“Il cantico delle donne”: quando la musica racconta la resistenza e la voce femminile

Nato dall’incontro suggestivo sulla spiaggia di Cutro tra la giornalista d’inchiesta Angela Iantosca e la giovane violoncellista Maria Salvatori, Il cantico delle donne è una drammaturgia che intreccia parola, musica e impegno civile per illuminare le figure femminili oscurate dalla storia. Partendo dalla figura di Alice Cristiani — la prima violoncellista solista del XIX secolo — lo spettacolo ripercorre il cammino della donna dalle origini bibliche fino alle drammatiche guerre della contemporaneità in Iran, Afghanistan e Medio Oriente. Articolata attraverso la simbologia dei quattro elementi, l’opera si configura come un canto di resistenza capace di scuotere le coscienze, offrire uno spazio di profonda bellezza e restituire voce e dignità a chi è stato a lungo costretto al silenzio.

L’intervista

Angela Iantosca, come nasce l’idea di questo spettacolo e qual è l’urgenza che ti ha spinto a realizzarlo?

“L’idea nasce da una forte urgenza di parlare di donne. Più mi addentro nel mondo fantastico di cui faccio parte, più avverto la necessità di illuminarlo. È sempre stato un mio desiderio quello di accendere una luce sugli angoli bui e sulle storie dimenticate, e mi rendo conto di far parte di una categoria che è stata a lungo oscurata. Tutto è iniziato due anni fa a Steccato di Cutro, durante un evento in commemorazione dei migranti vittime del naufragio. Io portavo un mio monologo e il regista mi propose di farlo insieme a Maria Salvatori, una bravissima violoncellista che allora aveva vent’anni. Su quella spiaggia, portando una lanterna di fronte al mare, è scattato un legame profondo: senza dircelo, sapevamo che avremmo concepito qualcos’altro insieme”.

Come si è sviluppata poi la collaborazione con Maria Salvatori per arrivare alla stesura del testo?

“Abbiamo continuato a scriverci e, a settembre dello scorso anno, mentre lei studiava a Madrid, ci siamo dette che sarebbe stato bellissimo creare un progetto comune. Le dissi che volevo raccontare le donne nella musica, un ambito da sempre dominato dagli uomini; io stessa ho studiato al conservatorio per dieci anni e la musica classica è stata il pane quotidiano della mia infanzia. Quando le ho proposto l’idea, Maria mi ha rivelato che stava scrivendo la sua tesi di laurea — che ha poi discusso a giugno 2026 a Madrid — proprio sulla prima violoncellista solista della storia, Alice Cristiani”.

Chi era Alice Cristiani e come si inserisce nel percorso dello spettacolo?

“Alice Cristiani nacque a Parigi nel 1820 in una famiglia poverissima e fu adottata da una famiglia immersa nell’arte. Scoprì una passione straordinaria per la musica, arrivando a suonare uno Stradivari che ancora oggi porta il suo nome, l’Ex Cristiani, ed è custodito a Cremona. Era una donna incredibile, morta purtroppo giovanissima. Ho capito subito che la sua storia doveva essere il cuore del nostro cammino. Così mi sono messa a studiare tantissimo, strutturando un percorso che parte dalla Bibbia e dalle prime figure femminili della musica per arrivare fino ai giorni nostri. Avendo scritto di recente un libro sulle donne afghane, vivevo sulla mia pelle i soprusi e il silenzio imposto alle loro voci e ai loro strumenti. Ho quindi diviso lo spettacolo in quattro atti legati ai quattro elementi: dall’acqua iniziale fino al fuoco finale, che è il fuoco delle guerre, ma anche quello delle rivolte e della stanchezza delle donne pronte ad esplodere”.

Da giornalista d’inchiesta e reporter abituata a raccontare realtà complesse, come ti sei sentita a salire sul palco accompagnata dal violoncello dal vivo?

“Mi sono sentita a casa, proprio per quella musica che mi ha sempre accompagnata nella vita. Avere Maria con me sul palco è stato naturale ed emozionante, come entrare in una bolla di bellezza. Durante il debutto mi sentivo quasi staccata da me stessa, completamente immersa in un cammino nella storia, sentendo il dolore ma anche la straordinaria forza di queste donne. Il nostro è un canto di resistenza: il titolo Il cantico delle donne richiama sia il Cantico delle creature sia le opere di Alda Merini, per dare voce a chi continuano a provare a silenziare. Questo progetto si collega direttamente a tutta la mia attività giornalistica, dai servizi sulle periferie alle inchieste sulle donne di ‘ndrangheta: la volontà di fondo è sempre quella di dare voce a chi non ce l’ha”.

Tra le tante storie e i quattro elementi che affronti nello spettacolo, ce n’è uno che ti tocca o ti addolora maggiormente?

“Le porto tutte nel cuore, non riesco ad escluderne nessuna: da Virginia Woolf, di cui ho riletto con meraviglia Una stanza tutta per sé, fino alle prime musiciste della storia. Ma l’ultimo atto, quello del “fuoco”, è per me dolorosissimo: prima di iniziarlo so già che starò male e che mi verrà un nodo alla gola. È la parte in cui racconto la contemporaneità in Iran, Israele, Palestina e Afghanistan; parlo delle madri che cantavano la ninna nanna prima di entrare nelle docce di Auschwitz, dei bambini che intonano canti sovrastati dal ronzio dei droni e di Tahereh Qurratu’l-‘Ayn, la poetessa iraniana uccisa a soli 35 anni per le sue battaglie di emancipazione. Quando affrontiamo questo passaggio, in sala si crea un silenzio denso e solido”.

In un’epoca dominata dai dispositivi digitali e dall’intelligenza artificiale, cosa ti auguri che arrivi al pubblico e ai tanti studenti che incontrerete nelle scuole?

“Credo che lo spettacolo abbia il grande merito di staccare i ragazzi dalla frenesia dello smartphone, immergendoli in un mondo reale e al contempo quasi onirico. Durante le prime repliche abbiamo visto un pubblico pietrificato e profondo nei sentimenti. Nei prossimi mesi faremo diversi incontri con le scuole superiori e la mia speranza, come dico anche nell’epilogo in forma poetica, è che le persone non escano da teatro come vi sono entrate, ma che ciò che hanno ascoltato riesca a turbare i loro sonni e a scuotere le loro coscienze”.