comprese due vittime. Il ruolo di Santo Domingo è tornato in primo piano dopo l’esplosione accidentale in un accampamento salvadoregno a Port-au-Prince, che ha causato la morte sul colpo di due soldati e il ferimento di altri due. Uno di questi è deceduto durante il ricovero in un ospedale dominicano. L’altro sopravvissuto, il tenente colonnello Edgar Romero, è stato invece trasferito in un nosocomio delle Forze armate del proprio Paese ed è fuori pericolo. Tra gli episodi precedenti figurano il trattamento nel 2024 di un poliziotto keniano colpito da arma da fuoco e l’evacuazione nell’agosto 2025 di tre agenti della stessa nazionalità rimasti in gravi condizioni in un incidente tra mezzi blindati. Nel contesto della crisi di sicurezza haitiana, il ministero degli Esteri dominicano ha ribadito che continuerà a garantire supporto medico, ospedaliero e logistico al personale delle missioni straniere. Migliaia di haitiani, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides, sono scesi in piazza per manifestare il proprio sostegno al presidente di El Salvador, Nayib Bukele. Circa 2.500 militari salvadoregni dispiegati ad Haiti, invece, intensificano le operazioni contro le bande criminali, nell’ambito di un accordo bilaterale tra i due Paesi. Quella che inizialmente era stata presentata come una missione di soccorso si è rapidamente trasformata in un intervento militare sempre più esteso, che suscita interrogativi sui rischi per la popolazione civile e sulla sovranità nazionale.

Nuove speranze

L’iniziativa ha alimentato anche nuove speranze tra gli haitiani, dopo anni di insicurezza e di crescente sfiducia nei confronti di una classe politica segnata dalla corruzione. Bukele si è rivolto direttamente alla popolazione haitiana attraverso i propri profili su X e Instagram, raccogliendo ampi consensi. Sui social network sono circolati numerosi video delle folle radunate a Port-au-Prince, che inneggiano al presidente salvadoregno e lo acclamano come un eroe. A rafforzarne la popolarità hanno contribuito anche le notizie sull’uccisione di diversi presunti capi delle bande criminali, operazioni di polizia pubblicamente celebrate dal primo ministro haitiano. L’intervento si colloca al centro di una situazione contraddittoria. Si registrano tra la popolazione opinioni secondo cui l’intervento salvadoregno e i metodi utilizzati rappresenterebbero una risposta alla violenza delle bande armate e all’impotenza delle istituzioni. Per gli osservatori, invece, l’intervento solleva preoccupazioni per le conseguenze sui civili e per l’assenza di adeguati meccanismi di controllo delle operazioni militari. Nel frattempo, i gruppi criminali continuano ad estendere la propria presenza nei dipartimenti limitrofi, in particolare nell’Artibonite, una delle aree maggiormente colpite dalla violenza. Secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), nell’arco di circa una settimana 14 mila persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni nella regione a causa dell’insicurezza e delle incursioni dei gruppi armati.