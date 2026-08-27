Il lavoro del futuro tra intelligenza artificiale e centralità della persona

In un’epoca segnata da profonde incertezze economiche, frammentazione sociale e vertiginosi stravolgimenti tecnologici, il mondo del lavoro è chiamato a una svolta etica non più rinviabile. È in questo contesto che l‘UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) ribadisce il suo ruolo storico e profetico: da quasi ottant’anni, l’associazione rappresenta un punto di riferimento insostituibile nel panorama nazionale, incarnando e traducendo i principi della Dottrina Sociale della Chiesa nella quotidianità della vita aziendale. In particolare con il movimento giovani, l’UCID si conferma non solo un incubatore di valore etico, ma un vero e proprio motore di innovazione sociale e culturale. L’organizzazione dimostra come il profitto e la produttività non siano in contrasto con il bene comune, promuovendo un modello aziendale radicato nei territori, attento al welfare, aperto alla continuità generazionale e capace di attrarre i nuovi talenti. Benedetto Delle Site, presidente dell’UCID Movimento Giovani, presente qualche giorno fa al Meeting di Rimini da poco concluso, racconta a Interris.it le direttrici di questa visione: dalla riscoperta della vocazione imprenditoriale ispirata ai grandi testimoni del passato, fino alla sfida di un’intelligenza artificiale governata e messa al servizio del lavoro umano. Un dialogo che riafferma un principio cardine: non c’è vera crescita economica senza la centralità della persona.

L’intervista

In un tempo segnato da profonde crisi economiche, sociali e culturali, quanto è importante oggi tornare a interrogarsi sul senso dell’uomo e sul significato dell’economia?

“È fondamentale. Al Meeting di Rimini abbiamo messo a fuoco esattamente questo. Come UCID, da quasi 80 anni portiamo i principi della dottrina sociale della Chiesa all’interno delle aziende e della vita economica del Paese. Questo incontro è stato l’occasione per fare il punto insieme alle altre organizzazioni dell’economia cristianamente ispirata — come Compagnia delle Opere e Fondazione Centesimus Annus — e tracciare direttrici d’azione comuni”.

Quanto è importante la formazione tra i giovani imprenditori?

“Dobbiamo fare formazione ed essere presenti sui territori: le imprese ricevono molto dalle comunità ed è giusto che ad esse restituiscano. C’è poi un tema centrale di continuità generazionale attraverso grandi testimoni. Pensiamo a imprenditori come Leon Harmel, che già in tempi non sospetti parlava di compartecipazione agli utili e welfare aziendale in dialogo con Leone XIII, o a Marcello Candia, di cui sosteniamo con forza la causa di beatificazione. La scommessa è riscoprire la vera vocazione del fare impresa — l’esercizio dei talenti ricevuti — e trasmettere questa visione ai giovani, fornendo nella dottrina sociale della Chiesa una bussola per orientare bene anche le innovazioni tecnologiche”.

A proposito di giovani imprenditori e professionisti: spesso si trovano a dover conciliare le dinamiche dell’impresa strutturata con l’aspirazione al bene comune. Come possono superare queste difficoltà senza rinunciare alla pienezza della propria persona?

“I giovani devono continuare a essere esigenti. Nel nostro Paese c’è un noto problema di mancata corrispondenza tra le competenze richieste e quelle erogate dalla formazione, ma è pur vero che spesso le aziende non sono luoghi attrattivi. Un giovane oggi non guarda solo alla retribuzione: cerca un buon clima aziendale e la possibilità di armonizzare la crescita professionale con la vita privata, come la scelta di creare una famiglia. Le imprese devono investire su questo front: significa diventare competitive, attrarre e fidelizzare i migliori talenti”.

A proposito di nuove tecnologie. Come sfruttare le risorse dell’intelligenza artificiale senza smarrire la centralità delle relazioni e il valore del lavoro umano?

“Dobbiamo comprendere che il fattore umano è infungibile. L’intelligenza artificiale offre enormi opportunità per migliorare i processi e innovare prodotti e servizi, ma la sfida è affiancarla all’intelligenza naturale guidandola con decisione. Bisogna evitare il rischio che i lavoratori diventino dipendenti dalla macchina. Al contrario, l’adozione di queste tecnologie deve servire a innalzare i livelli di conoscenza e a generare posti di lavoro sempre più qualificati. Riprendendo la “distruzione creatrice” di Schumpeter, dobbiamo essere sempre noi a fissare la direzione: la tecnologia deve rimanere uno strumento per rimettere al centro l’uomo”.