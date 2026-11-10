IA e formazione: gli strumenti per non rinunciare al giudizio critico

Il professor Flavio Corradini illustra i fondamenti tecnici dell’intelligenza artificiale: natura probabilistica degli output, soglie di confidenza, criticità come bias e allucinazioni, oltre alla deriva del modello (model drift). Il professore sottolinea che i sistemi di IA generativa, operando su base probabilistica, producono risposte sulla base di probabilità, non di certezze. Gli errori, dunque, non sono soltanto possibili, ma fanno parte dei limiti degli strumenti probabilistici. L’IA è uno strumento di supporto: il suo governo deve restare esclusivamente umano (approccio antropocentrico) e fondarsi su competenza tecnica, giudizio, etica e responsabilità, qualità imprescindibili che nessun sistema di intelligenza artificiale può sostituire. Per garantire un controllo umano effettivo in ogni processo, la formazione assume un ruolo prioritario: consente a chi utilizza l’IA di comprenderne le potenzialità e i limiti, e di farne un uso consapevole. L’IA può costituire un valido alleato per l’utilizzatore (deployer), ma solo se è utilizzata con consapevolezza, competenza e rigore metodologico. Del resto, è un dato incontrovertibile che l’IA non sia uno strumento neutro: incorpora scelte, valori e pregiudizi di chi l’ha progettata e quelli presenti nei dati su cui è addestrata.

L’intervista

Quali sono i rischi tecnologici più rilevanti insiti nei sistemi di IA generativa e da cosa derivano?

“I principali rischi sono le cosiddette “allucinazioni”, cioè risposte false ma formulate con sicurezza, anche con dati o fonti inventati. Ci sono poi i bias, ossia distorsioni sistematiche, l’opacità dei processi, la divulgazione di dati riservati e la manipolazione dei sistemi tramite istruzioni malevole. Questi rischi dipendono dai dati, dall’addestramento e da come i sistemi vengono progettati e utilizzati. I modelli linguistici generano testo selezionando gli elementi successivi sulla base di probabilità calcolate nel contesto. Possono così produrre risposte plausibili senza garantirne la verità”.

Che cosa significa, in concreto, che l’IA può produrre risposte non deterministiche e quali implicazioni ha per chi la utilizza?

“Significa che alla stessa domanda il sistema può dare risposte diverse. La variabilità dipende anche dalle modalità con cui vengono selezionati i successivi elementi del testo, chiamati token. La selezione può includere una componente casuale. Ottenere una risposta identica, però, non ne garantisce la correttezza. Le verifiche devono essere proporzionate all’utilizzo e alle conseguenze di un errore. Anche la normativa tutela il ruolo umano. Per esempio, l’articolo 41 del decreto legislativo 179 del 2026 riserva a una persona fisica con potere effettivo e autonomo decisioni come licenziamenti e provvedimenti disciplinari assistiti dall’IA”.

Come funziona l’approccio ReAct e in che cosa consiste il suo meccanismo?

“Con ReAct, da “Reasoning and Acting”, il modello procede per cicli. Esplicita un passaggio di ragionamento, compie un’azione tramite uno strumento disponibile, per esempio interrogando una banca dati o utilizzando uno strumento di calcolo e osserva il risultato. Su questa base aggiorna il piano e prosegue fino alla risposta finale. Le azioni permettono quindi di acquisire informazioni esterne o svolgere operazioni utili al compito, integrando le conoscenze apprese durante l’addestramento. È un approccio usato nella costruzione di agenti di IA”.

Questo approccio può contribuire a ridurre l’automation bias e l’automation complacency nell’interazione tra persone e IA? Se sì, in che modo e con quali limiti?

“Può facilitare il controllo, a determinate condizioni. L’automation bias è la tendenza ad affidarsi eccessivamente alle indicazioni del sistema, mentre la complacency è il calo di vigilanza nel sorvegliarlo. Se l’interfaccia mostra azioni, risultati e fonti, l’utente può esaminarli. Questo, però, non dimostra di per sé una riduzione dell’affidamento eccessivo. Il ragionamento mostrato è anch’esso un testo generato e può non rappresentare fedelmente il processo che ha determinato la risposta. Una spiegazione convincente può aumentare indebitamente la fiducia. Servono competenze e tempo, e la verifica deve diventare parte abituale dell’uso dell’IA”.

Quali vantaggi offre il processo di addestramento RLHF e come si riflettono nelle risposte del sistema?

“Con l’RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback) le persone confrontano diverse risposte del modello e indicano quelle preferibili. Questi giudizi servono, nel procedimento classico, ad addestrare un modello, che guida il successivo apprendimento. Si possono ottenere risposte più pertinenti, capaci di seguire le istruzioni e più attente alla sicurezza. Le preferenze umane, però, non coincidono sempre con la verità. Ottimizzare il modello rispetto a queste preferenze può favorire risposte compiacenti. L’RLHF non garantisce né la correttezza delle risposte né una corretta espressione dell’incertezza”.

Quale ruolo strategico attribuisce alla formazione e alla alfabetizzazione digitale?

“Un ruolo centrale. Occorrono persone che capiscano come funzionano questi strumenti e dove sbagliano. L’AI Act europeo prevede obblighi di alfabetizzazione per fornitori e utilizzatori professionali dei sistemi. Il decreto legislativo 179 del 2026 prevede misure formative distinte per scuole, centri provinciali per l’istruzione degli adulti, università e istituzioni AFAM. Per queste ultime, l’articolo 44 prevede di integrare nei percorsi di studio attività formative che aiutino gli studenti a conoscere i limiti e i rischi dell’IA, interpretarne criticamente i risultati e comprendere il ruolo della sorveglianza umana, in misura proporzionata al corso e al relativo profilo disciplinare. Nelle Marche stiamo portando avanti “MEraviglIA – MEtodologie didattiche Inclusive ed Intelligenza Artificiale”, che promuove l’integrazione dell’IA nella didattica e la sperimentazione di interventi inclusivi nelle scuole. Vogliamo valorizzare l’autonomia critica di docenti e studenti, costruendo fin dalla scuola gli strumenti per un uso consapevole dell’IA. La formazione è decisiva, ma da sola non basta. Servono anche sistemi verificabili e responsabilità chiare”.