IA e giornalismo, don Paone: “Custodire volti e voci per salvare la verità”

L’avvento dell’intelligenza artificiale non descrive solo una rivoluzione tecnologica, ma impone una profonda e urgente riflessione antropologica. È stato questo il fulcro del seminario di formazione “Custodire voci e volti umani“, nato per approfondire il messaggio di Papa Leone XIV per la 60ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Don Alessandro Paone, incaricato regionale per le comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale del Lazio, illustra a Interris.it una comunicazione che non cede alla tentazione dell’isolamento digitale e della velocità a tutti i costi. Di fronte al rischio latente di trasformare gli algoritmi in freddi sostituti delle relazioni o in improbabili confidenti delle nuove generazioni, la Chiesa lancia un appello alla responsabilità e al recupero del contatto reale. Per don Paone, la vera sfida del giornalismo e della comunicazione contemporanea risiede nella capacità di “consumare le suole delle scarpe” per verificare le fonti e incontrare l’altro. Custodire volti e voci umane significa inoltre difendere l’anima stessa della notizia, investendo su una grande alleanza educativa nelle scuole che insegni ai giovani a coniugare etica, emozioni e consapevolezza digitale. Un vademecum utile alla formazione dei giornalisti.

L’intervista

Don Alessandro, nel suo intervento ha delineato un concetto chiave: dietro ogni notizia esiste sempre una persona concreta. Oggi siamo ancora davvero consapevoli dell’esistenza di questi volti e di queste voci?

“Purtroppo abbiamo perso un po’ l’esperienza sia della custodia sia del volto dell’altro. Sia Papa Leone sia Papa Francesco ci hanno richiamato più volte alla necessità di uscire da noi stessi per incontrare la realtà. Papa Francesco usava l’espressione di “consumare le suole delle scarpe”, perché chi cammina incontra, mentre chi resta chiuso nelle proprie case o nei propri uffici rischia l’isolamento”.

Cosa implica, per un comunicatore, il dovere della “custodia” evocato da Papa Leone XIV?

“La custodia non è mai semplice, perché implica conoscenza e relazione deep. Non parliamo solo della cura delle persone che già conosciamo, ma di chiunque incroci la nostra professione. Come giornalisti, quando raccontiamo le storie, dobbiamo tenere ben presente che dall’altra parte il protagonista è un essere umano in carne e ossa. Questo ci impone un assoluto rispetto”.

Oggi il termine “parola” si è esteso a dismisura: include un’immagine, un reel, un algoritmo. Che impatto ha tutto questo sulla percezione della verità?

“Una parola o una risposta non verificata possono ferire o, al contrario, guarire attraverso la verità. Senza questo ancoraggio, la comunicazione perde semplicemente la sua anima”.

La società attuale è dominata dalla corsa alla tempestività. Come si può prevenire il pericolo delle fake news in questo contesto frenetico?

“Non è una sfida facile, perché c’è anzitutto bisogno di tempo per riflettere. Oggi molte persone, non appena vedono online qualcosa che le sollecita emotivamente, condividono subito il contenuto su WhatsApp o sui social, senza filtri. A volte mostrano persino le proprie conversazioni private. La verifica, invece, richiede tempo e attesa”.

La tecnologia non può aiutarci a stanare i falsi in modo più rapido?

“Certamente la tecnologia può essere un supporto per capire se un contenuto sia vero o falso. Ma c’è un rischio: se non conosciamo a fondo questi strumenti, finiamo per prendere per buono tutto ciò che l’algoritmo ci restituisce, scambiando una notizia falsa per reale”.

Qual è, quindi, l’ancora di salvezza per la professione giornalistica?

“Il ritorno alla fonte e alla relazione. Il compito del giornalista resta quello di rintracciare chi ha originato la notizia e ascoltare i diretti interessati. L’intelligenza artificiale spesso taglia questa rete relazionale ed è proprio su questo aspetto che dobbiamo vigilare. Basti pensare che molti giovani oggi usano l’IA quasi come un confidente privato, sostituendola ai rapporti reali. Lo strumento va guidato da un punto di vista antropologico: deve servire l’uomo, non rimpiazzarlo”.

Il Papa ha indicato tre pilastri per governare la transizione digitale: cooperazione, responsabilità ed educazione. Perché l’educazione è così centrale?

“Papa Leone ha inserito l’educazione alla fine, ma credo lo abbia fatto appositamente per legarla a doppio filo al tema della responsabilità del futuro. Insieme all’Ucsi (Unione Cattolica Stampa Italiana), abbiamo avviato un progetto nelle scuole. Dobbiamo educare le nuove generazioni alla relazione, alla gestione delle emozioni e a un uso consapevole ed etico dell’intelligenza artificiale”.

Siamo tutti chiamati in causa, quindi, non solo i professionisti del settore?

“Assolutamente sì. Senza questi pilastri etici, la comunicazione rischia di diventare puramente funzionale a se stessa. Questa transizione ci coinvolge in prima persona, chiedendoci di essere responsabili e coscienti del fatto che ogni nostra parola o condivisione è, a tutti gli effetti, uno strumento educativo per chi ci legge”.