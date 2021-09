I fattori per comprendere le differenze salariali in Italia

In occasione della Giornata internazionale della parità di retribuzione, l'intervista di In Terris a Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale dell’Istat e Chair Women del Women20, il G20 delle donne

In Italia meno di una donna su due lavora e soltanto una Regione, l’Emilia Romagna, e le due Province autonome di Trento e Bolzano hanno raggiunto, impiegandoci dieci anni in più, l’obiettivo europeo di un tasso di occupazione femminile al 60% entro il 2010.

La realtà del nostro Paese, lontana da quelle di Germania e Regno Unito dove questo dato supera il 70%, denuncia un ritardo che comprende anche salari più bassi rispetto a quelli degli uomini, stereotipi di genere e molestie sul lavoro. In aggiunta, le donne, poiché più presenti nel mondo dei servizi, dai lavori domestici al settore turistico, hanno risentito maggiormente delle ripercussioni della crisi generata dalla pandemia di COVID-19.

In occasione della Giornata internazionale per la parità di retribuzione, In Terris ha intervistato Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale dell’Istat e Chair Women del Women20, il G20 delle donne, su questo tema e le sue cause, affrontando anche quello dell’occupazione femminile – con gli ostacoli che le donne incontrano nel mondo del lavoro – e della necessità di un cambiamento di paradigma per il raggiungimento della parità di genere.

L’intervista

Quant’è, il termini percentuali e assoluti, l’occupazione femminile in Italia – anche rispetto a quella maschile?

C’è un ritardo complessivo di Paese. La situazione è molto arretrata rispetto ai paesi avanzati e all’Europa, lavora meno di una donna su due lavora mentre n Germania e nel Regno Unito si supera abbondantemente il 70%. Il problema non è semplicemente il gap di genere, ma il livello dell’occupazione femminile. Certamente ciò è dovuto alla situazione molto arretrata del Mezzogiorno dove solo una donna su tre lavora – ma non è che i livelli delle regioni del Nord raggiungano Germania e Regno Unito. Pensate che l’obiettivo che l’Europa si era dato per il 2010, cioè 60% di tasso di occupazione femminile è raggiunto a 10 anni di distanza solo da Trento Bolzano e Emilia Romagna. .

Quali sono i lavori dov’è più impiegata la forza lavoro femminile?

Le donne sono più presenti nei servizi. Questo aspetto le ha particolarmente penalizzate con la crisi post pandemica. Hanno perso più occupazione in proporzione agli uomini perché inserite nei servizi e in posizioni particolarmente precarie e irregolari come nel settore del turismo, servizi domestici , commercio. Ciò dipende anche dal fatto che le donne italiane hanno un sovraccarico di lavoro di cura molto maggiore delle altre e si cercano lavori come l’insegnamento che permettano loro di organizzare meglio i tempi di vita.

Quali sono le cause della disparità di retribuzione?

Intervengono vari fattori nell’evidenziare la disparita di retribuzione anche nelle generazioni più giovani e più istruite. Intanto le donne scelgono spesso corsi di laurea che danno sbocchi lavorativi a salari più bassi, è il caso dell’insegnamento, iscrivendosi meno a corsi di laurea di tipo scientifico in materie STEM. Ciò fa sì che già al primo lavoro guadagnino meno degli uomini. Inoltre l’arrivo di un figlio diventa determinante per comprendere le differenze salariali: una donna su cinque lascia il lavoro, ha difficoltà poi a ritrovarlo, se lo ritrova è spesso un impiego part time. La carenza di servizi sociali per la prima infanzia (solo il 26% dei bimbi va al nido) in assenza dei nonni rende assai difficile continuare il lavoro a tempo pieno. E così con il passare degli anni le differenze salariali con gli uomini aumentano significativamente. E il percorso di carriera diventa difficoltoso. Poi esiste un fattore discriminazione. Le donne sono ancora percepite dagli imprenditori come un costo. Quando le assumono a volte le inquadrano a un livello più basso pur svolgendo attività di livello superiore, oppure danno un salario più basso e ciò succede molto anche ai livelli alti, danno meno straordinari e premi più bassi. Si tratta quindi di un insieme di fattori che agiscono tutti nel senso di evidenziare i differenziali.

Quali sono i principali ostacoli per le donne nel mondo del lavoro?

Il principale è la mancanza di servizi educativi per l’infanzia e d’assistenza per anziani, disabili che rende elevato il sovraccarico di lavoro di cura sulle spalle delle donne. A ciò va aggiunto l’esistenza di stereotipi di genere che non permettono il libero realizzarsi delle donne nel lavoro. E’ ormai risaputo che la crescita del lavoro femminile determinerebbe un aumento del PIL e della produttività. Lo dice il Fondo Monetario Internazionale: ,antenere congelata la metà della popolazione è un forte handicap per la produttività, si selezionano peggio i talenti.

Lei è anche Chair di Women20, il G20 delle donne. Quali sono i punti principali emersi dall’ultimo vertice Women20?

Abbiamo fortemente sottolineato la necessità di migliorare quantità e qualità del lavoro. Abbattere tutte le barriere per l’accesso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro, assumere politiche che redistribuiscano il lavoro non retribuito delle donne nella coppia (tramite i congedi di paternità e il miglioramento dei congedi parentali) e nella società (tramite i servizi educativi per l’infanzia e i servizi di assistenza), eliminare precarietà e lavoro irregolare, azzerare il gender gap nelle retribuzioni, combattere molestie sessuali e ricatti sessuali sul lavoro che rappresentano una piaga.

