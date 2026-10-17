Giornata missionaria mondiale, Barcaro: “Nella disperazione ci si affida a Dio”

“E’ importante esserci perché la nostra presenza è un invito ad avere fiducia e sperare che le cose possano cambiare”, dice Maurizio Barcaro, missionario laico lombardo che da oltre trent’anni opera in un’Haiti sempre più in crisi, per dare istruzione e cura a bambini indigenti e anziani soli con “Casa dei nonni”, progetto sostenuto da Fondazione PIME, che resiste da 26 anni in uno dei quartieri più difficili della capitale Port-au-Prince. “Quello che facciamo è la goccia nell’oceano di cui parlava Madre Teresa”, riflette Barcaro in occasione della centesima Giornata missionaria mondiale, istituita nel 1926 da Papa Pio XI.

L’intervista

Qual è la situazione ad Haiti?

“Si sopravvive, perché è veramente grave. Non c’è lavoro né cibo per sfamare le persone e la capitale, Port-au-Prince, è in mano ai gruppi armati, eccetto una zona franca che ospita le sedi diplomatiche, gli uffici delle organizzazioni umanitarie e gli istituti bancari. Recentemente le cose si sono aggravate anche nella provincia, da quando le bande hanno preso il controllo delle vie di entrata e di uscita dalla città, che permettevano a chi abitava fuori di approvvigionarsi di derrate alimentari e altro materiale”.

Lei è sull’isola da oltre trent’anni. Cosa l’ha portata a diventare missionario qui?

“Ho fatto parte dei Fratelli missionari della Carità di Madre Teresa e con loro ho vissuto per 16 anni in diverse parti del mondo. Quando sono arrivato ad Haiti, questo Paese e il modo delle persone di stare al mondo mi è entrato nel cuore, così sono rimasto per dare vita a un mio progetto qui. La Provvidenza ha risposto a questa mia intenzione così è nata questa missione che offre una casa alle persone anziane che troviamo nelle strade della capitale ed educazione gratuita a migliaia di bambini”.

Com’è nata la “Casa dei nonni”? E cose offrite agli anziani?

“Le persone anziane sono state il nostro primo apostolato, perché sapevo che erano la fascia della popolazione più trascurata, ‘i più poveri tra i poveri’ per riprendere le parole di Madre Teresa. Siamo partiti accogliendo i primi anziani in un dormitorio e negli anni ne sono passati a centinaia. Qui trovano, con semplicità, quello di cui hanno bisogno: un tetto, un letto, il cibo e le cure mediche quando sono necessarie. Gli offriamo un luogo di pace e di serenità, abbiamo sempre ospitato in media una trentina di persone per mantenere vivi i rapporti interpersonali e farli sentire come a casa, in una famiglia”.

Date anche la possibilità ai bambini più bisognosi di andare a scuola…

“Abbiamo cominciato facendo lezione a 4-5 bambini sotto una tettoia con dei banchi di fortuna e i mattoni come sedie. Il PIME di Milano ha inserito nei loro programmi la nostra piccola realtà e ci ha permesso di ingrandirla – nel tempo poi si sono aggiunte anche altre associazioni. Oggi abbiamo tre scuole vere e proprie, due a Port-au-Prince e una Jeremie, che servono i figli delle famiglie povere, dove non si paga la retta e al massimo si contribuisce a raccogliere il materiale scolastico. Gli forniamo tutto quello di cui hanno bisogno per frequentare a scuola e li accompagniamo da quando sono piccoli fino alla maturità”.

Visto che lei li accompagna nel loro percorso educativo e formativo, le chiede: c’è un futuro per i giovani ad Haiti?

“Da quando sono qui non c’è mai stata pace. Per un motivo o per un altro abbiamo sempre vissuto nell’emergenza, tra due terremoti, un’epidemia, un uragano e la violenza crescente delle bande. Non c’è avvenire, si vive ancora nell’indigenza perché non ci sono opportunità di lavoro, così chi ha potuto studiare e formarsi prova ad andarsene”.

Nella Giornata missionaria mondiale, vuole ricordare il senso dell’opera dei missionari?

“In situazioni così disperate, la logica sembrerebbe dire che le nostre azioni non portano a risultati. Ma in questi casi non si utilizza la logica, ci si affida a Dio, alla Provvidenza, alla fede, e si lavora a essere presenti nelle vite di queste persone, cercando di portargli sollievo con i nostri progetti. E’ importante esserci, soprattutto nei momenti più difficili, perché la nostra presenza è un invito ad avere fiducia e sperare che le cose possano cambiare. Quello che facciamo è la goccia nell’oceano di cui parlava Madre Teresa”.