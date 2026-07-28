Don Marco Pagniello: contro le nuove povertà servono comunità che generano speranza

Don Marco Pagniello, Direttore di Caritas Italiania, nell’analizzare il dilagante fenomeno della povertà nelle sue variegate forme, dalla povertà educativa al divario digitale e all’analfabetismo tecnologico, mette in luce l’importanza delle “alleanze tra istituzioni, comunità ecclesiali, realtà del Terzo settore, scuole, imprese e cittadini”. Le Caritas diocesane e parrocchiali rappresentano “presìdi preziosi di ascolto e di prossimità” che contribuiscono a far emergere i bisogni, a dare voce ai più fragili “riconoscendoli come protagonisti e non soltanto come destinatari di un aiuto”. Del resto, conoscere qualcuno significa entrare in relazione. Le parole che scegliamo, il tempo che gli dedichiamo e il modo di ascoltare influenzano ciò che emerge; l’incontro con l’altro “restituisce un nome, una storia e una complessità”. La “cultura dell’incontro” avvicina il cuore al prossimo, argina l’indifferenza, favorisce l’inclusione dei più fragili e custodisce la logica della pace. Da qui, l’imprescindibile esigenza di luoghi, soprattutto per i più giovani, in cui sia possibile imparare a costruire legami di vera prossimità; luoghi che, sull’esempio delle comunità cristiane, contribuiscano a “educare al dialogo, alla riconciliazione, alla responsabilità delle parole “e ad insegnare “a costruire ponti, ad accogliere le differenze e a praticare il perdono”.

L’intervista

Di fronte a povertà sempre più croniche, solitudini crescenti, lavoro povero e difficoltà abitative quale ruolo possono ricoprire i territori per dare voce alle persone più fragili?

“I territori sono il luogo nel quale la povertà smette di essere soltanto un dato statistico e assume il volto, il nome e la storia delle persone. È nelle comunità locali che possiamo accorgerci di chi vive una difficoltà, spesso in silenzio, e costruire relazioni capaci di interrompere l’isolamento. Le Caritas diocesane e parrocchiali rappresentano presìdi preziosi di ascolto e di prossimità, ma nessuno può affrontare da solo fenomeni così complessi. Occorre rafforzare alleanze tra istituzioni, comunità ecclesiali, realtà del Terzo settore, scuole, imprese e cittadini, perché le risposte non siano episodiche, ma capaci di accompagnare le persone nel tempo. Dare voce ai più fragili significa anche coinvolgerli, riconoscerli come protagonisti e non soltanto come destinatari di un aiuto. Le persone che incontriamo portano sempre cons sé esperienze, capacità, desideri e risorse. Il compito dei territori è creare spazi nei quali queste voci possano essere ascoltate e possano contribuire alla costruzione delle politiche e delle risposte che le riguardano. La prossimità, inoltre, deve diventare anche capacità di denuncia e di proposta. L’ascolto quotidiano delle povertà può aiutarci a comprendere ciò che non funziona per chiedere interventi strutturali sul lavoro, sulla casa, sulla salute e sulla protezione sociale. La carità, oltre a curare le ferite, deve anche interrogarsi sulle cause che continuano a produrle”.

Quali possono essere le risposte concrete dinnanzi al dilagare della povertà educativa, per ridare speranza ai giovani e alle loro famiglie?

“La povertà educativa è anzitutto povertà di relazioni, di spazi, di esperienze, di fiducia e di possibilità di immaginare il proprio futuro. In questo senso, un ragazzo è povero quando sente che la propria vita è già determinata dal quartiere nel quale è nato, dalle condizioni economiche della famiglia o dalle difficoltà che incontra. Per contrastare questa forma di povertà occorre costruire comunità educanti, nelle quali la responsabilità della crescita dei più giovani non sia affidata soltanto alla famiglia o alla scuola. Parrocchie, associazioni, istituzioni, realtà sportive e culturali possono offrire luoghi di incontro, sostegno allo studio, attività artistiche, sportive e formative, occasioni nelle quali ciascun giovane possa scoprire i propri talenti. È fondamentale accompagnare anche le famiglie, soprattutto quelle che vivono condizioni di precarietà economica, abitativa o lavorativa. Non possiamo chiedere ai genitori di sostenere da soli il peso di difficoltà che spesso sono più grandi di loro. Servono servizi accessibili, sostegni economici adeguati, opportunità di conciliazione tra lavoro e cura, percorsi di ascolto e accompagnamento. Ma ai giovani dobbiamo soprattutto restituire fiducia. Abbiamo il dovere di dare loro parola, ascoltare ciò che desiderano e coinvolgerli nella vita delle comunità”.

Come ritiene che si possa restituire centralità alla dignità umana e sensibilizzare le coscienze a non adattarsi all’indifferenza e a tutto ciò che umilia la persona?

“La dignità umana appartiene a ogni persona e deve essere riconosciuta soprattutto quando la fragilità rischia di renderla invisibile. Per restituire centralità alla dignità è importante innanzitutto imparare a guardare. L’indifferenza cresce quando le persone diventano categorie: il povero, il migrante, il disoccupato, il senza dimora… L’incontro, invece, restituisce un nome, una storia e una complessità. Quando entriamo davvero in relazione con l’altro, diventa più difficile accettare ciò che lo umilia. Siamo convinti allora che le coscienze si educhino attraverso la testimonianza, le scelte quotidiane e la capacità di reagire di fronte alle ingiustizie. Una società realmente umana si riconosce da come tratta chi è più fragile, chi è solo, chi non riesce a stare al passo”.

Quale è il ruolo del linguaggio?

“Il linguaggio ha una grande responsabilità. Le parole possono ferire, escludere e costruire muri, oppure possono generare rispetto e prossimità. Per questo è necessario promuovere una comunicazione capace di raccontare le persone nella loro interezza, evitando stereotipi, semplificazioni e narrazioni che alimentano paura o disprezzo”.

In un tempo segnato da guerre dimenticate, conflitti visibili e invisibili come si possono educare le coscienze alla pace?

“La pace inizia dalle relazioni quotidiane, attraversa il modo in cui guardiamo chi è diverso da noi, le parole che utilizziamo, la capacità di ascoltare e di non trasformare ogni differenza in una contrapposizione. Educare alla pace significa aiutare le persone, soprattutto i giovani, a comprendere che la guerra non è mai un fatto lontano. Ogni conflitto produce vittime, famiglie spezzate, povertà, migrazioni, ferite che restano per generazioni. L’odio, prima di diventare violenza, cresce spesso nel linguaggio, nella delegittimazione dell’altro e nell’incapacità di riconoscere la sua umanità. Molte guerre scompaiono rapidamente dall’attenzione pubblica, come se la sofferenza fosse meno grave quando non occupa più le prime pagine. Occorre mantenere viva la memoria delle vittime e sostenere concretamente le comunità colpite. Ma è necessario anche educare al dialogo, alla riconciliazione, alla gestione non violenta dei conflitti e alla responsabilità delle parole. Le comunità cristiane possono essere luoghi nei quali si impara a costruire ponti, ad accogliere le differenze e a praticare il perdono”.

Quali sono le proposte operative avanzate da Caritas Italiana per contrastare il divario digitale, soprattutto per le fasce più povere che sperimentano un grave analfabetismo tecnologico?

“Per molte persone, non avere un dispositivo adeguato, una connessione stabile o le competenze necessarie può rendere più difficile accedere a servizi, opportunità di lavoro, prestazioni sociali e sanitarie.

Più che individuare una risposta unica, credo sia necessario partire dall’ascolto delle difficoltà concrete che emergono nelle comunità. Una possibile direzione è quella di rafforzare luoghi di accompagnamento nei quali le persone possano essere aiutate a utilizzare gli strumenti digitali e ad accedere ai servizi online. Resta poi il tema dell’accesso ai dispositivi e alla connettività, sul quale sarebbe importante promuovere nuove forme di collaborazione e di solidarietà. La tecnologia può rappresentare una grande opportunità, ma dobbiamo vigilare perché non diventi un ulteriore fattore di esclusione. Come Caritas possiamo contribuire soprattutto facendo emergere i bisogni, accompagnando le persone e favorendo alleanze capaci di rendere l’innovazione realmente accessibile a tutti”.