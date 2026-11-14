Fermarsi nel silenzio: al Santuario romano di San Salvatore in Lauro con Carlo Acutis e Madre Ignazia

Nel cuore di Roma, a pochi passi da Piazza Navona, il Santuario di San Salvatore in Lauro si conferma un crocevia quotidiano di fede, ascolto e spiritualità per i fedeli della Capitale e per i pellegrini di tutto il mondo. In questo mese di novembre, dedicato alla memoria dei defunti e alla comunione dei santi, la comunità guidata dal parroco monsignor Pietro Bongiovanni ha scelto di proporre due figure esemplari: San Carlo Acutis e la Beata Madre Ignazia Sacchi. Due testimonianze distanti per età ed epoca storica, ma unite dallo stesso abbandono fiducioso al Sacro Cuore di Gesù e dalla centralità della preghiera. A raccontare a Interris.it il senso di questa iniziativa e lo stupore di fronte alla devozione semplice dei visitatori — dai turisti stranieri fino ai bambini che lasciano i giochi in piazza per entrare a pregare — è Patrizia Pivi, consacrata dell’Ordo Virginum e da vent’anni collaboratrice del Santuario.

L’intervista

Patrizia, partiamo dal significato e dal sentimento di gioia per la presenza di queste reliquie qui nel Santuario. Cosa rappresenta questo momento per voi e per la comunità?

“Siamo nel mese di novembre, il mese dedicato ai defunti, e il nostro parroco, monsignor Pietro Bongiovanni — con cui collaboro in questa parrocchia ormai da vent’anni — sceglie sempre in questo periodo di proporre come modello ai fedeli alcune figure di santi che possano aiutarci nel cammino verso Gesù Cristo. Quest’anno abbiamo tra noi Carlo Acutis e la Beata Madre Ignazia Sacchi: due figure molto diverse per età ed epoca storica, ma profondamente unite dall’amore verso il Cuore di Gesù. Per tutti noi questa presenza diventa un’occasione preziosa di riflessione e di approfondimento della fede, sulle strade della santità che loro stessi ci hanno tracciato”.

Due figure apparentemente lontane, dunque — un giovane del nostro tempo e una religiosa del passato — eppure accomunate da questo forte legame con Gesù e l’Eucaristia. Qual è il filo conduttore che le unisce e quale risposta suscita nei fedeli?

“Come si vede anche nell’immagine esposta all’esterno del Santuario, accanto a Carlo e a Madre Ignazia c’è un grande Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è stato per entrambi il centro di tutta la vita e di ogni azione. Proporli come modelli significa imparare da chi ha amato e seguito le tracce dell’amore misericordioso di Cristo. Tante persone vengono qui a chiedere grazie a Carlo e a Madre Ignazia perché sanno che sono attenti alle invocazioni del popolo di Dio e rispondono con abbondanza. Così chi viene a chiedere una grazia finisce per imparare ad amare il Cuore di Gesù”.

C’è qualcosa che ti colpisce in modo particolare osservando i fedeli — giovani e meno giovani — che si fermano in preghiera davanti alle reliquie, anche alla luce delle tante esperienze vissute negli anni in questo Santuario?

“Assolutamente sì. Ci troviamo in un punto di Roma che è un grande crocevia di passaggio per i turisti, quindi nella nostra chiesa entrano persone provenienti non solo dalla città, ma da ogni parte del mondo. Tutti, di fronte al santo, si fermano e pregano. È qualcosa che mi colpisce sempre moltissimo: al di là della presenza o meno delle reliquie, è proprio quel gesto semplice di accendere una candela e far salire una preghiera al cielo. Moltissimi visitatori, soprattutto stranieri, entrano, osservano la devozione dei fedeli, si interrogano, fanno domande e si commuovono. Abbiamo visto tante lacrime scendere”.

Pregare un santo o un beato è sempre una strada per arrivare a Gesù. Oggi, in un mondo travagliato e assorbito da mille preoccupazioni, come possiamo riscoprire attraverso di loro la bellezza e l’essenzialità della preghiera?

“Loro hanno messo Gesù al primo posto, e mettere Gesù al primo posto significa dare tempo alla preghiera. Se studiamo la vita di Carlo e quella di Madre Ignazia, vediamo che c’era sempre spazio per l’incontro con Dio. Se non ci fermiamo e non facciamo tacere le tante voci del mondo per ascoltare solo la voce di Dio, non avremo mai la luce della verità che illumina i nostri passi. Qui a San Salvatore in Lauro cerchiamo di offrire questi spazi di silenzio, e le persone imparano a fermarsi. Anzi, voglio aggiungere un dettaglio che mi commuove sempre: nella piazza qui davanti giocano tanti bambini che escono dalla scuola di fronte. Ebbene, capita spesso di vederli entrare in chiesa e fermarsi a pregare. Anche se magari nessuno gliel’ha mai insegnato, scelgono di lasciare per un attimo il gioco fuori per entrare e pregare: è un richiamo naturale al divino e al soprannaturale. I santi ci insegnano proprio questo: a fermarci per ascoltare la Parola di Dio”.