Giornata contro la tratta: suor Venturelli racconta il volto nascosto dello sfruttamento

“La tratta di esseri umani toglie alle persona la libertà e la dignità, le distrugge nell’intimo”. Le parole di suor Maria Rosa Venturelli, religiosa comboniana responsabile della rete antitratta dell’Unione superiore maggiori d’Italia (Usmi) racchiudono anni di esperienza al fianco di tante sopravvissute alla tratta. Il dolore causato dall’inganno, dalle violenze e dallo sfruttamento lo ha raccolto dalla loro voce e dalle loro lacrime, nell’accompagnarle lungo il percorso di fuoriuscita da questa moderna, e insieme senza tempo, forma di schiavitù.

L’entità del fenomeno

Le stime globali parlano di circa cinquanta milioni di persone vittime di questo commercio umano, 125mila identificate nel solo 2025, riporta l’Organizzazione mondiale delle migrazioni (Oim). Una su quattro sarebbe minorenne. Un fiume che i gruppi criminali convoglieranno nei canali di loro interesse: lo sfruttamento sessuale, i matrimoni combinati, il lavoro forzato e contro la volontà, per elencare i principali. “Le vittime identificate sono molte, ma tante sfuggono ai controlli”, dice suor Venturelli, raggiunta in occasione della Giornata internazionale contro la tratta di esseri umani. “Questi numeri ci dicono che è un fenomeno grandissimo e diffuso in tutti i continenti, dietro solo al traffico delle armi e della droga, organizzato secondo una rete piramidale e con tanti anelli di congiunzione dai Paesi di provenienza fino a quelli di destinazione”.

Le vittime della tratta

“La comunità di suore che opera a Lampedusa ci ha detto che stanno cominciando ad arrivare le spose bambine, spesso di minor età, che portano con sé le ferite della violenza domestica, e molte ragazze incinte che di cui si perdono le tracce, probabilmente perché hanno già dei contatti sul posto”, continua suor Venturelli. Uno dei principali ambiti di sfruttamento delle vittime di tratta è quello sessuale, diventato negli ultimi anni più difficile da intercettare. “È una realtà sommersa. Dalla pandemia di Coronavirus le donne sfruttate non sono tanto sulla strada quanto negli appartamenti, perché lì non si può entrare senza una denuncia”, spiega.

La cultura contro la tratta

Il gruppo di consorelle e laici, coordinato da suor Venturelli, fa parte della realtà internazionale contro la tratta Talitha Kum. Nel territorio romano si occupa di informare e rendere più consapevoli le persone sul dramma della tratta, per poter cogliere i segnali del fenomeno intorno a loro e aiutare a farlo emergere, organizzando incontri nelle parrocchie e nelle scuole. La cultura è il loro strumento di sensibilizzazione e formazione. “Le immagini, i gesti e i simboli, parlano più delle parole e stimolano la riflessione”, commenta la responsabile antitratta Usmi. Gli scatti in bianco e nero della fotografa statunitense Lisa Kristine raccolti nell’esposizione “Nuns healing hearts” raccontano i momenti della cura e dell’accompagnamento nel percorso di guarigione dalle ferite dello sfruttamento. Il film documentario “Sue”, della regista romana Elisabetta Larosa, a cui hanno preso parte, mostra, attraverso le testimonianze, il cammino di rinascita di tre donne di generazioni diverse che, dopo aver riacquistato la libertà e la dignità, sono tornate a vivere.

Gesti contro l’indifferenza

Un piccolo gesto può provocare una rinascita. “Dobbiamo guardarci intorno e vincere l’indifferenza, come ci ricorda Papa Leone XIV”, continua suor Venturelli, “rivolgere un saluto, fare un sorriso a chi incrociamo per strada, fermarsi a parlare può essere l’occasione per un primo contatto”. Una persona, racconta, le ha segnalato una ragazza sudamericana che vendeva borse per conto di un uomo e viveva in una roulotte, senza documenti né permesso di soggiorno. Glielo aveva confidato la stessa giovane, dopo che lei si era avvicinata mostrando interesse per uno dei suoi articoli. In seguito le suore antitratta hanno avuto due incontri con la ragazza, poi l’hanno avviata in una casa famiglia in un altro comune. “Il suo percorso non è stato facile, ma è riuscita a riconquistare la propria autonomia”.

Il lungo percorso di guarigione

La trappola, la schiavitù e l’abuso feriscono a fondo il corpo e la mente delle vittime, fino a privarle della loro volontà. Il percorso di guarigione di chi decide e riesce a rompere le catene è lungo e complesso, solitamente avviene in una struttura o in una famiglia adottiva, per consentirle di vivere in un ambiente tranquillo. “Non è facile raggiungere tanti risultati positivi, in questo processo. Devi ricostruire totalmente la persona. Possono volerci anche dieci anni perché ritrovi la libertà interiore e il coraggio”, conclude la religiosa antitratta.