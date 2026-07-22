Enrico Brizzi: “Scrittura e cammino insegnano la pazienza e la verità”

C’è un filo rosso sottile e profondo che lega l’esperienza del cammino a piedi a quella della creazione letteraria. A tracciarlo a Interris.it è Enrico Brizzi a margine dell’udienza concessa alcune settimane fa da Papa Leone XIV agli autori e agli scrittori in occasione dei 100 anni della Libreria Editrice Vaticana. Un incontro vissuto con l’emozione di chi, a Roma, c’era già arrivato tre volte con lo zaino in spalla e la polvere sulle scarpe, e che questa volta ha varcato le soglie vaticane portando in dono al Pontefice le toppe dei suoi pellegrinaggi a Santiago e Gerusalemme. Dal ruolo etico dell’autore alla metamorfosi della fruizione culturale, Brizzi offre una riflessione critica sull’epoca dei social network, messi in guardia dal rischio di creare «l’illusione di potersi non preparare» e di scavalcare il valore della parola. Nessun nostalgia canalizzata o revisionismo, però, sui propri successi passati: il suo cult Jack Frusciante è uscito dal gruppo non si tocca, perché “le storie, una volta pubblicate, appartengono ai lettori”.

L’intervista

Papa Leone XIV ha ricevuto recentemente scrittori e autori.. Quali sono le sue emozioni per questo incontro e cosa si sente di sottolineare?

“La mia emozione principale è quella di chi in passato è arrivato a Roma per tre volte come pellegrino, con lo zaino in spalla, e invece si trova in giacca ed è stato ricevuto dal Santo Padre. Gli ho portato in dono le toppe da zaino dei miei pellegrinaggi a Roma, Santiago e Gerusalemme. Credo che le sue parole siano state molto importanti: parlando in inglese ha usato la parola role model, ricordandoci che gli autori possono e devono essere modelli di comportamento, qualcosa a cui non capita di pensare spesso. E poi ha usato la parola truth, la verità: il fatto che ognuno con il proprio stile sia chiamato a essere portatore di verità. È un messaggio che non va banalizzato; mi sembra combaci molto con l’idea di rispettare il principio di verità e di prendere sul serio la narrazione”.

Verità, attenzione, narrazione. Quanto è cambiato oggi il modo di cimentarsi nella scrittura e di arrivare al lettore?

“Una volta si arrivava al lettore soprattutto tramite le interviste. Oggi è più facile aggirare la critica e il giornalismo per arrivare al pubblico direttamente tramite i social. Io non li demonizzo, li uso io stesso per promuovere un evento o una presentazione. Tuttavia, con i social si perde la centralità della parola: possono essere soltanto un “di più”, non possono sostituire la modalità d’incontro reale. Purtroppo, i social creano l’illusione di potersi non preparare, di poter arrivare in fretta dove invece bisogna arrivare — come sa ogni pellegrino — un passo alla volta, con lealtà e senza barare”.

C’è un tuo libro, magari tra i più famosi, che scriveresti diversamente o che cambieresti? E a chi lo vorresti dedicare?

“Uno porta sempre nel cuore quello che è stato l’inizio del percorso. Nel mio caso penso a ‘Jack Frusciante è uscito dal gruppo’. Ma no, non lo scriverei diverso. Di recente mi è capitato di rileggerlo per scrivere il seguito, ma cambiare le cose già fatte — che hanno già emozionato gli altri — è qualcosa che un autore non solo non dovrebbe fare, ma non dovrebbe neanche permettersi di fare. Le storie sono di tutti. Come tutta l’arte, una volta che esce dal tuo laboratorio non è più davvero tua: non si può andare contro il giudizio e l’affetto delle persone”.

In questo tempo fatto di fretta sui social, ci si può ancora emozionare? Come si mantiene viva questa emozione nella scrittura per far tornare la gente a sfogliare un libro fisico?

“Secondo me scrittura e cammino condividono due caratteristiche fondamentali. La prima è la tenacia, la pazienza: non arrivi in fondo a un romanzo complesso in fretta, così come non arrivi a piedi da Canterbury a Roma o da Roma a Gerusalemme in pochi passi. Servono pazienza e affidamento. La seconda caratteristica è che sia quando camminiamo, sia quando scriviamo, siamo continuamente chiamati a prendere decisioni. E prendere decisioni tocca la nostra sfera morale: non va presa la scelta più comoda, va presa quella più giusta — o almeno bisogna cercare di capire qual è ed esserle fedeli”.

Che suggerimento daresti ai giovani che vogliono intraprendere questo mestiere?

“Scrivere è più di una professione: è come cantare o dipingere. Tu puoi scrivere, ma sono gli altri a dirti se è la tua professione, non lo decidi da solo. Quello che puoi decidere è quanto spazio vuoi dare a questa passione grande, sincera e antica. Per quanto mi riguarda, io le ho dato tutto e le ho sacrificato parecchio, soprattutto in termini di tempo, ma non tornerei indietro. Ai ragazzi che mi chiedono come si fa a scrivere dico qualcosa che può sembrare deludente, ma è la verità: è esattamente come allenarsi per una maratona o diventare dei buoni artigiani. Otto ore di lavoro faranno sempre meglio di due; l’allenamento quotidiano farà sempre meglio di una prova ogni tanto. Quindi il consiglio è semplice: leggete, scrivete e tenete le orecchie aperte, perché le storie migliori non vengono da voi, vengono dal mondo”.