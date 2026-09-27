Giovanni Paolo I, dagli archivi alla storia: la vera eredità di Albino Luciani

A quasi mezzo secolo dalla scomparsa di Papa Giovanni Paolo I, avvenuta il 28 settembre 1978, dopo soli 33 giorni di pontificato, la ricerca storica torna a fare luce su una delle figure più amate della Chiesa contemporanea. A Interris.it, Stefania Falasca, vicepresidente della Fondazione vaticana Giovanni Paolo I, ripercorre la svolta impressa dall’apertura degli archivi e dal lavoro rigoroso sulle fonti documentali. Dallo scavo sui manoscritti autografi e le agende private che rivelano l’eredità teologica del “Papa del sorriso“, fino al definitivo chiarimento storico e medico-legale sulla sua improvvisa scomparsa – troppo spesso al centro di ricostruzioni noir e fantasiose – Falasca offre una chiave di lettura inedita per restituire alla storia la vera statura di un Pontefice che ha segnato un’epoca.

L’intervista

Il 28 settembre ricorre l’anniversario della morte di Giovanni Paolo I. A distanza di quasi mezzo secolo, che cosa ci restituiscono le carte d’archivio sulla figura di Albino Luciani e, soprattutto, sul suo brevissimo pontificato?

“Lo scavo archivistico ha consentito innanzitutto di sottrarre la vita e l’opera di Albino Luciani–Giovanni Paolo I a una lettura estemporanea condizionate dalla brevità del pontificato e dalle numerose interpretazioni che, negli anni, si sono sovrapposte alla sua figura. Ha consentito di passare da una conoscenza spesso aneddotica e frammentaria e affidata a testimonianze successive alla possibilità di ricostruire direttamente la genesi del pensiero e del magistero di Giovanni Paolo I. Il processo canonico ha permesso per la prima volta un’indagine archivistica omnino plena, dal 2003 al 2017, attraverso la quale sono state acquisite importanti fonti documentali e si è potuta realizzare una biografia ex documentis. È stato soprattutto il lavoro di scavo archivistico a consentire una ricostruzione sistematica e a far voltare pagina con gli studi avviati alla luce delle fonti dall’istituzione nel 2020 della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I che ne detiene oggi i diritti per lascito degli eredi”.

Perché per molto tempo, la storiografia ha dedicato a Giovanni Paolo I uno spazio relativamente ridotto?

“È un dato che era già stato sottolineato nel 2008 dallo storico veneto Giovanni Cracco. Egli osservava come Giovanni Paolo I avesse trovato nella storiografia uno spazio ‘modesto’, per non dire minimale. Il problema era anche metodologico. Cracco sottolineava la necessità di parlare di Luciani ‘in termini rigorosamente scientifici, cioè sulla base di testi e documenti”.

Che cosa ha cambiato, concretamente con l’acquisizione delle carte e il loro studio?

“Un momento importante è stata la prima giornata di studi promossa il 13 maggio 2022 dalla Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I in collaborazione con la Pontificia Università Gregoriana su i sei ‘vogliamo’ del suo radiomessaggio Urbi et Orbi del 27 agosto 1978 che definiscono il suo programma e le principali direttrici del pontificato: proseguire l’eredità del Concilio; custodire la disciplina della Chiesa; porre al centro l’evangelizzazione; continuare l’impegno ecumenico; proseguire il dialogo con il mondo contemporaneo; favorire le iniziative per la pace. In quell’occasione sono state approfondite le linee maestre del magistero di Luciani attraverso il recupero delle carte dell’archivio privato, insieme all’edizione critica integrale dei testi e degli interventi del pontificato, alla trascrizione dell’agenda e del block notes autografi che mostrano la ricchezza del lavoro e del pensiero nella genesi dei propri interventi”.

Veniamo a un tema che, soprattutto in occasione dell’anniversario del 28 settembre, torna inevitabilmente al centro dell’attenzione: la morte di Giovanni Paolo I. Lei ha definito le ricostruzioni complottistiche della sua morte “la fake news più longeva del Novecento”. Come si arriva invece alla verità storica?

“Si arriva attraverso lo studio delle fonti. Dalle carte acquisite nel corso di una corretta prassi di ricerca e dai riscontri testimoniali acquisiti nel corso del processo canonico, criticamente vagliati, dunque una ricostruzione che ha trattato con metodo storico-critico l’epilogo della vita di Giovanni Paolo I. I risultati sono stati ormai acclarati e pubblicati già dieci anni fa. Gli alvei della letteratura noir sono redditizi ma non interessano alla storia. Da un punto di vista storico ciò che conta sono solo le fonti, i testi e i riscontri documentali. E alla storia era doveroso restituire anche la morte di Giovanni Paolo I”.

Quale documentazione è stata considerata?

“Si è trattato anzitutto della documentazione clinica, alla quale si aggiungono i documenti coevi alla morte e testimonianze oculari di rilievo”.

E quali sono state le conclusioni di questa disamina? Qual è stata la causa della morte?

“A conclusione della disamina, dai referti e dalla documentazione stilati dai medici e dall’archiatra pontificio, allora in carica, insieme alle considerazioni dei docenti dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università La Sapienza di Roma che operarono per la conservazione della salma e lasciate agli atti, emerge che Luciani fu colpito da una ‘morte improvvisa’ nella tarda serata del 28 settembre. È importante precisare che il significato dell’espressione: ‘morte improvvisa’ o ‘imprevista’, nel linguaggio medico-legale, indica sempre una morte naturale”.