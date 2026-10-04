Giornata degli insegnanti: figure di riferimento per i giovani

“L’insegnante è una figura cruciale perché è protagonista dei primi anni di vita di una persona. Chi non si ricorda di un professore o di una professoressa che ha saputo trasmettere non solo un sapere, ma anche un’emozione?”. Nella Giornata mondiale degli insegnanti, questa considerazione sul loro valore è di una docente, Roberta Cortella, che alla lezione in aula, tra cattedra e banchi, affianca quella dove la classe è un sentiero che attraversa il bosco o la piazza di un borgo. Cortella è infatti, oltre che professoressa di lingua spagnola e documentarista, una delle guide-insegnanti del progetto di scuola itinerante Strade Maestre, promosso dalla cooperativa CamminaMenti, che racconta nel libro “La scuola che cammina”, pubblicato da Ediciclo.

L’intervista

Perché è importante avere una giornata mondiale dedicata agli insegnanti?

“L’insegnante è una figura cruciale perché è protagonista dei primi anni di vita di una persona e può fare veramente la differenza. Oggi gli insegnanti sono sempre più punti di riferimento per gli alunni e gli studenti e per le loro famiglie, possono mettersi al loro fianco e aiutarli a prendere una decisione o trovare la soluzione direttamente in classe. Inoltre, chi non si ricorda di un professore o di una professoressa che ha saputo trasmettere non solo un sapere, ma anche un’emozione?”.

Lei si dedica part time all’insegnamento dentro la scuola, perché è anche guida-insegnante in Strade maestre. Com’è nato questo progetto?

“I miei amici e colleghi Marco Saverio Loperfido e Marcello Paolocci hanno avuto l’idea di portare una classe in giro per l’Italia in modo da calare l’apprendimento dei ragazzi nel mondo reale, coinvolgendomi poi insieme ad altre persone con cui abbiamo fondato la cooperativa sociale CamminaMenti. Siamo stati dei pionieri, nessuno aveva ancora fatto una cosa del genere. Il primo anno siamo partiti con un gruppo di otto ragazze e ragazzi, il seguente siamo arrivati a 14, mentre in questo sono nove – non perché diminuiscano le richieste, ma perché preferiamo accompagnare un numero di studenti che ci permetta di dedicarci pienamente a ciascuno di loro”.

Come si fa la didattica itinerante?

“Siamo tre o quattro insegnanti e ognuno fa lezione a due o tre studenti, per cui l’insegnamento è personalizzato a chi hai vicino nel tempo a disposizione. Ci vogliono creatività e voglia di improvvisare, non c’è una metodologia decisa a tavolino: io, per esempio, a Roma insegno lingua spagnola in una scuola media, invece in questo progetto faccio letteratura italiana e inglese e mi sono rimessa a studiare per preparami. Le nostre classi sono i territori, i campi, i sentieri, ma anche le città e le case degli autori, i luoghi che li hanno ispirati. Abbiamo visitato la casa di Pasolini e in Sicilia abbiamo fatto lezione su Verga e Pirandello. In questo modo la conoscenza ti entra dentro in un modo diverso”.

Quale sarebbe?

“I ragazzi collegavano le lezioni ai territori dove si erano svolte, c’è chi si ricordava dove abbiamo fatto i verbi regolari e chi invece dove avevamo studiato gli ecosistemi. Si instaura un legame tre le materie scolastiche e la realtà che li circonda. Inoltre sviluppano competenze trasversali e abilità pratiche, perché imparano a stare insieme, a risolvere i conflitti, a lavarsi gli indumenti, a cucinare per tante persone e a gonfiare un materassino. Il gruppo apprende dalle situazioni che accadono e dalle persone che incontra lungo la strada”.

Ha raccolto tutto questo in un libro…

“E’ nato dagli appunti che prendevo la sera e dalle riprese fatte con il cellulare. La scrittura è stata un nuovo percorso che mi ha permesso di rielaborare le esperienze che avevo vissuto insieme agli altri in nove mesi di viaggio. Ho compreso che questa grande avventura non è stato un esperimento occasionale, ma qualcosa che continua e può veicolare un cambiamento – camminando al fianco della scuola pubblica”.

C’è qualcosa di questo modo di fare scuola che applica all’interno dell’aula?

“Creare una relazione con gli studenti, cerco di fare lezione in modo dinamico, portandoli in cortile o chiedendogli cosa vorrebbero fare. La classe è il luogo dove trascorrono la maggior parte del loro tempo per anni, per cui dovremmo renderla un posto in cui si trovano bene. E non sono l’unica che prova a fare questo, tanti colleghi cercano le proprie strategie per creare empatia con i ragazzi”.