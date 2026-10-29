Missione e Ai: la testimonianza di padre John Mi Shen dell’Ufficio per la Comunicazione Sociale della Federazione delle Conferenze Episcopali Asiatiche (FABC-OSC). Il cardinale Luis Antonio Tagle, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione e decano del Collegio cardinalizio, inviterà la Chiesa cattolica in Asia a collegare la sua ricca eredità missionaria con nuovi percorsi di annuncio del Vangelo. Lo farà, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides, intervenendo avanti ai vescovi asiatici e alla Chiesa di Macao, il 31 ottobre. Il suo intervento è intitolato “Magnifica Humanitas: percorsi sinodali per l’evangelizzazione in Asia”. E costituirà il momento culminante di un incontro di quattro giorni organizzato dall’Ufficio per la Comunicazione Sociale della Federazione delle Conferenze Episcopali Asiatiche (FABC-OSC). Il tema è “Magnifica Humanitas e i percorsi sinodali di evangelizzazione in Asia: comunicare Cristo nell’era dell’intelligenza artificiale”. L’incontro riunisce vescovi asiatici e operatori della comunicazione ecclesiale per discernere come la Chiesa possa annunciare Cristo in un panorama comunicativo in rapida evoluzione. All’intervento del cardinale Tagle, in programma presso il Palazzo Vescovile, parteciperanno il clero e i fedeli della diocesi di Macao, insieme ai vescovi e ai delegati che prendono parte all’incontro continentale. Il discorso del cardinale Tagle si inserisce nelle celebrazioni per il 450° anniversario della diocesi di Macao. E offrirà l’occasione per riflettere su come il ruolo storico della regione nell’evangelizzazione asiatica possa ispirare la missione della Chiesa oggi.

Magistero-Ai

Leone XIV chiede di sottrarre la tecnologia alla logica della competizione militare, economica e cognitiva, rifiutando lo strapotere dei monopoli tecnologici e il colonialismo ideologico. Fondamentale secondo il Papa è la centralità della persona. Le macchine non hanno coscienza, non amano e non soffrono. L’Intelligenza artificiale non deve mai sminuire l’umanità o sostituirsi alla dignità del lavoro e della famiglia. E’ il tema dell’umanesimo digitale. L’enciclica Magnifica Humanitas non è contraria al progresso ma invita a un uso etico e solidale della tecnologia, capace di ridurre le disuguaglianze e custodire l’ecosistema digitale. Governance e trasparenza: viene promossa una regolamentazione multilivello e la tutela dei diritti umani, della democrazia e della privacy contro fake news e deepfake. Istituita Gregorio XIII il 23 gennaio 1576, la diocesi di Macao divenne un importante centro dell’attività missionaria cattolica nell’Asia orientale. Per secoli, Macao ha fatto da porta d’accesso per i missionari diretti in Cina, Giappone, Corea e in altre parti dell’Asia. Quattro secoli e mezzo dopo, la storia di Macao solleva una domanda avvincente. La città può tornare a essere un ponte per l’evangelizzazione, aiutando la Chiesa ad affrontare le urgenze e le opportunità dell’era digitale? L’anniversario, evidenzia Fides, collega il coraggio missionario del passato con la responsabilità attuale della Chiesa di proclamare Cristo in mezzo a realtà culturali, tecnologiche e sociali in continua evoluzione. Se i primi missionari hanno superato i confini geografici e linguistici, gli evangelizzatori di oggi devono anche utilizzare le piattaforme digitali e dell’intelligenza artificiale, salvaguardando al contempo la dignità umana e le relazioni autentiche. Dalla comunicazione pastorale alla presenza evangelizzatrice, quindi.

Presenza missionaria

L’incontro promosso da FABC-OSC colloca la comunicazione contemporanea nel contesto più ampio della storia della missione della Chiesa in Asia. Vitor Lam terrà un intervento di collegamento intitolato “Dalla pastorale all’evangelizzazione, da Hong Kong a Macao”, che metterà in relazione il precedente incontro FABC-OSC a Hong Kong con l’attuale raduno a Macao ed esplorerà il passaggio dalla comunicazione pastorale verso una presenza missionaria più aperta verso l’esterno. Levi Mathonri Checketts terrà un discorso programmatico su “Magnifica Humanitas”. Keith Benedict Ip, invece, interverrà sul tema “450 anni di evangelizzazione e comunicazione in Asia”. Esaminando il rapporto storico tra attività missionaria e comunicazione nella regione. Insieme, le presentazioni collegheranno l’eredità missionaria di Macao alle sfide che le Chiese asiatiche devono affrontare oggi, in particolare come comunicare il Vangelo oltre i confini culturali, sociali e digitali. Occorre promuovere una missione digitale sinodale. L’incontro condivide inoltre gli intenti della FABC-OSC volti a rafforzare la collaborazione tra comunicatori cattolici e missionari digitali in tutta l’Asia. Le discussioni verteranno su temi quali l’intelligenza artificiale e l’evangelizzazione, l’uso responsabile delle tecnologie emergenti, le relazioni nazionali e le nuove forme di cooperazione tra gli uffici di comunicazione della Chiesa. Il vescovo Marcelino Antonio Maralit Jr., delle Filippine, presidente della FABC-OSC, tratterà il tema dell’intelligenza artificiale e dell’evangelizzazione in Asia. Leo R. Ocampo discuterà del discernimento nell’uso dell’IA, mentre Cindy Gorospe-Añonuevo presenterà i prossimi passi da compiere a seguito della prima Assemblea dei missionari digitali cattolici asiatici, tenutasi presso la sede di Radio Veritas Asia a Quezon City, nell’area metropolitana di Manila, nel settembre 2026.

Porta d’accesso

L’assemblea, sottolinea Fides, ha riunito oltre 100 comunicatori digitali cattolici, creatori di contenuti e influencer religiosi sotto il tema “Da influencer a testimoni. Un cammino sinodale per la missione digitale in Asia”. L’incontro di Macao mira a dare seguito a tale iniziativa, perseguendo una collaborazione duratura che superi i confini nazionali e linguistici e la creazione di una rete continentale in cui i comunicatori cattolici possano condividere esperienze, discernere l’uso responsabile della tecnologia e rafforzare la loro missione evangelizzatrice. L’incontro si concluderà il 31 ottobre, quando il cardinale Tagle presiederà anche la Messa in occasione del 450° anniversario della diocesi di Macao presso il Forum de Macao. L’anniversario e l’incontro continentale sulla comunicazione invitano insieme la Chiesa in Asia a considerare la propria storia missionaria non solo come una cronaca dei successi passati, ma come una risorsa per discernere il futuro. Il ruolo storico di Macao come porta d’accesso per i missionari può ispirare una nuova era di evangelizzazione in cui la Chiesa superi i confini digitali oltre che quelli geografici, accolga con discernimento le tecnologie emergenti e mantenga la dignità di ogni persona umana al centro della propria missione.