Il mare che cambia: temperature record e conseguenze sulla vita marina

I cambiamenti climatici stanno trasformando gli equilibri del mare, rendendo le acque sempre più calde e modificando il rapporto tra oceani, atmosfera ed ecosistemi. Dal Mar Mediterraneo alle altre aree marine del pianeta, l’aumento delle temperature favorisce inoltre condizioni capaci di amplificare alcuni fenomeni atmosferici estremi. A ciò si aggiunge l’acidificazione degli oceani, legata all’assorbimento della CO2. In occasione della Giornata marittima mondiale, Interris.it ha intervistato il professor Antonello Pasini, fisico del clima del Cnr, per approfondire rischi e conseguenze.

L’intervista

Professor Pasini, quali effetti stanno provocando i cambiamenti climatici sui mari?

“Il riscaldamento globale sta cambiando anche il mare. Siamo abituati a parlare delle ondate di calore nell’aria, ma esistono anche quelle marine. Le temperature medie delle acque aumentano e il Mediterraneo, negli ultimi anni, ha risentito particolarmente di questo fenomeno. Anche quest’anno il mare è stato particolarmente caldo e se ne sono accorti i bagnanti. L’acqua si riscalda più lentamente dell’atmosfera perché, come diciamo noi fisici, ha una capacità termica maggiore. Questo però non significa che il fenomeno sia meno importante: il riscaldamento delle acque è in atto”.

Gli eventi atmosferici estremi sono sempre più frequenti. Che effetto hanno i mari sempre più caldi a riguardo?

“Un mare caldo può diventare un vero amplificatore degli eventi estremi. Innanzitutto, evapora di più e immette nell’atmosfera una maggiore quantità di vapore acqueo, che rappresenta il materiale con cui si formano le nubi. Quando ci sono le condizioni favorevoli, quindi, c’è più acqua disponibile per le precipitazioni. Ma c’è un secondo elemento decisivo: il mare caldo trasferisce calore all’atmosfera, cioè energia. L’atmosfera, seguendo le leggi della termodinamica, deve scaricare rapidamente questa energia. E può farlo attraverso piogge molto intense e venti forti. Ecco perché un mare più caldo può aumentare la violenza dei fenomeni estremi”.

Stiamo celebrando la Giornata marittima mondiale. Cos’è necessario fare per proteggerli dagli effetti dei cambiamenti climatici?

“Dobbiamo ridurre drasticamente le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla combustione dei combustibili fossili, dalla deforestazione e da un’agricoltura non sostenibile. È l’unica strada. Il mare, infatti, assorbe una parte dell’anidride carbonica che immettiamo nell’atmosfera, ma questo processo ha un prezzo: le acque diventano più acide. Oltre determinate soglie di pH, il calcare dei gusci di molti organismi può sciogliersi o non formarsi correttamente. È lo stesso principio per cui l’aceto elimina il calcare. Il problema riguarda anche il krill, una componente fondamentale della catena alimentare marina. Se questi piccoli organismi diminuiscono, le conseguenze possono propagarsi lungo tutta la catena alimentare, fino ai pesci. Per questo la tutela del mare significa anche proteggere l’intero equilibrio della vita marina”.