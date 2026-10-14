Gabriella Stramaccioni: “Oltre il carcere, così restituiamo un futuro alle donne”

Un percorso di speranza che affonda le sue radici nei primi del Novecento e che oggi torna a offrire un’alternativa concreta alle donne che escono dal carcere. Nel primo anno di attività della struttura romana dell’Opera Ronconi-Pennesi, la coordinatrice Gabriella Stramaccioni racconta a Interris.it il senso profondo del progetto “Restarter“. Un’iniziativa che si propone non soltanto di offrire un tetto, ma di costruire reali opportunità di reinserimento lavorativo e sociale per donne spesso segnate da storie di grave marginalità, violenza o strumentalizzazione. A Roma il prossimo 19 ottobre ci sarà una vera e propria maratona di letture con la partecipazione di numerosi artisti, scrittori e giornalisti, un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una cultura delle misure alternative al carcere su tutto il territorio nazionale.

L’intervista

Gabriella Stramaccioni, per comprendere il valore di questo progetto occorre fare un passo indietro: cos’è l’Opera Ronconi-Pennesi e come nasce la sua storica vocazione all’accoglienza?

“L’accoglienza nasce dalla straordinaria intuizione di Guglielmina Ronconi che, agli inizi del Novecento, promosse per prima delle misure alternative al carcere per le detenute e i loro bambini. Era una visione quasi avveniristica per l’epoca. La sua eredità fu poi raccolta da un’altra donna innovatrice, Lina Pennesi. Negli anni Cinquanta l’Opera apriva a Roma le prime comunità d’accoglienza. Negli ultimi anni, grazie alla sensibilità e alla volontà di Don Ben, monsignor Benausama — a lungo responsabile della pastorale carceraria a Roma — abbiamo voluto far ritornare questa casa alle sue origini. Oggi, a un anno dalla riapertura della struttura, abbiamo già accolto circa 15 donne ed è giunto il momento di rilanciare questo servizio anche per ispirare progetti simili su altri territori”.

Il prossimo 19 ottobre si terrà un appuntamento importante per presentare questo primo anno di attività. Il progetto prende il nome di Restarter, “Ripartire”. Cosa significa concretamente questo termine nel vostro percorso?

“Significa rimettersi in cammino, perché la reintegrazione non è mai un traguardo definitivo, ma un punto da cui ricominciare. Ma c’è di più: per molte di queste donne non si tratta solo di ripartire, ma di una vera e propria partenza, dell’imboccare una strada nuova che non hanno mai avuto l’opportunità di percorrere. La maggior parte delle persone che provengono dal circuito penale ha vissuto ai margini, in contesti di grave deprivazione sociale, culturale e lavorativa; spesso l’errore penale nasce proprio da questa totale assenza di possibilità. Ripartire significa costruire opportunità di lavoro, inserimento sociale, riedificazione degli affetti e dei legami. Chiunque abbia sbagliato ha diritto a un percorso di speranza, e questa strada si costruisce insieme, con un impegno collettivo delle istituzioni e della società”.

A questo percorso hanno aderito con grande generosità tanti volti del mondo dell’arte, della cultura e dell’informazione. Come si è sviluppata questa sinergia?

“Devo ringraziare di cuore il grande lavoro di Canio Loguercio, un artista di straordinaria sensibilità che vive in questo territorio e che è stato il vero collante dell’evento, permettendoci di coinvolgere tantissimi colleghi. Il fatto che molti artisti, giornalisti e scrittori abbiano messo a disposizione la loro voce e la loro popolarità dimostra una grande maturità. Molti di loro, pur non potendo essere presenti fisicamente il 19 ottobre, hanno inviato video e messaggi sui propri canali. Questo supporto è fondamentale non solo per l’Opera Ronconi-Pennesi, ma per scardinare quella narrazione semplificata e punitiva che vorrebbe ‘chiudere in carcere e buttare via la chiave'”.

Guardando alla popolazione carceraria femminile, qual è l’identikit delle donne che incontrate e quali sono i percorsi che le portano alla detenzione?

“Le donne rappresentano fortunatamente circa il 4% dell’intera popolazione detenuta. Tra di loro troviamo giovani donne rom, spesso con bassissima scolarizzazione e percorsi segnati da dinamiche culturali complesse. La maggior parte delle donne che ho incontrato — anche durante la mia esperienza come Garante dei diritti delle persone private della libertà di Roma Capitale — finisce in carcere per reati legati allo spaccio o alla droga, quasi sempre trascinate da compagni, mariti o figli. Sono storie contrassegnate da violenze fisiche o psicologiche, o dall’impossibilità economica di affrancarsi da contesti tossici perché prive di un lavoro e di una casa”.

Tra le tante vicende drammatiche vissute sul campo, ce n’è una che le è rimasta particolarmente impressa?

“Sì, la vicenda terribile di Alicia Esebesta. Fu arrestata e condotta a Rebibbia con i suoi due bimbi piccolissimi e, dopo pochi giorni, in un raptus di follia li uccise in carcere. Sostenne di averlo fatto per sottrarli alle minacce di un clan e impedire che finissero nella criminalità. Una tragedia immane che dimostra cosa possa fare la solitudine, la paura e la totale sfiducia verso le istituzioni. Drammi simili interrogano la nostra società: dobbiamo chiederci come accogliamo le fragilità estreme. E ci ricordano l’importanza dell’articolo 27 della nostra Costituzione, che parla di pene rieducative, non solo di carcere. Bisogna investire con decisione sulle misure alternative”.

Sull’altro fronte, quale storia di rinascita rappresenta meglio la speranza che cercate di seminare?

“Penso alla storia di una ragazza sudamericana che sarà presente con noi il 19 ottobre. Era stata reclutata come “corriere” con la falsa promessa di guadagni facili, una trappola in cui cadono tante giovani incensurate. Venne fermata a Fiumicino e arrestata. Dopo il carcere a Rebibbia è arrivata da noi: ha fatto un percorso magnifico, ha imparato un ottimo italiano e ha trovato un lavoro regolare. Un giorno mi ha detto: ‘Non potete capire cosa significhi per me avere uno stipendio felice e tranquillo per far crescere mio figlio: è un lavoro modesto, ma sono soldi miei e puliti’. Ecco, vedendola oggi, posso mettere la mano sul fuoco che non tornerà mai più su quelle strade sbagliate”.