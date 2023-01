e della Prima Giornata Nazionale della Memoria e del Sacrificio Alpino. Di scena, infatti, quello che resta della compagnia 604 che si trova costretta ad attraversare la steppa per sfuggire all’accerchiamento nemico . Ovvero sei alpini più un mulo che per giorni e giorni avanzano in silenzio sotto la neve. Mentre la temperatura tocca i 40 gradi sotto zero . Un esasperante cammino in un deserto bianco che fa perdere agli uomini la percezione del tempo . E li porta a rifugiarsi in una dimensione onirica. Dove esiste una “seconda via” (da qui il titolo della pellicole). Una “seconda via” fatta di sogni, incubi, ricordi . Il film è un lungo viaggio nell’umano fra boschi e villaggi innevati. Con qualche flashback pre-guerra. Nel cast: Ugo Piva, Nicola Adobati, Sebastiano Bronzato, Simone Coppo . E ancora, Giusto Cucchiarini, Stefano Zanelli, Nina Pons, Anna Orso, Melania Dalla Costa. Con la partecipazione straordinaria di Neri Marcorè.

”Quando iniziai a scrivere il soggetto de ‘La seconda via‘ – spiega il regista- solo un ristrettissimo numero di opere raccontava la campagna di

Russia. M

a nessuna di esse parlava degli alpini o mostrava, se non marginalmente, la ritirata. Ossia quel terribile viaggio a ritroso. Iniziato nel gennaio 1943. E costato la vita a centinaia di migliaia di giovani soldati italiani. Ma anche tedeschi, ungheresi, rumeni e russi“. Aggiunge Alessandro Garilli: “Mancava quindi, a mio avviso, un’iconografia filmica della ritirata di

Russia. Una mancanza i

mportante. Perché in un’epoca dominata da media visivi non possedere un’immagine equivale a cancellare un ricordo. Si incontrano di frequente ragazzi che non conoscono nulla della ritirata di

Russia. Però

hanno nozione di altri conflitti che esulano dalla nostra storia. Come la guerra del Vietnam. Per averla vista nei film. Non per averla studiata”.