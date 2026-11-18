Sono sempre attuali e vivi i frutti raccolti nel corso dell’incontro internazionale “A dieci anni da Amoris laetitia“, promosso per rileggere i propositi e le sfide dell’esortazione apostolica dedicata all’amore nella famiglia. Tra le voci protagoniste c’è quella di Solange Gregory Schila e Alisson Roberto Schila. Genitori di tre figli, i due coniugi portano la testimonianza concreta di chi vive la vocazione matrimoniale come una vera “grande produzione” quotidiana: un cammino fatto di piccoli gesti di perdono, gratitudine e servizio reciproco, in cui la Chiesa accompagna come una madre e le famiglie diventano missionarie le une per le altre. Solange e Alisson raccontano a Interris.it come sia possibile educare i figli alla fede e alla gioia attraverso la presenza reale — difendendo il tempo familiare dall’invasione dei mondi digitali — e offrono un messaggio incoraggiante alle giovani coppie: il matrimonio non si esaurisce nel giorno della celebrazione, ma è un amore esigente che chiede di rinnovare ogni giorno il proprio sì.

L’intervista

La Chiesa vi chiama a essere testimoni attivi dell’annuncio evangelico. Come state vivendo questa missione nella vostra quotidianità familiare e nel rapporto con le altre famiglie?

“Per noi è molto chiara l’immagine di un film: la Chiesa ci ha invitati a essere protagonisti, ma ogni grande produzione richiede buoni registi e buoni coproduttori. In questi giorni ci sentiamo profondamente parte di questa grande opera, perché percepiamo l’affetto e l’amore che la Chiesa, come madre, nutre per noi famiglie; ci sentiamo accolti, sicuri e sostenuti in tutto ciò che ci viene proposto. Restando in questa metafora cinematografica, i capitoli della nostra storia vengono scritti nel giorno per giorno della convivenza familiare: è lì che impariamo a perdonarci, a ringraziare, a compiere quei passi che portano al vissuto concreto del Vangelo. Ed è proprio questo vissuto reale che possiamo donare agli altri, ed è ciò che la Chiesa ci chiama a trasmettere alle altre famiglie per costruire relazioni autentiche”.

La gioia traspare dai vostri occhi, ma nella vita familiare non mancano mai le fragilità umane: le preoccupazioni economiche, le sfide del lavoro, la scuola. Come riuscite a trasmettere questa gioia e questa fede ai vostri tre figli, accompagnandoli nelle diverse fasce d’età?

“L’accompagnamento richiede prima di tutto una grande apertura al dialogo. La casa è chiamata a essere uno spazio aperto, un luogo di legami solidi che generano sicurezza: è proprio questa sicurezza, unita all’ascolto reciproco, a rendere possibile un cammino sereno per i nostri figli e per tutta la famiglia, nonostante le difficoltà, i timori, ma anche le gioie che condividiamo. Accompagnare richiede tempo, affetto e attenzione. Viviamo in un’epoca in cui il tempo sembra esserci costantemente sottratto e ci ritroviamo spesso proiettati in mondi digitali che ci rendono quasi estranei dentro le nostre stesse case. Dobbiamo invece ricordare sempre che la vicinanza e l’affetto si costruiscono soltanto con la presenza reale: ogni giorno siamo chiamati a scegliere consapevolmente di esserci davvero gli uni per gli altri”.

Guardando alla vostra vocazione coniugale e all’arrivo dei figli, che messaggio volete lasciare alle coppie che intraprendono il cammino matrimoniale, affinché non resti legato soltanto al giorno della celebrazione ma si rinnovi nel tempo?

“È un cammino bellissimo e molto impegnativo, ma capace di renderci davvero completi quando entriamo nella logica a cui ci chiama il sacramento del matrimonio: la logica del servizio. Servire i nostri figli, servire la nostra famiglia, servire la Chiesa, contribuendo così alla crescita della coniugalità non solo nella nostra casa, ma anche accanto ad altre coppie. Il matrimonio è un amore esigente, che ogni singolo giorno chiede una nuova risposta, un sì rinnovato. È per definizione il sacramento del quotidiano, in cui siamo chiamati ogni giorno a rinnovare il nostro coraggio, il nostro amore e la nostra presenza viva nella comunità cristiana”.