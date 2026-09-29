“Disarmati per costruire ponti”: il vescovo di Assisi rilancia la lezione di San Francesco tra i popoli in conflitto

Si stanno per chiudere le celebrazioni per l’Ottavo Centenario del Transito di San Francesco d’Assisi e a pochi giorni dalla festa del Patrono d’Italia, il Vescovo di Assisi, mons. Felice Accrocca, offre a Interris.it una riflessione spirituale ed ecclesiale sulla sua perenne attualità. Definendolo una figura “avanti a noi” per la sua capacità di disarmare i conflitti e superare gli steccati con la sola forza del Vangelo, il presule sottolinea il richiamo profetico del Poverello in un’epoca segnata da nuove guerre e sfide tecnologiche. Da qui l’appello rivolto ai giovani e alla Chiesa: ripartire dai Vangeli per costruire esperienze concrete di fraternità capaci di unire, nel segno della carità, ragazzi provenienti da popoli oggi in conflitto.

L’intervista

Eccellenza, la Chiesa e il mondo si apprestano a vivere le celebrazioni del Transito e della Festa di San Francesco. Qual è la sua riflessione al termine di questo intenso percorso dell’Ottavo Centenario, che ha coinvolto Assisi, l’Italia e il mondo intero?

“Credo sia stata un’opportunità preziosa per riflettere non solo sulla vita di Francesco — Dante diceva ‘meglio in gloria del ciel si canterebbe’ —, ma su quello che questa figura ha significato e continua a significare per tutta l’umanità. Francesco è una figura perennemente attuale perché ha vissuto il Vangelo in modo radicale. E poiché il Vangelo è eterno, anche le soluzioni che da esso scaturiscono possiedono un’attualità perenne”.

Qual è oggi la sua attualità?

“Sui temi oggi vitali e al centro del dibattito globale, Francesco non solo ha una parola da dire, ma direi che si trova persino avanti a noi: ci indica la via di una società diversa e possibile. Lui, del tutto disarmato, è riuscito a penetrare le linee nemiche laddove le macchine da guerra avevano fallito. Questo è la prova che un altro percorso è percorribile: non c’è soltanto l’opzione di alzare steccati, ma esiste quella di costruire ponti. Sui temi della pace e della salvaguardia del creato, Francesco propone soluzioni innovative proprio perché il suo unico motivo scatenante è stato desiderare di ripercorrere le orme di Cristo. Seguire radicalmente la lezione di Gesù ha reso le sue proposte rivoluzionarie e precorritrici dei tempi. E, purtroppo, viene da chiedersi se sia lui a essere ancora troppo avanti o se siamo noi a essere tornati indietro”.

Nell’era della tecnologia imperante e dell’Intelligenza Artificiale, la totale adesione di Francesco al Vangelo ci ricorda che San Francesco è il Vangelo vissuto. È questo il seme di speranza da cui ripartire oggi?

“È proprio quello da cui dobbiamo ripartire: quei quattro libretti dei Vangeli sono sempre attuali e dovremmo tornare a riprenderli costantemente in mano. Se pensiamo ai tanti giovani che affollano Assisi — con una percentuale decisamente più alta rispetto a molti altri luoghi di pellegrinaggio —, dobbiamo chiederci cosa stiano cercando davvero. I giovani non cercano i miracoli o i segni prodigiosi come le stimmate, pur presenti nella sua vita. In Francesco vedono qualcuno che ha vissuto concretamente come ha vissuto Gesù, facendo quello che ha fatto Lui: vedono in lui una ripresentazione viva di Cristo. È a questo punto essenziale che noi tutti dobbiamo ritornare”.

Assisi continua a essere una meta privilegiata per tantissimi giovani provenienti da tutto il mondo, capaci di alternare momenti di festa a profondi spazi di silenzio, preghiera e fraternità. Il Centenario che si chiude può diventare il punto di partenza per un nuovo cammino?

“Sicuramente: il culmine di un cammino è sempre la fonte di un percorso nuovo, è al tempo stesso un punto di arrivo e un punto di partenza. Guardando avanti — magari verso il 2028, anno in cui ricorrerà l’ottavo centenario della sua canonizzazione — la sfida per il futuro sta nel proporre esperienze che, in coerenza con la lezione di Francesco, mettano al centro la forza del Vangelo. Penso, ad esempio, alla possibilità di promuovere campi di volontariato ed esperienze concrete di carità mettendo insieme giovani ebrei e palestinesi, o giovani russi e ucraini, o ragazzi provenienti da etnie africane segnate da storici conflitti, come Tutsi e Hutu. Unire i giovani nel fare il bene insieme è qualcosa che possiamo realizzare fin da subito: nessuno ce lo vieta, ed è questo ciò che seminerebbe una vera e duratura pace nel mondo”.