Dal profondo sud segregazionista alla Santa Sede. L’Istituto italiano di cultura di New York ha ospitato la presentazione del libro di monsignor Hilary C. Franco “Six Popes: A Son of the Church Remembers” (Humanix Books). N el volume “Sei papi: un figlio della Chiesa ricorda” il prelato racconta la sua intensa esperienza pastorale nel profondo sud degli Stati Uniti all’inizio degli anni ’60. Il suo lavoro a Roma nelle sessioni del Concilio Vaticano II che ridefinirono la Chiesa. Per poi ripercorrere il tempo trascorso al servizio della Chiesa nelle missioni diplomatiche a Washington D.C. e alle Nazioni Unite. Monsignor Franco condivide i ricordi di alcune delle personalità più affascinanti che ha conosciuto nel corso degli anni. Presidenti degli Stati Uniti. Capi di Stato stranieri. E santi come Padre Pio e Madre Teresa di Calcutta. Da Belmont, il suo quartiere nel Bronx, monsignor Hilary C. Franco si ritrovò a lavorare con le figure più autorevoli e influenti della Chiesa cattolica. Frequentò da giovane il più importante seminario di Roma, divenendo, di lì a poco, assistente speciale dell’arcivescovo Fulton Sheen.

Dagli Usa al Vaticano

Santa Sede all'Onu, il prelato ha rievocato i passaggi più importanti del suo lungo servizio nella Chiesa universale con la giornalista Deborah Castellano Lubov, direttore editoriale e corrispondente dal Vaticano e da Roma per Exaudi (e, prima, per Zenit). Autrice del saggio "The Other Francis" ("L'Altro Francesco") con interviste alle persone più vicine al Papa e prefazione del Segretario di Stato vaticano cardinale Pietro Parolin (finora pubblicato in 5 lingue). E' anche analista vaticana per Nbc e Msnbc. Segue il Papa nei viaggi apostolici nel mondo. "La storia è sempre stata una delle mie materie preferite. Da quando mi convinsi che Cicerone aveva ragione a dire che la storia è maestra di vita- spiega monsignor Franco-. A un certo punto della mia vita mi sono accorto che volente o nolente, avevo attraversato un bel tratto di storia. Oltretutto anche molti amici me lo rammentavano, quindi ho sentito in coscienza che forse avrei dovuto condividere coi posteri quel che avevo vissuto nella mia lunga vita". Per quanto riguarda la rete diplomatica vaticana sono 95 i nunzi attualmente in attività per il mondo. Inoltre oggi sono una novantina le cancellerie di ambasciate con sede a Roma. I Paesi rimanenti sono rappresentati in genere da diplomatici residenti in altre capitali europee. Con papa Francesco sono diventati residenti gli ambasciatori "non residenti" di Armenia, Azerbaigian, Belize, Ghana, Malaysia, Palestina, Sud Africa e Svizzera. Il decano del Corpo diplomatico è Georgios Poulides, a Roma dal 2003 come ambasciatore di Cipro. Cristiano ortodosso, è il primo non cattolico a ricoprire l'incarico.

Sei papi