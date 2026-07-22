La conciliazione vita-lavoro è cruciale per arginare l’inverno demografico. Coniugare genitorialità e carriera richiede modelli organizzativi flessibili e un welfare aziendale adeguato. Argomenti analizzati negli studi su Welfare e demografia e nel Rapporto demografia e forze lavoro. Si prevede che l’Italia perderà milioni di lavoratori nel prossimo decennio. Questo genera problemi di mancanza di personale (work shortage), innalzamento dell’età media (l’età mediana è salita a 49 anni) e forte pressione sui sistemi di welfare. Intanto il calo delle nascite e l’invecchiamento della popolazione stanno ridisegnando il mercato del lavoro. Molte aziende stanno adottando modelli ibridi di lavoro, orari flessibili e congedi parentali paritari. La struttura demografica italiana è caratterizzata da una popolazione che invecchia rapidamente e da tassi di natalità tra i più bassi d’Europa. Questo si riflette inevitabilmente sul mercato del lavoro, dove le sfide si concentrano su due direttrici principali. In Italia la discrepanza tra il numero di figli desiderato e quello effettivamente realizzato è tra le più alte d’Europa. Spesso la scelta di avere figli si scontra con la difficoltà di far coincidere i tempi lavorativi con la cura della famiglia, un problema che grava prevalentemente sulle donne. Oltre alla genitorialità, il progressivo invecchiamento demografico ha portato alla crescita del fenomeno della “generazione sandwich”, ovvero lavoratori in età attiva che devono occuparsi contemporaneamente dei figli e di familiari anziani non autosufficienti.

Esigenza di conciliazione

Le principali dinamiche in corso includono la contrazione della forza lavoro. La quota di popolazione in età attiva (15-64 anni) sta crollando. Si rileva un calo che ridurrà drasticamente la percentuale di persone attive sul totale. Sos, quindi, per l’invecchiamento degli occupati in Italia. L’età media dei lavoratori è tra le più alte d’Europa, con una percentuale crescente di over 50. Molti settori faticano a sostituire i lavoratori che vanno in pensione con i giovani. La scarsità di candidati spinge le imprese a trattenere personale più anziano e a ripensare i modelli organizzativi. Il rapporto tra lavoratori attivi e pensionati peggiora costantemente, richiedendo riforme strutturali del sistema pensionistico e del welfare. Nonostante la carenza di lavoratori, i tassi di occupazione per i giovani (soprattutto laureati) restano critici rispetto alla media europea. Evidenziando un disallineamento tra le competenze richieste dalle aziende e quelle offerte dal sistema formativo. Da qui la necessità di favorire la conciliazione vita-lavoro attraverso la certificazione delle imprese promossa dai Dipartimento delle Politiche per la famiglia e per le Pari opportunità con Unioncamere.

Testimonianza

“Se dentro l’azienda si praticano valori e comportamenti che favoriscono la conciliazione dei tempi vita-lavoro, alla fine inevitabilmente ciò si riflette sulla società, perché poi le 20 milioni di persone che sono nelle aziende tornano a casa e trasferiscono ai propri familiari, ai propri figli, quanto hanno introitato nel contesto lavorativo. Un cambiamento culturale si comincia a realizzare così, passo dopo passo”, spiega Tiziana Pompei, direttore generale di Si.Camera (Sistema Camerale Servizi), la società in-house di Unioncamere dedicata all’innovazione e all’erogazione di servizi specialistici per la pubblica amministrazione e le imprese. Ricopre inoltre l’incarico di vicesegretario generale di Unioncamere. Il progetto finalizzato al “work-life balance” (equilibrio vita-lavoro) è realizzato dai Dipartimenti per le politiche della famiglia e per le pari opportunità insieme a Unioncamere, l’ente pubblico che rappresenta e coordina l’intero sistema delle Camere di commercio italiane. La UNI/PdR 192 è la prassi di riferimento che definisce un sistema di gestione aziendale per la conciliazione tra vita familiare e lavoro. Intervenendo su tre aree.

Aree di intervento

Flessibilità (organizzazione del lavoro, orari e smart working). Genitorialità e caregiving (supporto specifico per chi ha figli o familiari non autosufficienti). Benessere e salute (iniziative per l’equilibrio psicofisico e servizi dedicati alle famiglie). L’obiettivo della campagna “Il lavoro a misura di famiglia” è raggiungere quota 1400 imprese certificate entro il 29 giugno 2027. Le aziende possono rivolgersi autonomamente agli organismi accreditati oppure seguire la modalità finanziata con avviso pubblico. Il percorso richiede mediamente tre mesi e dipende alla dimensione e della maturità aziendale. Rilevanti per le aziende che si certificano: miglioramento dell’organizzazione del lavoro e dell’immagine aziendali, con benefici sulla reputation, sull’attrattività e sul mantenimento dei talenti e del capitale umano, sull’inclusività dell’ambiente lavorativo e sulla competitività. Un esonero contributivo fino all’1% a carico del datore di lavoro, con un tetto massimo di 50 mila euro annui per impresa.