Giornata del migrante e del rifugiato: l’apertura all’incontro con l’altro

Per osservare nel profondo il fenomeno migratorio bisogna innanzitutto posare lo sguardo sui più fragili, sui “più deboli tra i deboli”. Questa è la lettura che monsignor Pierpaolo Felicolo, direttore generale di Fondazione Migrantes, l’organismo pastorale della Cei per l’evangelizzazione e la cura pastorale dei migranti, del messaggio di Papa Leone XIV in occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che nella 112esima edizione si concentra sul tema dei minori migranti. Tanti piccoli costretti a fuggire a causa della guerra, della povertà o della mancanza di un futuro vanno accolti senza paura, anzi aprendosi all’incontro con l’altro che ci sembra diverso, per poterli accompagnare concretamente nel cammino di integrazione.

L’intervista

In questa Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, il Santo Padre porta la nostra attenzione al tema dei minori migranti. Perché è urgente pensare a questi piccoli?

“Bisogna partire dai più fragili per osservare con uno sguardo più adeguato la realtà della mobilità umana nel suo insieme. Quando diciamo migranti, non ci riferiamo solo a quelli economici, ma anche ai profughi, ai richiedenti asilo, agli apolidi. La Chiesa ha sempre rivolto la propria attenzione a tutti i migranti, ma tra loro i bambini e le bambine sono i più esposti ai rischi, alla paura, allo sradicamento, alla perdita dei punti di riferimento. Sono i più deboli tra i deboli”.

Da quali “Erodi moderni” sono in fuga i minori migranti?

“Fuggono da condizioni che non gli consentono di crescere con dignità, come non poter andare a scuola, avere accesso alle cure, ricevere un’alimentazione adeguata, avere prospettive future, così come dalle guerre, dalle violazioni dei diritti e dalla povertà. Nel mondo c’è una tanta indigenza e questa spinge ad andare altrove. Bisogna far sì che abbiano delle opportunità nei loro Paesi”.

Quegli oltre 13mila minori stranieri non accompagnati (msna) presenti in Italia sono bambini e adolescenti migranti che arrivano o si ritrovano soli. Come evitare diventino “invisibili” più degli altri?

“Un minore migrante deve sentirsi a casa, pur essendo lontano da casa. Non è sufficiente dargli un tetto e un pasto, occorre prendersi cura totalmente di loro e del loro cammino di integrazione e crescita, accompagnandoli e proteggendoli anche dopo il raggiungimento della maggior età. Per farlo bisogna creare percorsi scolastici, di apprendimento della lingua, di conoscenza della cultura e delle tradizioni di chi li accoglie, senza dimenticare la dimensione relazionale. Per non renderli invisibili serve quindi garantirgli quei diritti che li sostengono e li tutelano”.

Il Santo Padre esorta a superare la logica dell’assistenzialismo per realizzare un’accoglienza concreta. Mettere la persona al centro per la sua dignità umana e le sue capacità e possibilità può essere un nuovo paradigma per l’inclusione?

“Papa Leone XIV invita a guardare alle migrazioni non attraverso il filtro della paura o dei soli numeri, come ha detto a Tenerife, ma ci chiede un cambiamento del cuore. Fondazione Migrantes propone un modello fondato sulla vicinanza e l’ascolto: dobbiamo accompagnare le persone con background migratorio non soltanto nella catechesi, ma anche nei loro percorsi scolastici e famigliari. Per fare un esempio, magari imparano a parlare molto bene l’italiano ma finiscono per dimenticare la loro lingua di origine e se tornano nei loro Paesi provenienza rischiano di non poter comunicare con i loro nonni perché non si capiscono più”.

Come possiamo tutti noi cambiare il nostro cuore?

“Superando la paura aprendosi all’incontro, vedendo nell’altro, con la sua cultura, con la sua diversità, una persona con cui relazionarsi. I giovani si avvicinano umanamente, spesso, attraverso la musica. Non c’è un approccio unico, ma se facciamo lo sforzo di andare in questa direzione, di capire con attenzione, si aprono le porte alla conoscenza, alla simpatia, al poter fare le cose insieme”.