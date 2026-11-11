Donare cibo, incontrare l’altro: la Colletta Alimentare compie trent’anni

Una volta l’anno i supereroi indossano una pettorina arancione al posto del mantello. I volontari della Fondazione Banco Alimentare Ets, in occasione della 30esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare sabato 14 novembre, raccoglieranno il cibo che le persone vorranno donare a chi è in difficoltà. Un pacco di riso o un barattolo di passata di pomodoro sono più di un alimento, in un Paese dove i poveri sono oltre cinque milioni, spiega la responsabile comunicazione dell’organizzazione Giulia Malaguti, è infatti un gesto di relazione e di solidarietà, capace, anche, di aiutare chi vive una condizione di fragilità a uscire dall’isolamento e dall’esclusione socio-economica.

L’intervista

Ci racconta in cosa consiste la Colletta alimentare?

“I nostri 160mila volontari saranno nei 12mila supermercati aderenti e proporranno alle persone di partecipare alla raccolta, consegnando un volantino e un sacchetto arancione dove mettere i prodotti che intendono donare. La ‘lista della spesa’ degli alimenti che chiediamo comprende riso, sughi pronti e passata di pomodoro, legumi, olio, tonno in scatola – quest’anno abbiamo inserito anche i prodotti per la colazione e la merenda. Chi vuole può aderire alla Colletta online, facendo la spesa da casa tramite il nostro sito fino al 14 novembre”.

Quali risultati avete raggiunto nelle precedenti 29 edizioni?

“E’ l’occasione per incontrare tante persone a cui raccontare la missione di Banco Alimentare e perché è importante partecipare. In questi anni abbiamo recuperato tonnellate di alimenti. Nel 2025 siamo arrivati a 8.600, quest’anno sogniamo di arrivare a quota 10mila, anche se le persone fanno fatica a causa degli aumenti dei prezzi. Il successo dell’iniziativa, comunque, non è dato dalla quantità, ma dagli incontri e dalle storie che riusciamo a raccogliere. Ogni volta che qualcuno, spinto dalla curiosità, rompe la barriera dell’indifferenza e ci chiede cosa stiamo facendo, dona e magari poi decide di partecipare, compie un gesto che cambia il cuore”.

Partecipare alla Colletta è anche un modo per costruire la pace, riprendendo lo slogan di questa Giornata “gesti che costruiscono pace”?

“Lo scenario internazionale ci vede quasi impotenti, ma possiamo contribuire a costruire a pace nella nostra quotidianità, con i nostri gesti, il nostro sguardo, le nostre scelte e con un cuore disarmato, come ha detto Papa Leone. La Colletta è un atto di condivisione gratuito tra persone che probabilmente non si conosceranno mai, ma legate dalla fiducia e dal dono in risposta a un bisogno. Chi vive in difficoltà continua a desiderare il bello e ad avere gusto per il buono, mentre chi è solidale condivide anche il senso della vita”.

L’Istat documenta che in Italia ci sono 5,4 milioni di persone povere. Cosa ci dice questa cifra?

“Dietro questi numeri ci sono volti e persone esattamente come noi. Chi statisticamente viene definito povero non riesce a sostenere tutte le spese, a pagare le bollette o andare occasionalmente a mangiare fuori, perché ha delle priorità e si priva di quello che a noi sembra scontato. Inoltre, un fenomeno che persiste da un decennio è il rischio di povertà per le famiglie che hanno figli. Un grande campanello d’allarme in un Paese come il nostro, colpito dall’inverno demografico”.

C’è qualche altro problema emergente?

“I lavoratori poveri, quelli che pur avendo un’occupazione non riescono ad arrivare alla fine del mese. Tanti giovani al primo impiego, soprattutto nelle grandi città, si trovano in difficoltà e tamponano la situazione almeno sotto il profilo alimentare rivolgendosi alle strutture di prossimità territoriale”.

Alla luce della vostra esperienza, come si può migliorare il contrasto alla povertà?

“Spesso chi riceve l’aiuto alimentare ha perso il lavoro o deve prendersi cura di un parente anziano o malato e trovandosi in difficoltà fa delle rinunce. Abbiamo osservato che la rete di sostegno e di erogazione degli aiuti alimentari riesce a mettere in luce situazioni complesse che le persone spesso faticano ad esternare. Quando ci si avvicina a una struttura di prossimità per ricevere un pacco di cibo – Banco Alimentare sostiene 7.600 organizzazioni territoriali – questo diventa una leva per consentire l’emersione di una serie di difficoltà, materiali ma non solo. La povertà si affronta creando un sistema di misure di supporto e accompagnamento”.