Don Oreste Benzi, una vita per la pace e la giustizia accanto agli ultimi

“Nel momento in cui chiuderò gli occhi a questa terra, la gente che sarà vicino dirà: è morto. In realtà è una bugia. Sono morto per chi mi vede, per chi sta lì. Le mie mani saranno fredde, il mio occhio non potrà più vedere, ma in realtà la morte non esiste perché appena chiudo gli occhi a questa terra mi apro all’infinito di Dio. Noi lo vedremo, come ci dice Paolo, a faccia a faccia, così come Egli è. E si attuerà la parola che il libro della Sapienza dice al capitolo 3: Dio ha creato l’uomo immortale, per l’immortalità, secondo la sua natura l’ha creato. Dentro di noi, quindi, c’è già l’immortalità, per cui la morte non è altro che lo sbocciare per sempre della mia identità, del mio essere con Dio. La morte è il momento dell’abbraccio col Padre, atteso intensamente nel cuore di ogni uomo, nel cuore di ogni creatura”. Don Oreste Benzi aveva preparato queste parole per il commento alle letture di Pane Quotidiano del 2 novembre 2007, il giorno in cui sarebbe morto. Una riflessione che, nell’anniversario della sua scomparsa, restituisce la profondità della sua fede e la speranza che ha accompagnato una vita spesa accanto ai più fragili.

Una vita di accoglienza e condivisione

Fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII, don Oreste ha tradotto il Vangelo in gesti quotidiani di accoglienza, aprendo le porte a chi viveva ai margini e coinvolgendo famiglie, giovani e comunità. Dalle case famiglia all’impegno per liberare le donne dalla schiavitù della prostituzione, fino alla costruzione della pace attraverso l’incontro e il dialogo, la sua testimonianza ha messo al centro la dignità di ogni persona. La preghiera alimentava una fede operosa, capace di riconoscere le sofferenze e di cercare risposte concrete.

Il ricordo di Paolo Ramonda

A ripercorrere questa eredità è Paolo Ramonda della Comunità Papa Giovanni XXIII, che nell’intervista racconta da dove nascessero l’impegno di don Oreste per la pace e la sua capacità di far sentire accolto chiunque lo incontrasse. Nelle sue parole trovano spazio il rispetto delle donne, la scelta degli ultimi e un invito che riguarda ciascuno: aprire le porte della propria casa, della propria famiglia e della propria comunità, fermandosi davanti a chi soffre. Un modo concreto per conoscere don Oreste attraverso il Vangelo che ha vissuto.

L’intervista

Don Oreste si è impegnato per la pace, anche attraverso l’Operazione Colomba, e si è recato in luoghi segnati dai conflitti. Da dove partiva per promuovere la pace?

“Don Oreste aveva la pace nel cuore perché nel cuore aveva il Principe della pace, Gesù Cristo, l’uomo nuovo venuto a riconciliare gli uomini, i popoli e le nazioni, a portare l’amore anche ai nemici. Viveva la presenza di questo Gesù di Nazareth, uomo di pace, la cui testimonianza ha suscitato anche tanti conflitti. Era la beatitudine ‘Beati gli operatori di pace’ a guidarlo in tutto il mondo, a spingerlo verso un dialogo continuo con tutti, a costruire ponti, ad ascoltare e a confrontarsi sempre nella verità, ma anche nella misericordia. Don Oreste era davvero un uomo di pace nel senso più autentico: un vero discepolo di Cristo”.

Lui era capace di avvicinare persone con storie e sensibilità molto diverse. Che cosa permetteva a chi lo incontrava di sentirsi accolto e riconosciuto?

“Quando lo incontravi, sentivi di essere già nel suo cuore: eri una persona importante, qualcuno a cui voleva bene. Quel suo voler bene trasmetteva l’amore di Dio, che ama ogni creatura, ogni uomo, anche il più lontano da Lui, anche il più peccatore. Era l’amore di un Dio amante della vita, dei poveri e degli oppressi. Don Oreste portava questo amore e il Vangelo di Gesù Cristo a tutti, secondo le parole di san Paolo: ‘Mi sono fatto tutto a tutti pur di conquistarne qualcuno’. Con quella sua tonaca lisa poteva sembrare un uomo di altri tempi; invece era un uomo che portava l’oggi di Dio, la speranza di Dio”.

Una delle battaglie che ha portato avanti riguarda la salvezza delle donne vittime della tratta. Quale parte di quella battaglia dobbiamo ancora imparare a fare nostra?

“Quella del rispetto assoluto della donna e della sua dignità. I continui femminicidi, che avvengono quasi ogni giorno, deturpano la bellezza della donna e mettono in evidenza la violenza che tante volte si annida in relazioni di falso amore, di falsa comunione tra l’uomo e la donna. La battaglia che don Oreste ha portato avanti, liberando migliaia di donne dalla schiavitù della prostituzione, era anche un forte richiamo agli uomini ad accogliere e rispettare il mondo femminile. A vivere, quindi, la relazione attraverso la tenerezza, l’accoglienza, la stima e il dialogo, superando ogni logica di possesso, di proprietà, di dominio e di violenza. Proponeva un nuovo modo di concepire il rapporto tra l’uomo e la donna, anche nella sfera affettiva e sessuale, di cui non denigrava il valore. Anzi, evidenziava la bellezza del matrimonio, di un amore fedele, fecondo e aperto alla condivisione. È un messaggio attualissimo, che continua a parlarci attraverso la sua testimonianza”.

Lui era molto vicino a quelli che chiamava gli ultimi. Che cosa significa tradurre questa scelta nella quotidianità?

“Significa fare in modo che la società, questo mondo, questa umanità siano una casa di tutti. Una casa nella quale, però, come la Chiesa ha sempre ricordato, ci sia un’opzione preferenziale per i poveri e per gli ultimi, perché sono coloro che hanno di meno e che hanno meno accesso ai beni primari: al cibo, all’acqua, a un’aria salubre, alle cure, alla scuola. Don Oreste ripeteva uno slogan: ‘Finché gli ultimi non saranno primi, io sarò qui con voi, sarò qui a camminare con voi’. Ecco che cosa significa questa scelta: continuare a camminare insieme a loro, perché questo è il messaggio del Vangelo, il messaggio del nostro Salvatore”.

Nel ricordo di don Oreste, quale gesto concreto possiamo compiere per fare nostro il suo modo di vivere il Vangelo?

“Di aprirsi all’accoglienza e alla condivisione, di aprire, anzi, di spalancare le porte della propria famiglia, della propria casa, della propria parrocchia e del proprio quartiere. Quando vediamo qualcuno che soffre, dobbiamo fermarci, camminare insieme a lui e dare risposte concrete, senza passare oltre. La fede di don Oreste era una fede operosa, nutrita di preghiera e di amore per un popolo in cammino, il cui passo era segnato dagli ultimi, dai piccoli”.