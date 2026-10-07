Geopolitica, cultura, scienza: gli “sconfinamenti” al Fgcult 2026

“Il nostro festival vuole essere un racconto di alto livello sulla geopolitica, sul dialogo tra le religioni, sull’intelligenza artificiale, in grado di raggiungere tutti”. Il Festival del giornalismo culturale di Urbino vuole, da sempre, uscire dal perimetro dei convegni per addetti ai lavori in modo da diffondere l’informazione a un pubblico più ampio, soprattutto quello giovanile, per poter riflettere sulla contemporaneità, spiega la sociologa Lella Mazzoli, fondatrice e co-direttrice della kermesse insieme al giornalista Giorgio Zanchini. Seguendo questa propensione dell’iniziativa, il tema scelto per la 14esima edizione, dall’8 all’11 ottobre nella città marchigiana, è esplorare quelle barriere e frontiere che l’attualità fatta di innovazione tecnologica rapidissima, conflitti e cambiamenti sposta e ridefinisce, i confini.

L’intervista

Direttrice, il focus di quest’anno è “Confini. Le frontiere del giornalismo culturale”. Perché lo avete scelto?

“Insieme al presidente del Festival Piero Dorfles e al co-direttore Zanchini abbiamo ragionato sul fatto in un momento storico in cui cerchiamo di guardare oltre il limite dell’orizzonte, scoppiano guerre e ci sono Paesi che sconfinano su territori altrui o alzano i muri, così abbiamo individuato in questo quadro dell’attualità contemporanea un tema di cui il giornalismo culturale si deve occupare”.

Fin dove il festival spingerà il proprio sguardo?

“Vogliamo ampliare gli orizzonti, perché ci interessano gli ‘sconfinamenti’ più che le barriere, l’apertura invece della chiusura. Gli argomenti dei nostri incontri riguarderanno ovviamente le frontiere del giornalismo culturale, ma anche il rapporto tra i confini e il paesaggio, quello tra le religioni, la relazione tra lo spazio e il tempo e le sfide della scienza. Ci saranno, per esempio, alcuni panel dove interverranno studiosi di geopolitica, inviati nelle zone di guerra ed altri in cui prenderanno la parola gli esperti di intelligenza artificiale, ma ci sarà il dialogo tra scrittura e scienza nella lectio scenica della neuroscienziata Michela Matteoli e la saggista Eliana Liotta, ispirata al libro ‘La mente radiosa’, mentre Aldo Cazzullo parlerà della storia e dell’arte nel Rinascimento”.

Quando si parla di confini, limiti e barriere, la polarizzazione è tra delimitare e superare. Quali sono i rischi e le opportunità di voler andare oltre?

“La persona deve rimanere al centro, come ci ricorda Papa Leone. Il nostro obiettivo è quello di trasmettere sapere e conoscenza a chi ci segue, ci legge e ci ascolta, senza volerci opporre allo sviluppo tecnologico ma ricordando che la tecnologia non è l’unica protagonista, perché per prime restano le persone”.

Dal vostro punto di vista di esperti e alla luce delle ricerche IPSOS che presentate ogni anno, riuscite a capire se i temi che affrontate riescono a uscire dai confini del dibattito tra esperti e arrivare a un pubblico più ampio, soprattutto ai giovani?

“In questi anni Le nostre ricerche hanno sempre messo in evidenza alcuni aspetti positivi dei giovani. Seppure ci sia una parte di mondo giovanile poco attento e informato – non per colpa sua quanto della scarsa formazione che riceve – gli studi ci dicono che i ragazzi e le ragazze leggono e si informano, con mezzi differenti da quelli del passato, per esempio prediligono i podcast alla carta stampata. I giovani hanno modelli, metodi e media adeguati ai tempi e che si aggiornano. L’editoria, la scuola e le famiglie dovrebbero tenere conto di questi dati, per capire come far arrivare le informazioni ai ragazzi”.

In conclusione, quest’anno la manifestazione ha un giorno in più in calendario. In questa edizione avete deciso di “sconfinare” nella durata…

“Abbiamo aggiunto un giorno al festival perché abbiamo ricevuto la disponibilità di tanti studiosi e intellettuali a portarci le loro riflessioni, inoltre ospiteremo anche più mostre, tra cui quella ‘Oltre i confini’ di Medici senza frontiere. Siamo molto felici di avere un programma così ricco”.