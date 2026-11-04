La visione missionaria di Leone XIV rappresenta uno dei pilastri centrali del suo pontificato. Robert Francis Prevost ha un solido passato da missionario sul campo, avendo operato in prima persona in Perù (nella regione di Trujillo) per oltre un decennio come religioso dell‘Ordine di Sant’Agostino. Ha vissuto in contesti privi di agi materiali e si è speso direttamente in favore dei più poveri e vulnerabili, affrontando in prima linea emergenze sanitarie ed ambientali (come i disastri causati da El Niño). Questo bagaglio lo porta a concepire la missione non come una teoria astratta, ma come presenza fisica, vicinanza e carità vissuta nelle “periferie” del mondo. “L’amore di Cristo ci invia” è il tema scelto da Leone XIV per la 101ª Giornata Missionaria Mondiale, che sarà celebrata domenica 24 ottobre 2027. L’evento richiama il cuore stesso della missione cristiana. E cioè l’amore di Cristo, accolto e vissuto, diventa slancio per annunciare il Vangelo e farsi prossimo di ogni fratello e sorella.

Spiega il Pontefice: “L’unità è la condizione della missione e l’amore ne è la sostanza”. La missione della Chiesa, infatti, “nasce dall’amore di Dio rivelato in Gesù Cristo, si alimenta nell’incontro con Lui e si traduce in una testimonianza concreta di fraternità, prossimità e servizio“. Aggiunge Robert Francis Prevost: “L’amore di Cristo non ci lascia indifferenti. Ci spinge a uscire da noi stessi, a incontrare gli altri e a raggiungere soprattutto chi è solo, povero o ferito“. In preparazione della Giornata Missionaria Mondiale 2027, riferisce l’agenzia vaticana Fides, verrà diffuso nei primi mesi dell’anno il messaggio papale che guiderà la riflessione, l’animazione e la formazione missionaria delle comunità cristiane.

Vocazione missionaria

In questo cammino, le quattro Pontificie Opere Missionarie (Propagazione della Fede, Infanzia Missionaria, San Pietro Apostolo e Unione Missionaria) svolgono un servizio essenziale nell’alimentare la coscienza e la responsabilità missionaria dei battezzati, dai più piccoli agli adulti. E nel promuovere una rete universale di preghiera, formazione e carità a sostegno dell’evangelizzazione e delle giovani Chiese. Esse contribuiscono, ciascuna secondo la propria specificità e tutte insieme, a promuovere lo spirito missionario nel Popolo di Dio e a sostenere le nuove Chiese particolari, come stabilisce la costituzione apostolica “Praedicate Evangelium”. Fin dal suo primo affaccio alla Loggia delle Benedizioni, Leone XIV ha definito la Chiesa come un organismo chiamato a “costruire ponti di dialogo”. E ad aprirsi a tutti, specialmente ai poveri e alle periferie. Per questo ribadisce spesso che “la missione è di Gesù”. E deve essere “kerigmatica e cristocentrica”. Ossia basata sull’attrazione e sulla carità ordinata piuttosto che su logiche di dominio o di conquista istituzionale. Negli incontri con l’assemblea generale delle Pontificie Opere Missionarie, Robert Francis Prevost ha richiamato l’urgenza dell’annuncio del Vangelo in un mondo segnato da guerre, divisioni e tensioni. Insistendo sul supporto concreto alle chiese giovani e ai bambini in difficoltà. Già Pio XI desiderava promuovere in ogni diocesi e parrocchia “una più profonda comprensione della grandezza del compito missionario”. E “una fervente preghiera per l’opera di evangelizzazione”. Incoraggiando la vocazione missionaria e sostenendo l’impegno delle Pontificie Opere Missionarie.

Compito fondamentale

Guardando alla sua giovinezza, Leone XIV può “vedere come le preghiere offerte al Signore della messe abbiano misteriosamente aiutato a preparare il mio cuore per ascoltare la chiamata di Gesù a seguirlo come missionario agostiniano”. Inoltre “le preghiere e le offerte dei fedeli hanno incoraggiato e sostenuto il mio lavoro missionario in Perù”. Così “come quello di innumerevoli altri missionari in tutto il mondo“. Robert Francis Prevost invita a riflettere sul “compito fondamentale di coltivare l’unità della Chiesa nel seguire Cristo. Specialmente “col nostro impegno e con la nostra responsabilità di diffondere il Vangelo di salvezza a tutte le persone”. Attraverso il Battesimo, infatti, “ciascuno di noi diventa membro del Corpo di Cristo e ha un ruolo unico nel contribuire all’opera salvifica di Gesù”. Aggiunge Leone XIV: “Il Signore ci chiama a cooperare come una sola famiglia, con l’aiuto dello Spirito Santo, per portare ogni persona, ovunque sia, alla comunione della fede in Cristo”. Da qui l’appello dell’ex capo mondiale degli Agostiniani: “Impegniamoci tutti a contribuire, ciascuno secondo la propria vocazione e i doni ricevuti, alla grande missione evangelizzatrice, che è sempre opera dell’amore”. Il mandato della Chiesa missionaria è quello di “portare il Vangelo dell’amore di Dio a tutti, specie ai più poveri e bisognosi”.