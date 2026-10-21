Don Roberto Regoli: “Così l’eredità di Ratzinger parla al mondo”

La teologia come spazio d’eccellenza, dialogo interconfessionale e strumento per interpretare il mondo di oggi. Mentre si prepara la nuova edizione del Premio Ratzinger in programma per il prossimo 19 dicembre nel Palazzo Apostolico alla presenza di Papa Leone XIV, il nuovo Presidente della Fondazione, don Roberto Regoli, ripercorre con Interris.it l’eredità intellettuale e spirituale di Joseph Ratzinger. Un premio di ampio respiro internazionale che quest’anno torna alla grande teologia con il conferimento al professor John Cavadini, docente della University of Notre Dame. Don Regoli evidenzia come la lezione di Benedetto XVI non sia un mero esercizio di memoria, ma un faro di straordinaria attualità per affrontare i nodi dell’antropologia moderna, l’impatto dell’Intelligenza Artificiale e la necessità dell’umiltà nello studio come presupposto indispensabile per la costruzione della pace.

L’intervista

Don Regoli, come nasce il Premio Ratzinger e con quale spirito la Fondazione continua ad assegnare quello che da molti è definito il “Nobel della Teologia”?

“Il Premio Ratzinger nasce dalla volontà diretta dello stesso Benedetto XVI quando, nel 2010, venne istituita la Fondazione. L’obiettivo fondamentale è riconoscere l’eccellenza negli studi, che possono spaziare dalla teologia alla filosofia, dal diritto alle arti. Negli anni questo riconoscimento è stato assegnato a studiosi provenienti da diversi continenti e Paesi, travalicando i confini confessionali: lo hanno ricevuto cattolici, protestanti e anche studiosi non cristiani. È un premio pensato fin dall’inizio con un respiro veramente universale”.

Dopo l’edizione dello scorso anno, che ha visto premiato un maestro della musica come Riccardo Muti, a chi andrà il premio quest’anno?

“Quest’anno il premio ritorna alla teologia e viene assegnato al professor John Cavadini, docente alla University of Notre Dame in Indiana, negli Stati Uniti. È un profilo di grandissimo spessore: un accademico che si è occupato a fondo dei Padri della Chiesa — con una specializzazione su Sant’Agostino —, ma che ha saputo analizzare con acume anche la teologia di Joseph Ratzinger e il pensiero di Papa Francesco. Parliamo di uno studioso che ha esplorato la vita della Chiesa dalle sue origini fino al XXI secolo”.

L’assegnazione del premio vedrà un momento particolarmente significativo

“Esatto. La mattina di sabato 19 dicembre, nel Palazzo Apostolico, sarà Papa Leone XIV a consegnare personalmente il premio al professor John Cavadini. Sarà un incontro affascinante tra due americani uniti non soltanto dalla fede, ma anche dalla comune passione per Sant’Agostino. Agostino rappresenta un grande ponte culturale e spirituale, e c’è molta curiosità nell’ascoltare le parole che il Santo Padre rivolgerà al premiato e a tutto il mondo teologico in quell’occasione”.

Lei è da poco alla guida della Fondazione Ratzinger. Quali sensazioni ed emozioni accompagna questo suo nuovo incarico?

“Sono profondamente onorato della nomina alla presidenza della Fondazione. La nostra responsabilità è far sì che la straordinaria eredità culturale e spirituale di Ratzinger continui a portare frutto, promuovendo la ricerca teologica, la filosofia e le arti di ispirazione cristiana. Ma attenzione: custodia della memoria non significa esercizio archeologico o sguardo rivolto al passato. Al contrario, la teologia di Ratzinger parla al futuro e ci fornisce strumenti per entrare da protagonisti nei dibattiti contemporanei. Pensiamo, ad esempio, alla sfida dell’Intelligenza Artificiale: la sua riflessione sull’antropologia teologica e su chi sia l’uomo oggi offre risposte di straordinaria e intatta attualità”.

In un’epoca segnata da drammatici conflitti internazionali e sociali, in che modo la promozione della ricerca e dello studio può contribuire alla costruzione della pace?

“Promuovere lo studio significa educare a una virtù fondamentale: l’umiltà. Il vero studioso è colui che si accosta alla realtà con pazienza e rispetto, ascoltando le fonti senza pretendere di manipolarle. Chi sviluppa l’attitudine all’ascolto e all’analisi rigorosa impara a riconoscere ciò che unisce piuttosto che ciò che divide, superando le logiche di scontro. In questo senso, l’uomo di scienza e di cultura è, per sua natura, un operatore di pace”.