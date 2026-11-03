Il Mediterraneo “lago di Tiberiade”: il dialogo e la convivenza per la pace

Il Mediterraneo è da secoli mare di guerra e di pace. Le navi cariche di merci lo hanno solcato dall’Europa meridionale, dall’Africa settentrionale e dal fianco orientale, permettendo a popoli diversi di entrare in contatto. Nella sua storia millenaria ha assistito alla nascita dei tre grandi monoteismi, l’Ebraismo, il Cristianesimo e l’Islam. Le sue acque non hanno però solo visto scambi commerciali e la fioritura di culture e civiltà, ma anche flotte di eserciti che si sono scontrati tra le onde o sulle sue rive fino a pochi decenni fa. Se il conflitto ha finora viaggiato al fianco della convivenza, oggi ci si interroga su come farlo diventare uno spazio dove prevalga la fraternità che rispetti le differenze e le sue sponde si facciano accoglienti per chiunque vi approdi, spesso in fuga da violenza, oppressioni, miseria e oggi anche effetti del cambiamento climatico – particolarmente impattante in quest’area del mondo, per la sua conformazione. Già alla fine degli anni Cinquanta il “sindaco santo” Giorgio La Pira immaginava come questa distesa d’acqua cinta da tre continenti potesse diventare il “grande lago di Tiberiade” dove i Paesi che vi si affacciano imparino a convivere e costruire insieme la pace.

L’intervista

Interris.it ha chiesto a monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo metropolita di Bari-Bitonto e presidente della Conferenza episcopale pugliese, come in un mondo dove il multilateralismo appare indebolito e molteplici crisi incidono sull’esistenza di milioni di persone, il Mediterraneo possa diventare il luogo del dialogo, per consegnare un domani migliore ai suoi figli, le nuove generazioni.

Monsignore, il Mediterraneo vive da anni una situazione particolarmente critica, con morti lungo le sue rotte e conflitti sulle sue sponde. Come trasformarlo allora in un mare di dialogo?

“Mettendo insieme le persone. Serve il coraggio di sposare il punto di vista dell’altro e di andarlo a incontrare sul suo terreno nonostante le divergenze. Durante i disordini tra musulmani e hindù in India nel1946, il Mahatma Gandhi propose che ciascuna fazione adottasse un bambino dell’altra e lo educasse alla propria fede. Credo che mettersi insieme e ascoltarsi possa essere una strada maestra”.

Lei è vescovo in una città affacciata sul Mediterraneo, Bari. Come le comunità sulle sponde per prime possono tendere quei fili che tessono la rete del dialogo?

“Questo è un percorso che va al di là dei Paesi, dei confini e dei popoli: riguarda il nostro condominio, il nostro vicino di casa, la persona con la quale non andiamo d’accordo. Dobbiamo imparare a vivere all’interno di questa nostra dimensione, aprendoci anche all’orizzonte più ampio. Don Tonino Bello diceva ‘pensare globalmente, agire localmente’: credo che questo sia il tema che dobbiamo sposare con radicalità”.

I giovani del Mediterraneo, che saranno i cittadini di domani, cosa chiedono per il loro presente e il loro futuro?

“Chiedono di poter viaggiare, di potersi incontrare, di poter conoscere, di poter avere un domani. L’impegno che dobbiamo assumerci tutti quanti, a livello politico ed ecclesiale, è di ascoltare la loro fatica e anche la loro rabbia, dovute ad adulti assenti o che hanno mandato fuori rotta il destino dell’umanità. Dobbiamo rendere i ragazzi protagonisti del loro futuro”.

Come si potrebbe fare?

“Sogno ad occhi aperti l’‘Erasmus dei giovani del Mediterraneo e della pace’, perché credo che mettendoli insieme, sapranno disinnescare quelle mine anti-uomo che abbiamo posto nella società, nella natura e nella cultura. Se lasciassimo più spazio a progetti di questo tipo, intorno al quale possono convergere energie reali, positive, concrete, penso che un mondo nuovo potrà sorgere dalle ceneri di questo”.