Economia per la pace: la libertà di lavorare insieme

Nel corso della storia umana, l’economia si è sempre trovata una volta dalla parte della pace e un’altra da quella della guerra. Tanto da far dire prima al filosofo e giurista francese Montesquieu, nella sua opera “Lo spirito delle leggi”, che “effetto del commercio è portare la pace”, e successivamente al teorico dell’economia civile Antonio Genovesi “gran fonte di guerre è il commercio”. Oggi, secondo l’economista e professore di Economia politica all’Università Lumsa di Roma Luigino Bruni, una sua componente si trova spostata nel campo della seconda. L’esperto, al tempo stesso, invita a non perdere la speranza: “Il mercato è una forma di libertà degli uomini moderni. Bisogna riappropriarsi della facoltà di lavorare insieme, perché in ogni Paese ci sono tanti tentativi di costruire la pace attraverso l’economia”.

L’intervista

Professor Bruni, tra guerra e pace, dove si posizione oggi l’economia?

“L’economia che muove il capitalismo si sta spostando dalla parte della guerra. Ci sono stati periodi in cui il sistema produttivo, che riguarda anche gli artigiani e le imprese cooperative, si è alleato con la pace, ma lo spirito globale è cambiato, soprattutto nell’ultimo decennio. Speriamo che sia una fase transitoria e che la democrazia torni a prevalere, perché in ogni Paese ci sono tanti tentativi di costruire la pace attraverso l’economia”.

Lei ravvede questo spostamento, questo cambio di paradigma, anche in un mutamento lessicale che si sta diffondendo…

“Ogni cambiamento d’epoca è anche una manipolazione lessicale, si cambia il senso alle parole per cambiare quello delle cose. Il linguaggio del business è ovunque ed è diventato anche quello della guerra. Ho sentito un esperto dell’ambito militare definire, usando un vocabolario da impresa, le vittime di un conflitto delle ‘risorse umane’ che sono state perse. Ma gli esseri umani non sono delle ‘risorse’ e quando in un conflitto muore qualcuno bisogna dire che delle persone sono morte”.

“Ci sono regole economiche che sono risultate efficaci per la crescita, ma non altrettanto per lo sviluppo umano integrale”, diceva Papa Francesco nell’enciclica “Dilexi Te”. L’economia produce ricchezza ma la forbice delle disuguaglianze si sta ampliando?

“Non abbiamo più la garanzia che l’aumento della crescita comporti anche quella del benessere collettivo. In Europa le disparità stanno effettivamente aumentando. Il concetto di ‘bene comune’ nato nel Medioevo si riferiva a una situazione più o meno omogenea, ma oggi chi si arricchisce, il titolare di fondi di investimento o il lavoratore? Si formano nuove classi, trasversali, e nascono nuovi conflitti – ma anche se ci troviamo in tempi difficili, non dobbiamo perdere la speranza. Il mercato è una forma di libertà dei moderni. Non va lasciato alle grandi lobby, bisogna riappropriarsi della facoltà di lavorare insieme e di scambiarsi i beni”.

Di fronte agli effetti che sono sotto i nostri occhi, non risulterebbe allora più conveniente per tutte le persone e per l’ambiente l’economia della pace rispetto a quella della guerra?

“La guerra va bene a chi produce armi, ma è un gioco a somma negativa che danneggia tutti, mentre il mercato dovrebbe produrre un risultato positivo. L’economia della pace, facendo i conti, conviene. Come profetizzava il filosofo francese Montesquieu l’‘effetto del commercio è portare la pace’: dovremmo sperare lo sviluppi di mercati buoni, civili, porti a questo risultato”.

Il messaggio francescano della pace, quest’anno che è l’ottavo centenario del transito del Poverello di Assisi, può ispirare un’economia che guardi al bene comune?

“San Francesco ci ricorda di non avere un rapporto predatorio con la Terra, le creature, le persone, e che la mitezza e non violenza sono per i cristiani un modo di stare al mondo. Questo vale nei rapporti di lavoro, con i famigliari, con gli amici. Nelle scuole ci vorrebbe l’educazione alla pace, perché se non riusciamo a gestire i conflitti fin da bambini saremo sempre come Caino e Abele”.