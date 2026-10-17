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Giornata missionaria mondiale, Barcaro: “Nella disperazione ci si affida a Dio”

Nella Giornata missionaria mondiale, la testimonianza di Maurizio Barcaro, missionario laico che opera per i bambini e gli anziani bisognosi ad Haiti

Di Lorenzo Cipolla
A sinistra: "Casa dei nonni". Foto gentilmente concessa da Fondazione PIME A destra: Maurizio Barcaro. Foto gentilmente concessa da Fondazione PIME

“E’ importante esserci perché la nostra presenza è un invito ad avere fiducia e sperare che le cose possano cambiare”, dice Maurizio Barcaro, missionario laico lombardo che da oltre trent’anni opera in un’Haiti sempre più in crisi, per dare istruzione e cura a bambini indigenti e anziani soli con “Casa dei nonni”, progetto sostenuto da Fondazione PIME, che resiste da 26 anni in uno dei quartieri più difficili della capitale Port-au-Prince. “Quello che facciamo è la goccia nell’oceano di cui parlava Madre Teresa”, riflette Barcaro in occasione della centesima Giornata missionaria mondiale, istituita nel 1926 da Papa Pio XI.

“Casa dei nonni”. Foto gentilmente concessa da Fondazione PIME

L’intervista

Qual è la situazione ad Haiti?

“Si sopravvive, perché è veramente grave. Non c’è lavoro né cibo per sfamare le persone e la capitale, Port-au-Prince, è in mano ai gruppi armati, eccetto una zona franca che ospita le sedi diplomatiche, gli uffici delle organizzazioni umanitarie e gli istituti bancari. Recentemente le cose si sono aggravate anche nella provincia, da quando le bande hanno preso il controllo delle vie di entrata e di uscita dalla città, che permettevano a chi abitava fuori di approvvigionarsi di derrate alimentari e altro materiale”.

Lei è sull’isola da oltre trent’anni. Cosa l’ha portata a diventare missionario qui?

“Ho fatto parte dei Fratelli missionari della Carità di Madre Teresa e con loro ho vissuto per 16 anni in diverse parti del mondo. Quando sono arrivato ad Haiti, questo Paese e il modo delle persone di stare al mondo mi è entrato nel cuore, così sono rimasto per dare vita a un mio progetto qui. La Provvidenza ha risposto a questa mia intenzione così è nata questa missione che offre una casa alle persone anziane che troviamo nelle strade della capitale ed educazione gratuita a migliaia di bambini”.

Un momento conviviale. Foto gentilmente concessa da Fondazione PIME

Com’è nata la “Casa dei nonni”? E cose offrite agli anziani?

“Le persone anziane sono state il nostro primo apostolato, perché sapevo che erano la fascia della popolazione più trascurata, ‘i più poveri tra i poveri’ per riprendere le parole di Madre Teresa. Siamo partiti accogliendo i primi anziani in un dormitorio e negli anni ne sono passati a centinaia. Qui trovano, con semplicità, quello di cui hanno bisogno: un tetto, un letto, il cibo e le cure mediche quando sono necessarie. Gli offriamo un luogo di pace e di serenità, abbiamo sempre ospitato in media una trentina di persone per mantenere vivi i rapporti interpersonali e farli sentire come a casa, in una famiglia”.

Date anche la possibilità ai bambini più bisognosi di andare a scuola…

“Abbiamo cominciato facendo lezione a 4-5 bambini sotto una tettoia con dei banchi di fortuna e i mattoni come sedie. Il PIME di Milano ha inserito nei loro programmi la nostra piccola realtà e ci ha permesso di ingrandirla – nel tempo poi si sono aggiunte anche altre associazioni. Oggi abbiamo tre scuole vere e proprie, due a Port-au-Prince e una Jeremie, che servono i figli delle famiglie povere, dove non si paga la retta e al massimo si contribuisce a raccogliere il materiale scolastico. Gli forniamo tutto quello di cui hanno bisogno per frequentare a scuola e li accompagniamo da quando sono piccoli fino alla maturità”.

Foto gentilmente concessa da Fondazione PIME

Visto che lei li accompagna nel loro percorso educativo e formativo, le chiede: c’è un futuro per i giovani ad Haiti?

“Da quando sono qui non c’è mai stata pace. Per un motivo o per un altro abbiamo sempre vissuto nell’emergenza, tra due terremoti, un’epidemia, un uragano e la violenza crescente delle bande. Non c’è avvenire, si vive ancora nell’indigenza perché non ci sono opportunità di lavoro, così chi ha potuto studiare e formarsi prova ad andarsene”.

Nella Giornata missionaria mondiale, vuole ricordare il senso dell’opera dei missionari?

“In situazioni così disperate, la logica sembrerebbe dire che le nostre azioni non portano a risultati. Ma in questi casi non si utilizza la logica, ci si affida a Dio, alla Provvidenza, alla fede, e si lavora a essere presenti nelle vite di queste persone, cercando di portargli sollievo con i nostri progetti. E’ importante esserci, soprattutto nei momenti più difficili, perché la nostra presenza è un invito ad avere fiducia e sperare che le cose possano cambiare. Quello che facciamo è la goccia nell’oceano di cui parlava Madre Teresa”.

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