Don Matteo Renga: “Carlo Acutis ci insegna la santità della normalità per il bene”

Sono passati vent’anni dalla scomparsa di Carlo Acutis, ma oggi la sua figura si conferma un punto di riferimento centrale per la Chiesa e le nuove generazioni. Don Matteo Renga, responsabile della Pastorale Giovanile dell’Umbria, ripercorre con Interris.it l’eredità spirituale del giovane santo a partire dalle parole di Papa Francesco, che lo definì il “santo della normalità”, capace di testimoniare il Vangelo nella vita di tutti i giorni tra Eucaristia, preghiera e carità. L’intuizione di Carlo — pioniere nell’uso della rete per l’evangelizzazione — offre una chiave di lettura preziosa anche per il tempo presente. L’Intelligenza Artificiale e le nuove tecnologie non vanno viste come una minaccia, ma come strumenti da guidare con la responsabilità dell’uomo per fare del bene, in continuità con il magistero di Papa Leone. Don Matteo anticipa inoltre le linee guida del nuovo anno pastorale in Umbria, incentrato sulla parola “accompagnamento”: un impegno concreto della Chiesa e del vescovo Felice Accrocca per uscire e andare incontro ai ragazzi direttamente nei loro contesti di vita.

L’intervista

Don Matteo, come si può vivere il Vangelo oggi in un mondo in continua trasformazione? La figura di Carlo Acutis ha ancora qualcosa da dire ai ragazzi di oggi?

“La bellezza della santità è immensa e la Chiesa ci mostra da sempre santi molto diversi tra loro, a seconda del periodo storico, della vocazione e del modo in cui hanno concretizzato il Vangelo. Oggi Carlo Acutis è un modello di santità da riscoprire non solo per il mondo giovanile, ma per tutta la Chiesa. Si tratta di quella che Papa Francesco amava definire ‘la santità della normalità’. Ho avuto la grazia di incontrare Papa Francesco tre mesi prima della sua scomparsa, quando la canonizzazione di Carlo era inizialmente prevista per il 27 aprile di quell’anno, prima di essere poi posticipata a settembre da Papa Leone. Chiesi al Papa un messaggio per i ragazzi che si stavano preparando a questo evento e lui mi disse: ‘Guardate Carlo: è il santo della normalità, e per essere santi bisogna essere normali'”.

Un modo diverso di guardare alla santità

“A volte pensiamo ai santi come a figure dotate di superpoteri. Carlo, al contrario, ci mostra una santità vissuta nella vita quotidiana: partecipava all’Eucaristia, alla Confessione, all’Adorazione e al Rosario, unendo sempre tutto questo alla carità verso il prossimo. È un messaggio fortissimo per i giovani di oggi”.

Tra le frasi più celebri di Carlo ricordiamo: “Tutti nascono originali, ma molti muoiono come fotocopie”. Se fosse vissuto oggi, come avrebbe affrontato l’epoca dell’Intelligenza Artificiale? Come possono i giovani vivere la fede in modo originale senza perdersi nelle distrazioni?

“Se fosse vissuto oggi, sono convinto che Carlo avrebbe gestito l’Intelligenza Artificiale in modo assolutamente innovativo. La Chiesa si è sempre confrontata con le novità della scienza, che non va mai vista in contrapposizione alla fede. Dietro l’IA c’è — e deve esserci sempre — la mano dell’uomo. Come ci ha ricordato anche Papa Leone nella sua prima enciclica, l’Intelligenza Artificiale non è un nemico ma uno strumento, ormai inevitabile per ogni fascia d’età e in particolare per i più giovani. Il punto è utilizzarla per il bene. Carlo ce lo ha dimostrato in modo palese: quando la rete internet muoveva i suoi primi passi, lui ne ha colto le potenzialità per portare il Vangelo nel mondo virtuale, ideando la famosa mostra sui miracoli eucaristici e progettando quella sulle apparizioni mariane prima che la malattia lo portasse via. La storia e il Signore ci offrono continuamente nuovi strumenti: spetta a noi coglierne il significato e l’importanza per fare cose belle”.

Come si traduce per la Pastorale Giovanile dell’Umbria quel desiderio di bellezza e di relazioni autentiche? Quali novità avete in serbo per il nuovo anno pastorale?

“I giovani oggi vivono immersi nel virtuale, ma esprimono un forte desiderio di concretezza e di relazioni autentiche. Per questo anno pastorale, la parola chiave che guida il nostro percorso regionale e diocesano — per le diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno — è accompagnamento. La nostra scelta concreta, insieme al nuovo vescovo Felice Accrocca insediatosi lo scorso marzo, sarà quella di uscire e andare noi incontro ai ragazzi. L’équipe di pastorale giovanile andrà nelle loro realtà locali per ascoltare i loro sogni, le loro domande e i loro desideri, mostrando una Chiesa vicina. Inoltre, il 20 e 21 novembre prossimi organizzeremo due giornate regionali di formazione rivolte agli educatori dei gruppi giovanili e degli oratori, incentrate proprio sul tema dell’accompagnamento, per fornire strumenti utili a guidare i ragazzi nella scoperta della fede e della propria vocazione”.