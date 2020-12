Un edonometro per “misurare” gli stati d’animo sui social: e tu sei felice?

In un'epoca in cui si parla sempre più sui social e sempre meno di persona arriva il primo mezzo che aiuta ad analizzare ciò che si scrive per capire quale sia il vero livello di felicità. Interris.it ne ha parlato con la professoressa Marzia Antenore per capire anche come sia cambiata la comunicazione in pandemia

“Che rumore fa la felicità?” recita una canzone di Nina Zilli. É davvero possibile misurare questo sentimento che a volte sembra così lontano e irregiungibile dalle vite di molti? Uno strumento esiste e si chiama edonometro, una parola che deriva da edoné, che in greco significa piacere. La parola poi fu coniata proprio pensando ad uno strumento in grado di misurare la felicità delle persone. A crearla fu l’economista Francis Edgev che creò una macchina psicofisica che registra di cotninuo l’ammontare del piacere provato da una persona.

Non è un’idea del tutto nuova

Dell’edonometro ne aveva parlato per la prima volta Francis Edgeworth nel 1881. “Immaginate uno strumento idealmente pergetto, una macchina psicolgisica, che registra continuamente il grado di piacere provato da un individuo, esattamente secondo il verdetto della coscienza” scriveva il matematico inglese. Ma il suo era solo un pensiero. Ora lo strumento è reale.

E così si ha la possibilità concreta di capire che alla fine la felicità, tutti la vogliono. Tutti la inseguono. In tanti hanno cercato di spiegarla, in particolare scienziati e studiosi hanno provato ad analizzarla. Solo grazie alla tecnologia, però, è diventato possibile misurarla. Oggi, infatti, basta consultare un sito per capire quanto il mondo sia felice o comunque quale sia l’umore della gente.

Come sono cambiati i social nel 2020

Ogni giorno vengono pubblicati circa 50 milioni di tweet, e qualcosa di vero dovrà pur venire fuori. Secondo uno studio dei ricercatori della University of Vermont e della Mitre Corporation è in grado di mostrare la contentezza della popolazione in una determinata giornata, da cinque anni a questa parte. Ad esempio è venuto fuori che il 2020, causa pandemia, è di gran lunga l’anno peggiore dal 2008. Da quando è cominciata l’emergenza (nel mondo occidentale) è stato raggiuto un primo picco di “infelicità” anche se va detto che il record assoluto è stato toccato, quando oltre a tutte le preoccupazioni conseguenti proteste del Black Lives Matter.

“Sono cambiate tante cose in questi anni. Fino a qualche anno fa per capire quello che le persone facevano o pensavano con i loro stati d’animo, avevano alcune alternative. In particolare ci si basava sull’incontro, su quello che di persona ci si trasmetteva – commenta ad Interris.it la professoressa Marzia Antenore, docente di Data Journalism all’Università La Sapienza -. Oggi i social offrono invece un’opportunità importante, quella di poter offrire questi stati d’animo attraverso comportamenti che possiamo osservare su milioni di individui che manifestano le prorpie emozioni attraverso i social”.

Come trasmettere felicità attraverso un post sui social?

“La mia opinione è che tutte le le ricorrenze importanti e gli eventi positivi si trasmettono sui social. I sentimenti negativi invece sono sono meno condivisi. Una comunicazione positiva è più facile da trasmettere rispetto ad un altro tipo di comunicazione, più chiusa e tenebrosa”.

Com’è cambiata la comunicazione sui social in pandemia?

“Proprio per questo paraddosalmente si è visto che in questo periodo sono stati molti i tentavi di incoraggiamento nell’affrontare un periodo per nulla facile. A partire dagli gli striscioni appesi ai nostri balconi con la scritta “Andrà tutto bene”, ma soprattutto quanti di noi lo hanno scritto su facebook o instagram? L’edonometro nella prima fase del confinamento ha notato una maggiore felicità rispetto al passato. Ora però siamo tornati ai toni pre pandemia in cui prevalgono di più i toni della distinzione. Inizialmente eravamo tutti uniti, insieme appasionatamente ad affrontare questa grande guerra che ci ha attaccati. Ora la distinzione in gruppi ha preso un po’ il sopravvento e in qualche modo ogni gruppo sociale si è visto un po’ discriminato e così frustazione, rabbia e indignazione hanno prevalso, sentimenti sicuramente non felici”.

Come si fa a trovare la felicità?

“Nessuno può pretendere di dare una ricetta universale, perché ognuno raggiunge la felicità a modo proprio. Però c’è un concetto di felicità che è più collettivo. Io ho notato che le persone più felici sono quelle che si battono per perseguire un obiettivo comune, l’interesse collettivo. Mentre si fa quella cosa si è più felici e i social aiutano molto a fare questo. Infatti offrono ad alcuni la possibilità che prima non avevano di coordinarsi in qualche modo e manifestare collettivamente le proprie istanze”.

